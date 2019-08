Efectul Greta Thunberg a dus la dublarea numărului de cărţi vândute despre mediu pentru copii

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

Într-un raport dezvăluit de The Guardian, ONU estimează că amenințarea teroristă nu a fost niciodată total eradicată și anticipează o serie de noi atentate până la sfârșitul anului, iar Pentagonul semnalează că jihadiștii Statului Islamic s-au regrupat...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a extins chiar şi în marile centre comerciale de lux.

Rezultatele sesiunii de bază și locurile disponibile pentru sesiunea suplimentară în cadrul admiterii 2019 la studii superioare de licență și de master au fost publicate. În sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân a fi următoarele specialități:...

Greta Thunberg este o activistă politică suedeză adolescentă care încearcă să oprească încălzirea globală și schimbările climatice. În august 2018, a devenit o figură proeminentă pentru începerea primei greve școlare pentru climă, în față clădirii parlamentului suedez. În noiembrie 2018, ea a vorbit la TEDxStockholm; în decembrie același an s-a adresat Conferinței Națiunilor Unite pentru Schimbările Climatice, iar în ianuarie 2019 a fost invitată să vorbească la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Plasticul este, de asemenea, un subiect foarte abordat în cărțile de nonficțiune. De exemplu, editura Walker Books a lansat, de curând, „Tale of a Toothbrush”, o poveste de MG Leonard care urmărește călătoria unei periuțe de unică folosință, în timp ce Hachette Children’s Group a lansat „A Planet Full of Plastic” de Neal Layton la începutul verii.

Editura internațională Bloomsbury va publica o colecție similară, „Fantastically Great Women who Saved the Planet”, de Kate Pankhurst, în februarie. Va cuprinde povești din istorie care și-au dedicat viețile studierii, conservării și protejării planetei Pământ.

„Cu siguranță că aș spune că a fost un efect produs de Greta Thunberg”, a spus Rachel Kellehar, șefa departamentului de nonficțiune de la editura Nosy Crown, care a publicat cartea, potrivit The Guardian. „A ridicat apetitul tinerilor pentru schimbare, iar asta a crescut apetitul nostru, al editorilor, pentru povești care îi inspiră pe cititorii noștri să facă aceste schimbări”. Cartea va ajunge pe rafturile librăriilor la începutul lunii octombrie, chiar înainte ca Grete Thunberg să afle dacă va primi premiul Nobel pentru pace.

„Earth Heroes”, care o are pe Thunberg pe copertă, este una dintre aceste cărți. O colecție de povești scrise de jurnalistul de turism Lily Dyu despre 20 de inventatori și conservatori din toată lumea, printre care David Attenborough, Yin Yuzhen, Stella McCartney și Thunberg.

Numărul cărților noi pentru copii, despre criza climatică, încălzirea globală sau lumea naturală s-a dublat în ultimele 12 luni, potrivit Nielsen Book Research. La fel și vânzările. Printre aceste cărți se numără cărți ilustrate, precum „A Wild Child’s Guide to Endangered Animals”, romane despre catastrofe climatice apocaliptice, cum ar fi „Where the River Runs Gold” sau ghiduri despre „cum să” (de exemplu, „Kids Fight Plastic”). Editorii vizează o multitudine de noi titluri de ficțiune și non-ficțiune către tinerii cititori, inspirați de Greta Thunberg, cea care a participat la campanii de mediu pe tema crizei climatice.

