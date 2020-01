Horoscop lunar DRAGOSTE FEBRUARIE 2020. Ce-ti aduce luna iubirii

BERBEC

In aceasta luna sunt sanse mari sa iti imbunatatesti comunicarea cu persoanele din jur. Participa la mai multe evenimente sociale si vei vedea mai buna actiune in viata amoroasa. Flirteaza mai mult cu partenerul de cuplu, iar daca esti singur, nu te sfii sa faci ochi dulci persoanelor care te intereseaza. Profita la maximum de aceasta perioada astrala propice amorului. Daca esti implicat intr-o relatie, ai grija la ego. Poti crea momente tensionate din cauza lui. Daca esti singur, atentie cui ii dai voie sa intre in viata ta. Nu o lua pe cai periculoase.

TAUR

Pot aparea momente neasteptate in care sa te simti extrem de vulnerabil. Incearca sa vorbesti cu partenerul de cuplu despre situatiile in care esti nesigur de dragostea lui. Nu iti ruina relatia acuzandul-l de lucruri care nu sunt adevarate. Insa poti sa ii spui sincer ce simti. Daca esti singur, gaseste o cale de a comunica mai eficient. Apropie-te de persoana care iti place. Ai toate mijloacele pentru a o cuceri.

GEMENI

Dragostea pluteste in aer, iar sarmul tau cucereste pe toata lumea care se apropie de tine. Trebuie sa iti marturisesti sentimentele fata de partenerul de cuplu. Nu-l lasa pe el sa ghiceasca. Daca pana acum lucrurile n-au chiar ca pe roze intre voi, nu te baza pe faptul ca sexul va rezolva totul. Dimpotriva, poti inrautati situatia. In schimb, fii mai maleabil si arata ce simti. Daca esti singur, ai sansa sa intalnesti oameni interesanti. Unii dintre ei chiar merita sa intre in viata ta, alege cu atentie. Nu te lasa purtat de val! Fii constient de optiunile pe care le ai.

RAC

Viata amoroasa poate traversa o perioada dificila si sa se creeze o distanta intre tine si partenerul de cuplu. Evita tensiunile si conflictele si asigura-te ca faci ceea ce trebuie, fara sa te lasi dominat de ego. Nu lasa alte persoane sa-ti influenteze deciziile. Nimeni nu te cunoaste mai bine decat tine si nimeni nu stie ce-ti doresti tu cu adevarat ca sa poata sti mai bine decat tine ce e bine si ce nu. Daca esti singur, fii atent ce si in ce mod spui persoanei de care esti indragostit. Ai putea sa o sperii si sa o pierzi pentru totdeauna.

LEU

Aceasta luna este plina de promisiuni amoroase. Te vei simti mai increzator in fortele proprii si poti fermeca foarte usor pe cei din jur. Daca te afli intr-o relatie, partenerul se va apropia si mai mult de tine si sunt sanse mari sa oficializati totul. Daca sunteti casatoriti, poate luati in calcul conceperea unui copil. Daca esti singur, tot ce trebuie sa faci este sa lasi egoul deoparte. Numai asa poti avea o conversatie cinstita cu oameni care se pot transforma in parteneri de viata.

FECIOARA

Ai o dispozitie romantica si senzuala in aceasta luna. Iti arati mai des afectiunea, iar partenerul va redeveni centrul prioritatilor tale. Arata-ti intentiile, spune ce simti. Nu lasa, insa, gelozia si posesivitatea sa iti sufoce partenerul. Daca esti singur, nu da atat de multa importanta vorbelor celorlalti. Fii tu insuti si clarifica intai ceea ce vrei cu adevarat de la un partner. Apoi vei sti si ce sa cauti la oamenii cu care te vei intalni.

BALATA

Daca ti-ai neglijat partenerul in ultima vreme, acum este momentul prielnic sa iei masuri. Poate ca ai fost prea posesiv si prea obsedat de fidelitatea partenerului. Aceasta atitudine va dauna si mai mult relatiei daca vei continua asa. Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalnesti pe cienva nou, o persoana delicata cu care sa incepi o relatie noua. Totul e sa iesi din casa, sa intalnesti oameni noi si sa tii ochii bine deschisi. Altfel poti rata o oportunitate uriasa!

SCORPION

O luna in care senzualitatea si libidoul sunt la cote ridicate. Profita de aceste momente favorizate de astre pentru a petrece momente intense alaturi de partenerul de cuplu. Daca esti singur, accepta invitatiile care ti se fac si distreaza-te sau initiaza tu mai multe iesiri. Fii deschis unor experiente care te vor ajuta sa iti cresti increderea de sine dar nu te arunca cu capul inainte fara sa cunosti mai bine persoana ca sa nu fii dezamagit.

SAGETATOR

Viata amoroasa nu este exact cum ti-ai dori. Daca esti singur, pot aparea cateva oportunitati de flirt, insa ai nevoie de mai multa incredere de sine. Poate aparea in viata ta cineva din trecut, insa nu trebuie sa te astepti sa-ti ofere tot ce nu ti-a dat pana acum. Fii precaut, daca vrei sa reincalzesti supa. Daca esti implicat intr-o relatie, incearca sa fii mai flexibil. Doar asa pot domni pacea si armonia in casa ta.

CAPRICORN

O luna volatila si plina de emotii intense pentru tine. Crezi ca poti experimenta dragostea fara sa te implici emotional? Te inseli amarnic. Orice se va intampla, o vei simti profund. Inima ta va bate ca nebuna, iar tu vei simti intens presiunea. Pastreaza-ti calmul. Respira adanc si traieste aceste momente care te fac sa te simti viu. Spre mijlocul lunii, vei putea explora sentimente profunde. Te vei intreba ce-ti doresti cu adevarat de la o relatie amoroasa. Daca esti implicat intr-o relatie solida, te vei gandi la ducerea ei intr-o noua etapa. Daca esti singur, gandeste-te la ce vrei actioneaza.

VARSATOR

Viata ta amoroasa trece prin diferite stadii in timpul lunii februarie. Initial, lucrurile vor fi putin monotone, insa se vor imbunatati treptat dupa mijlocul lunii. Pana atunci, vei avea ocazia sa petreci momente frumoase alaturi de partenerul de cuplu. Veti avea momente de calitate, veti pune tara la cale, veti vorbi despre problemele care va ingrijoreaza. Spre mijlocul lunii, pot aparea unele tensiuni intre voi. Petreci mult timp la birou, la care se adauga si sarcinile casnice cotidiene. Nu vei mai avea prea mult timp la dispozitie pentru partener, iar acest lucru va avea un impact asupra relatiei. Asigura-te ca gestionezi situatia in mod corespunzator. Nu lasa rutina sa iti otraveasca relatia. Daca esti singur, profita de aceasta luna, dar asigura-te ca ti-e clar ce vrei de la viata si de la un posibil partener de cuplu.

PESTI

O luna interesanta cu multe oportunitati si buna dispozitie pentru tine. Reusesti sa scapi de rutina zilnica si sa evadezi impreuna cu partenerul de cuplu. Este recomandat sa eviti comportamentul egoist, mai ales atunci cand esti in situatii dificile. Vei observa o evolutie pozitiva a relatiei tale. Luna februarie este ideala pentru excursii scurte. Daca esti singur, nu evita calatoriile. O astfel de escapada iti poate aduce alaturi sufletul pe care il astepti de multa vreme.