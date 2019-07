Folosirea telefoanelor când suntem la cumpărături ne determină să cumpărăm mai mult decât am avea nevoie

Un studiu recent a aflat că, atunci când suntem la cumpărături, folosirea telefoanelor ne poate distrage atenţia şi ajungem să cumpărăm bunuri de care nu avem nevoie.

Telefoanele mobile se dovedesc de real ajutor atunci când suntem la cumpărături, cu ajutorul lor putem compara preţuri, găsi ofertele cele mai bune sau afla caracteristicile bunurilor pe care le cumpărăm. Însă, folosirea unei astfel de tehnologii, care ne este foarte la îndemână, poate avea şi unele dezavantaje serioase, notează Futurism. Un studiu recent a remarcat că atunci când folosim telefoanele mobile pentru activităţi care nu sunt legate de cumpărături, precum vorbitul la telefon sau folosirea site-urilor de social media, ajungem să cumpărăm produse pe care nu am plănuit inţial să le cumpărăm sau chiar să uităm să cumpărăm ce ne-am propus.

Studiul publicat în Journal of the Academy of Marketing Science a analizat comportamentul a 2.520 de persoane care au fost la cumpărături într-un centru comercial. Echipa de cercetători a aflat că cei care au folosit telefoanele pentru activităţi care nu au legătură cu cumpărăturile au achiziţionat în medie cu până la 9% mai multe produse pe care nu le adăugaseră în lista lor de cumpărături.

„Telefoanele mobile au devenit rapid principalul element de distragere a atenţiei pentru mulţi dintre consumatori”, a explicat Michael Sciandra, membru al echipei de cercetători. Acesta este optimist cu privire la impactul pe care cercetarea la care a luat parte îl poate avea asupra modului în care consumăm: „Descoperirile noastre ar putea să influenţeze atitudinea consumatorilor cu privire la dispozitivele mobile în timpul cumpărăturilor şi să îi determine să mediteze la modul în care acestea ne influenţează vieţile”.

https://www.descopera.ro/