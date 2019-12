Explozie intr-un apartament de pe strada Florilor din capitala: doua persoane s-au ales cu arsuri

O explozie a avut loc in aceasta dimineata intr-un apartament de pe strada Florilor din capitala.

Potrivit IGSU, totul a avut loc in jurul orei 06:58. In urma deflagratiei a fost afectata fereastra bucatariei dar si un perete.

In apartament se aflau doua persoane, un barbat in varsta de 82 de ani, dar si o femeie in varsta de 77 de ani. Persoanele au primit arsuri usoare si au refuzat spitalizarea.

La fata locului s-a deplasat un echipaj de pompieri care au asigurat securitatea antiincendiara. Circumstantele cazului se stabilesc.

https://protv.md/