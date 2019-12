Dosarul olandezului, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul. Barbatul, eliberat din arest. Ce spun procurorii

Olandezul, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul, a fost eliberat din arest. Judecatorii au dat curs solicitarii avocatului inculpatului si l-au eliberat sub control judiciar.



Potrivit procurorilor PCCOCS, demersul de prelungire a arestului preventiv a olandezului a fost respins de Judecatoria din Cahul. Procurorii, insa considera ilegala aceasta incheiere.



Acum 2 zile, judecatorii au dat curs solicitarii avocatului inculpatului si au revocat masura preventiva a arestului, in eliberarea provizorie sub control judiciar.

Individul in varsta de 60 de ani risca de la 15 la 20 de ani de inchisoare sau detentie pe viata, dupa ce a abuzat sexual 4 minori.

Dupa extradarea olandezului din Georgia in Republica Moldova, acesta s-a aflat in arest preventiv, pana in sedinta preliminara. In perioada anilor 2015-2018, baieti cu varste cuprinse intre 5 si 10 ani erau abuzati sexual. Minorii provineau dintr-o familie cu 4 copii.

Abuzul a continuat si in Romania, unde invinuitul invita familia in ospetie. Ulterior, acesta a obtinut o procura notariala, care-i permitea sa circule cu copilul in afara tarii fara parintii acestuia.

Barbatul este dat in cautare de autoritatile europene. Acesta a promis familiei ca ii va ajuta sa achite credit pentru o casa noua. Intr-un final, ajutorul promis nu a fost acordat, in schimb si-ar fi camuflat crima printr-o relatie de incredere cu acestia si ducea copiii la distractii.

Procurorii PCCOCS l-au trimis pe olandez in judecata dupa ce autoritatile au fost anuntate de notarul care i-a eliberat procura in baza careia putea circula cu copiii in afara tarii, fara parintii acestora.