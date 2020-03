Horoscop DRAGOSTE saptamanal 2-8 martie 2020. Cum e amorul cu Venus in Taur?

Prima saptamana a primaverii oficiale calendaristice ne trece prin energii si stari diferite, gratie miscarilor planetare in care rol principal joaca Venus, Saturn si Mercur. Venus in Berbec si Saturn in Capricorn sunt in cuadratura marti 2 martie si este, iata, un mod mai sobru de a incepe saptamana. Iubirea poate avea unele tamponari temporare pentru ca Saturn, lordul karmei si planeta responsabilitatii are ceva de spus. Insa nu e de lunga durata, din contra, rozul revine pe cerul dragostei curand pentru ca Venus intra la ea acasa, in Taur, unde adora sa fie, de joi 5 martie si va sta aici toata luna.



Mai multe despre contextul astral al saptamanii, in Horoscopul general al saptamanii.

Horoscop dragoste Berbec

Esti intr-o dispozitie pozitiva, te simti bine si esti optimist dupa ce timp de cateva zile te-ai simtit la pamant. Lasa insecuritatile si stresul deoparte si acorda timp de calitate partenerului de cuplu. Spre finalul saptamanii poate fi o idee buna sa mergeti impreuna intr-o excursie pentru a va apropia mai mult. Daca esti singur este momentul sa cuceresti persoana interesanta pe care ai pus ochii.

Horoscopul dragostei Taur

Aceasta saptamana aduce pasiunea in relatia de cuplu. Comunicarea cu partenerul este la cote ridicate, drept dovada ca ti-ai invatat lectia si stii care probleme trebuie discutate si ce subiecte nu trebuie atinse. Asadar, esti capabil sa ai o discutie importanta care sa va imbunatateasca relatia. Indiferent ce te deranjeaza, gasesti modalitatea cea mai buna pentru a o exprima. Insecuritatile si stresul emotional scad in intensitate si, in cazul in care esti singur, increderea de sine te va ajuta sa realizezi cine esti si ce iti doresti de la o relatie de cuplu.

Horoscop dragoste Gemeni

Relatia de cuplu se afla in zodia armoniei. Echilibrul si frumusetea sunt importante si vei face tot ce depinde de tine pentru a le aduce in relatia de cuplu. Disputele sunt rezolvate si problemele din trecut sunt discute intr-o maniera pozitiva. Recreerea artistica te va apropia de oameni interesanti. Depinde numai de tine cum gestionezi aceste lucruri, asa ca daca esti singur, profita la maximum de aceste noi cunostinte.

Horoscopul dragostei Rac

Scapa de insecuritati si fii cinstit cu persoana iubita. Pune intrebarile potrivite daca doresti anumite raspunsuri. Personalitatea ta ascunsa este mai degraba un obstacol decat o solutie. Acesta saptamana aduce o intensificare a emotiilor, ceea ce te umple cu pasiune si senzualitate. Nu rata aceasta sansa mai ales daca esti in cautarea sufletului pereche.

Horoscop dragoste Leu

Aceasta saptamana aduce senzualitate si emotii profunde. Iti folosesti imaginatia pentru a-ti exprima dragostea, intotdeauna cauti exclusivitatea. Acest lucru este acceptabil daca te afli intr-o relatie, insa daca esti singur si iti cauti jumatatea asigura-te ca nu devii prea insistent sau dogmatic cu oamenii pe care ii intalnesti.

Horoscopul dragostei Fecioara

Acum este sansa sa aduci un plus de energie relatiei de cuplu, mai ales ca emotiile au devenit mai intense si te simti plin de pasiune. Exista un foc pe care il simti in interiorul tau; care te poarta pe tine si pe jumatatea ta in situatii pe care le uitaserati. Profita de aceasta perioada pentru a imbunatati relatia de cuplu. De asemenea, discutiile va vor ajuta sa clarificati anumite lucruri intre voi. Daca nu esti intr-o relatie serioasa, ceva neasteptat se poate intampla. Cunosti pe cineva? Se dezvolta interesant o relatie cu cineva cunoscut? Totul este posibil.

Horoscop dragoste Balanta

Viata amoroasa trece printr-o perioada de calm, echilibrata insa plina de pasiune. Ai nevoie de stabilitate si armonie pentru a te simti in siguranta. De aceea eviti orice conflict si te implici in conversatii pentru a rezolva orice neintelegere dintre tine si partenerul tau. Experimentezi relatia intr-un mod mai pozitiv, optimist. simti ca te distrezi in timp ce revitalizezi relatia de cuplu. Esti singur? Ai o aura pozitiva, iar persoanele de sex opus se simt atrase de tine.

Horoscopul dragostei Scorpion

Experimentezi pasiunea, sexualitatea si senzualitatea. Cand vorbesti iti farmeci audienta, insiferent ca este vorba despre jumatatea ta sau o persoana pe care abia ai cunoscut-o. Ai oportunitatea de a atrage o persoana care iti face inima sa bata mai repede, asa ca profita de aceasta situatie. Este momentul sa-ti dezvalui sentimentele.

Horoscop dragoste Sagetator

Aceasta saptamana aduce confortul pe care ti-l doresti in relatia de cuplu. Lucrurile vor fi relaxate la inceputul saptamanii apoi pssiunea si placerea va vor acapara. Te simti bine in pielea ta asa ca te simti minunat si in compania partenerului de cuplu. Insecuritatile si problemele au disparut asa ca te poti bucura de o atmosfera minunata. Daca nu esti intr-o relatie, calmul pe care il afisezi te face irezistibil pentru sexul opus.

Horoscopul dragostei Capricorn

Simti nevoia sa te conectezi cu partenerul de cuplu. In ultima perioada te-ai confruntat in relatia de cuplu cu dificultati si insecuritati. Insa in zilele ce vor veni, iti vei exprima pasiunea pe care o simti pentru jumatatea ta, ceea ce imbunatateste relatia voastra. Conversatiile din mijlocul saptamanii, vor imbunatati si mai mult lucrurile dintre voi. Iar daca esti singur, iesi mai mult din casa. Mergi cu prietenii, distreaza-te si vor veni si zile mai bune.

Horoscop dragoste Varsator

Grijile si stresul de zi cu zi isi pun amprenta asupra ta si din acesta cauza iti este greu sa te exprimi. Spre finalul saptamanii vei putea, in sfarsit, sa comunici cu jumatatea ta si sa-i dezvalui sentimentele tale. Iar lucrurile dintre voi se vor imbunatati mai mult decat ti-ai fi imaginat. Daca esti singur, comunicarea te va aduce mai aproape de o persoana interesanta. Exista sansa ca lucrurile sa evolueze frumos intre voi. Asigura-te, insa, ca esti cinstit cu tine insuti si cu persoana respectiva.

Horoscopul dragostei Pesti

Aceasta saptamana te va ajuta sa iei cateva decizii importante. Poti sa faci un pas mare si sa depasesti problemele din trecut care te impiedica sa-ti faci planuri de viitor. Indreapta-ti gandurile si ochii catre viitor. Comunicarea dintre tine si jumatatea ta se va imbunatati si poti, in sfarsit, sa vorbesti despre probleme fara sa te simti inconfortabil. Singur? Vei aborda cu usurinta pe cineva. Incredederea de sine te face irezistibil.

