Fotografierea excesivă poate strica bucuria experienţelor plăcute

Dacă un eveniment este distractiv, o pauză de la a te bucura de el pentru a face poze poate diminua experienţa plăcută, potrivit unor cercetători. „Ne concentrăm atât de mult pe realizarea fotografiilor, încât ratăm experienţa”, a precizat Robyn LeBoeuf de la St. Louis Olin Business School din cadrul Washington University, coautor al acestui studiu care a inclus mai mult de 5 analize cu un total de 718 de participanţi.



LeBoeuf, Gia Nardini de la University of Denver şi Richard J. Lutz de la University of Florida au lucrat împreună în studiul publicat acum în Psychology and Marketing.

„Am studiat experienţele care sunt foarte plăcute, unele în care chiar te implici. Când faci poze, tinzi să te bucuri mai puţin de ele. Fotografierea vătămează”, a adăugat LeBoeuf. „Mulţi oameni nu cred că afectează. Cu certitudine, acest lucru nu este evident pentru mulţi”, a mai spus cercetătorul.

Dar acest aspect a ieşit la iveală în studiul efectuat de cercetători. De asemenea, când participanţii au fost instruiţi nu doar să facă poze, ci şi să le posteze în social media, starea lor de bine s-a deteriorat şi mai mult, scrie Futurity.

Atunci când experienţa era distractivă, dar moderat, fotografierea nu a avut un efect negativ.

De asemenea, cercetătorii au explorat şi o altă formă de distragere digitală a atenţiei: trimiterea mesajelor. Autorii studiului au ajuns la concluzia că „fotografierea era doar o manifestare a unei varietăţi mari de comportamente, de la trimiterea mesajelor, la postări în social media, rezultând în afectarea stării de bucurie”, explică cercetătorii.