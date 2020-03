Elon Musk a donat 1.255 de ventilatoare pentru Los Angeles

Elon Musk a donat 1.255 ventilatoare ResMed, Philips și Medtronic către Los Angeles. Fondatorul companiei Tesla și SpaceX a trimis acest mesaj. Înainte de aceasta, el a spus că este gata să aranjeze producția de dispozitive în fabricile sale, dar în final a cumpărat încă echipamente în China.

Ventilatoarele sunt utile pentru tratarea pacienților infectați cu un nou tip de infecție cu coronavirus, care afectează sistemul respirator și provoacă pneumonie. Guvernatorul din California, Gavin Newsom, într-o conversație cu Bloomberg, a recunoscut că consideră această acțiune drept eroică.





În prezent, în Statele Unite, numărul persoanelor infectate cu coronavirus a depășit 46.000. Până în prezent, doar 295 de pacienți s-au putut recupera.

