Greta Thunberg şi-a înregistrat numele şi mişcarea pentru climă drept mărci comerciale

Thunberg a înaintat o cerere şi pentru înregistrarea mărcii “Skolstrejk for klimatet”, adică „grevă şcolară pentru climă”, fraza pe care a folosit-o de când a început protestul în faţa Parlamentului din Suedia, în 2018.

Thunberg a explicat, pe Instagram, că oamenii au încercat să vândă produse şi să strângă bani sub numele acestei mişcări.

Activista suedeză pentru mediu Greta Thunberg a anunţat că şi-a înregistrat numele său şi cel al mişcării globale lansată de ea, #FridaysForFuture drept mărci comerciale, pentru a opri interpretările oamenilor şi pentru a-şi proteja demersul, transmite BBC. În 2018, o grevă a Gretei în şcoală a devenit o mişcare la nivel global, care a devenit cunoscută sub numele de #FridaysForFuture. Milioane de oameni au luat parte la prosteste.

