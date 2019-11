Horoscop saptamanal BANI si SUCCES, 4-10 noiembrie 2019. Cum iti influenteaza astrele abundenta?

Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 4-10 NOIEMBRIE 2019, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana.



Horoscopul financiar reprezinta unul din interesele majore ale interpretarilor astrologice, alaturi de horoscopul dragostei. Cum ne este influentata prosperitatea de catre Cosmos, cum ne este directionat norocul sau cum suntem ajutati sa facem actiuni benefice abundentei ? Iata intrebari vesnic actuale si teme preferate ale oamenilor din toate timpurile.



“Fa ceea ce iubesti, fa bine iar banii te vor urma” este o intelepciune de baza, insa in egala masura si planetele au un cuvant de spus daca suntem favorizati sau nu sa manifestam prosperitatea dorita. Urmand recomandarile specialistilor in astrologie, putem folosi in favoarea noastra energiile planetare pentru acest domeniu de viata.



Fiecare planeta influenteaza intr-o masura mai mare sau mai mica sectorul banilor, carierei si oportunitatilor financiare.

Miscarea astrelor prin zodii si case precum si aspectele astrale ce au loc permanent joaca un rol important in configuratia relatiei cu banii pentru cele 12 zodii.



Horoscopul banilor va relata intotdeauna si recomandari ori predictii despre succes, despre cariera sau munca intrucat toate acestea sunt legate intre ele. Ajungem la bani prin munca, prin predispozitia catre succes, prin ce facem bine in cariera.

Banii se fac si se atrag printr-o mentalitate orientata spre prosperitate. Banii vin spre tine daca sunt in top 3 prioritati din viata ta. Banii vin, raman o vreme si o cantitate la tine, apoi pleaca. Esti un om prosper financiar daca te descurci bine la acest circuit din trei pasi. Unii oameni atrag bani multi dar cum ii au ii si cheltuie. Altii atrag banii dar nu ii lasa sa circule mai departe. Iar altii au o relatie dificila cu banii toata viata, in mare masura din cauza convingerilor negative limitative pe care le-au preluat din familie.

Iata citate celebre in acest sens :

“Nu cheltui niciodata banii inainte de a-i face” – Thomas Jefferson

“Multi oameni nu au grija de banii lor pana cand ajung sa ii termine, iar altii fac la fel cu timpul lor” – Johann Wolfgang von Goethe

“Este bine sa ai bani si sa ai lucrurile pe care le cumperi cu banii, dar este bine sa verifici din cand in cand si sa te asiguri ca nu ai pierdut contactul cu lucrurile pe care banii nu le pot cumpara” – George Lorimer.

Viata aici pe Pamant este mai dificila fara bani suficienti pentru implinirea nevoilor de baza si a dorintelor ce duc la evolutie din unele puncte de vedere. De aceea, exista multe moduri prin care poti invata cum sa faci bani mai multi, cum sa scapi de credintele si convingerile ce iti limiteaza prosperitatea si pe care le-ai preluat de la altii, cum sa ai o viata echilibrata atat material cat si spiritual.

Poti citi aici contextul general astral al saptamanii analizate, precum si horoscopul general al acesteia.

Horoscop saptamanal BANI BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In aceasta saptamana te simti, in sfarsit, energizat, din cauza activitatii intense astrale din sectorul banilor si valorilor. Asta ar trebui sa iti aduca si ceva miscari semnificative pe planul banilor. Daca ti-ai dorit sa ai parte de anumite schimbari ca sa castigi sau economisesti bani, iata-le. Este timpul lor deci aduna-ti energia si eforturile. Trimite mai multe aplicatii pentru joburi noi, fii activ in grupuri de networking sau pune la punct un plan de econimisire.

Relatia Berbecului cu banii :

Berbecii sunt uluitor de eficienti in joburile lor si au predispozitia sa faca, asadar, multi bani din munca lor. Sunt insa destul de impulsivi si pot face multe cheltuieli neplanificiate. Pot sa tina de un buget o vreme, insa daca ceva ii tenteaza, vor face acea cumparatura. Totusi, Berbecii sunt si intelepti si stiu cand sa isi puna singuri limita cu privire la suma cheltuita, asa incat sa se mentina in echilibru.

Horoscop bani si succes TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este o saptamana buna pentru tine. Iti va fi mai usor sa comunici iar cautarile de joburi mai bune sau negocieri de salarii vor fi mult mai line. Daca doresti sa faci mai multi bani, nu te gandi la ce nu ai. In schimb, gandeste-te la ce poti sa schimbi in viata ta si in vietile celorlalti cu ce castigi acum. Ce conteaza sunt oamenii pe care ii atingi, nu ce posezi.

Relatia Taurului cu banii :

Taurii adora lucrurile frumoase, le place sa se rasfete in ceea ce poate fi cumparat cu banii si se bucura din plin de posesiunile lor materiale. Muncesc si foarte mult si sustinut ca sa isi faca banii si sunt buni la a-i produce si atrage, dar sunt si mari priceputi la a-i cheltui. Din acest motiv, au tendinta sa aiba probleme cu bugetul ; nu suporta ca cineva sa le spuna ca nu pot avea ceva sau sa nu isi cumpere ceva pentru ca e prea extravagant fata de ce au altii. In schimb, Taurii sunt generosi si fac cadouri scumpe si celorlalti. Din fericire pentru ei, au un fel de manager interior al banilor, deci daca lucrurile devin prea dezechilibrate, isi vor pune frana la cheltuieli. Dar trebuie sa ajunga foarte aproape de acea limita ca sa simta cu adevarat pericolul financiar.

Horoscop saptamanal BANI GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Activitatea astrala pe sectorul banilor si prosperitatii este strans legata in aceasta saptamana de visele tale sau de ciudate momente de sincronicitate in viata ta. Vei avansa pe acest domeniu focusandu-te pe a-ti dezvolta cariera ca sa fie mai mult decat un job, iar pentru asta vei primi semne si intuitii superioare. Important este sa simti semnificatia aceea de bucurie din scopul tau, iar banii vor urma si ei automat.

Relatia Gemenilor cu banii :

In Gemeni exista o dubla personalitate si in legatura cu tema banilor. Pe de-o parte, exista o parte a lor care este foarte practica si prudenta financiar dar exista si cealalta parte careia ii place sa riste, sa isi joace banii, sa isi incerce norocul prin miscari nu foarte sigure financiar. Nu exista o predictie care parte va domina, poate fi oricare oricand. Gemenii sunt foarte buni sa isi economiseasca banii, sa ii cheltuiasca cu intelepciune si apoi, din senin, sa apara o idee, o ocazie si sa fie in stare sa faca ceva nesabuit cum ar fi sa cumpere actiuni fara sa fie siguri ca e bine sau sa investeasca intr-o afacere instabila.

Horoscop bani si succes RAC (21 iunie – 22 iulie)

Focusul acestei saptamani este pe relatii si cum pot ele contribui sa iti implinesti obiectivele de abundenta si prosperitate. Este despre a te misca sub orice forma ai face-o, fie sub forma de jogging cu prietenii ca sa iti mai subtiezi silueta, fie mergand in cercuri sociale influente. Exista un accent favorabil pentru studiu pentru tine care sa te ajute sa iti duci munca si businessul si peste hotare.

Relatia Racului cu banii :

Pentru Raci, banii sunt in totalitate asociati cu cuibul, fiind foarte important pentru ei sa aiba o fundatie solida in care sa se ocupe de cei dragi si o casa sigura si foarte confortabila. Nu isi cheltuie banii impulsiv. Daca fac planuri sa cumpere ceva substantial in casa, vor face cercetari ca sa fie siguri ca e cea mai buna oferta. Racii stiu sa isi faca un buget si sa tina de el si sa il pastreze pentru cheltuieli mari si importante. Ei nu vor sa simta niciodata frica de a nu avea suficient pentru a-si mentine casa ; daca asa ceva s-ar intampla, s-ar invinovati si intreaga lor lume s-ar destrama.

Horoscop saptamanal BANI LEU (23 iulie – 23 august)

Cariera ta se poate bucura de anumite miscari bune spre viitor, dar fii atent la oarecari probleme ce pot aparea de la un rival care incearca sa iti ingradeasca teritoriul sau de la cineva ce iti poate rani sentimentele. Situatia ta de debit actual necesita o schimbare. Clarifica aceste probleme si vei fi mult mai fericit ulterior.

Relatia Leului cu banii :

Leii sunt foarte buni la a-si face bugete ; atrag usor bani si stiu sa ii gestioneze. Ei vor economisi bani pana cand vor avea mai mult decat suficient ca sa isi cumpere tot, dar tot ce isi doresc. Acesta e un mare talent al Leilor care au gusturi rafinate si scumpe si adora sa faca cumparaturi. Leii sunt totodata si foarte buni sa munceasca mult si perseverent ca sa isi faca acesti bani si avanseaza usor in carierele lor. Au tendinta sa nu cumpere ce nu isi permit. Oricat de bogat ar fi un Leu, el tot va folosi discounturi, cupoane de reduceri si orice oportunitate apare de a salva orice suma.

Horoscop bani si succes FECIOARA (24 august – 22 septembrie)

Aspectele de cariera si de autoritate sunt luminate in aceasta saptamana din punct de vedere astral. Daca vrei sa ai parte de acelasi tip de respect, admiratie si bani cash, trebuie sa depui efort in plus pentru idei noi si munca noua. Intre timp, fii atent si la cum te imbraci si cum te exprimi in lume. In timp ce altii te pot percepe intr-un singur fel, fii o surpriza permanenta si nu fii previzibil. Imaginea conteaza pentru prosperitate.

Relatia Fecioarei cu banii :

Daca cineva stie din tot zodiacul cum sa organizeze banii intr-un buget, aceea e Fecioara. Fecioarele tind sa nu cheltuiasca bani daca nu au de ce si gasesc cele mai econoame si eficiente formule pentru a cumpara tot ce au nevoie dar la preturi decente. Totusi, nu le place sa se priveze de ce isi doresc si ocazional se vor rasfata cu ceva frumos, placut, ce au nevoie sau isi doresc demult. Fecioarele sunt cu ochii ca un vultur unde se duc banii si cauta permanent moduri noi de a-si imbunatati finantele.

Horoscop saptamanal BANI BALANTA (23 septembrie – 22 octombrie)

In aceasta saptamana esti focusat pe nevoile familiei tale si ale partenerului romantic. Nu prea functioneaza sa cheltui pe aceleasi obiceiuri ca pana acum. In schimb, daca dai dovada de maturitate vei vedea ca vei gasi solutii bune financiare pentru tot ce ai de cheltuit pentru un camin confortabil. Partea ta creativa iti este alaturi. Daca sunt unele dificultati cu banii sa stii ca vor trece.

Relatia Balantei cu banii :

Balantele au un barometru intern de echilibru cu privire la bani, deci nu au mereu nevoie de un buget ca la carte dar cu siguranta se asigura ca nu vor cheltui peste masura. Balantele adora sa cheltuie bani pe lucruri dar si sa faca cadouri prietenilor precum mese, vacante, haine, produse de frumusete. Din fericire, Balantele sunt constiente sa se intinda atat cat le este plapuma si au nevoie sa stie ca au fonduri puse deoparte pentru acele zile ploioase care pot aparea oricand, conform conceptiei lor.

Horoscop bani si succes SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Sectorul tau social este activat din punct de vedere astral, aducandu-ti noi oameni cu care neaparat trebuie sa te intalnesti si care te ajuta sa formezi aliante strategice benefice pentru planurile tale de termen lung in cariera. Oricum, este timpul sa devii foarte responsabil cu situatia cheltuielilor din viata ta. Nu lasa facturi neplatite chiar si doar din neglijenta pentru ca uneori planetele pot aduce si mici pedepse ca sa intelegi importanta disciplinei pe acest capitol.

Relatia Scorpionului cu banii :

Scorpionii au o relatie buna cu banii dar nu pentru ca ar fi buni la a-i economisi. Sunt buni sa gaseasca tot felul de scheme care functioneaza prin care au bani, de la dealuri mici la investitii de termen lung care aduc dividende incredibile. Scorpionii stiu cum functioneaza acest circuit al banilor, deci este destul de usor pentru ei sa gestioneze relatia cu ei. Este ciudat pentru multi cum reusesc Scorpionii sa stie cum sa isi investeasca banii ca pana la urma sa aiba mereu si sa nu ramana fara ei.

Horoscop saptamanal BANI SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Aspecte din sectorul tau de cariera din aceasta saptamana indica o vreme de stagnare si este bine sa fie si asa. Ti se cere sa construiesti cu mare atentie orice faci ca sa ai o baza solida. Universul indica un timp de schimbare in viata ta de acasa, inclusiv o posibila mutare ce implica noi cheltuieli. Sa stii ca poate functiona pentru tine si o cariera in alt oras. Nu respinge ideea.

Relatia Sagetatorului cu banii :

Sagetatorii au o relatie usoara cu banii si tendinta lor este sa nu se eforteze pentru lucrurile minore. Ei muncesc sustinut si se pare ca stiu toate instrumentele ca sa economiseasca si sa gestioneze bine un buget personal. Ei isi pun deoparte bani cu un scop bine definit, cum ar fi sa calatoreasca sau sa aiba noi experiente care ii implinesc, ceea ce pentru ei este tot o forma de calatorie din cotidian si rutina. Acestia isi vor ajusta bugetele la nevoie si nu se lasa controlati de bani. Sagetatorii nu sunt focusati pe bani ci doar pe ce le permit banii sa faca.

Horoscop bani si succes CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

In aceasta saptamana ai o activitate crescuta in sectorul tau de romantism, copii si distractie. Ai putea fi vizitat de cineva din trecut iar aceasta persoana sa iti dea o informatie importanta de impartasit. Activitatea din sectorul muncii iti da multa energie ca sa iti faci treburile bine si chiar sa schimbi joburi daca doresti. Foloseste orice bani castigati pentru a fi la zi cu orice datorie si plata importanta pentru viata de zi cu zi.

Relatia Capricornului cu banii :

Capricornii sunt nascuti sa faca bugete si sunt extrem de atenti cu banii lor. Sunt foarte muncitori, practici si focusati. Unul din scopurile lor majore este sa fie in siguranta financiara si incep devreme in viata sa munceasca pentru acest deziderat. Sunt foarte buni sa economiseasca, nu inteleg conceptul de a cumpara impulsiv si sunt intelepti cu orice cumparatura. Capricornii vor deraia de la acest mod de a fi uneori pentru ca le place luxul si produsele ce reflecta rodul muncii lor. Dar daca e vorba de un lucru scump, Capricornii vor pune bani deoparte si vor face un buget pentru el pana sa il cumpere, chiar daca au deja banii respectivi.

Horoscop saptamanal BANI (20 ianuarie – 19 februarie)

Totul merge bine la munca si asta iti da oportunitatea de a face unele schimbari pentru mai bine. Foloseste-ti reteaua de cunostinte si stabileste contactele de care ai nevoie. Totusi, sa stii ca trebuie sa fii foarte atent la propunerile ce vin spre tine inainte de a da un raspuns final. Finantele arata bine pentru ca vei reusi, in sfarsit, sa fii la zi cu multe din datorii si sa respiri aer de usurinta.

Relatia Varsatorului cu banii :

Multi din banii Varsatorilor se duc pe cauze caritabile, ceea ce este fantastic pentru ca au tendinta de a fi antreprenori de geniu iar investitia in afacerile lor ce aduc bine oamenilor si noi directii pentru viitorul omenirii este o forma de act de caritate si contributie. Sunt ambitiosi, brilianti si foarte muncitori. Ei sunt cei ce inoveaza si fac viata sa fie mai buna si mai usoara. Varsatorii fac multi bani si fac mult bine cu ei. Nu ar putea dormi noaptea daca nu ar da inapoi omenirii o parte din banii ce vin spre ei.

Zodia ta are parte de expansiune si noroc acum, dar si de schimbare si inspiratie. Toate indica faptul ca esti mult mai norocos decat de obicei, in special pe tema banilor. Aspectele astrale iti impacteaza relatiile personale si profesionale. Asigura-te ca afla lumea daca cauti un nou job sau planuri de investitie. Cineva cunoscut te va ajuta.

Relatia Pestilor cu banii :

Pestilor le place sa cheltuie banii, in special pe arta, muzica, teatru si muzee. Nu sunt foarte gospodari cu banii, fiind firi mai boeme si visatoare si nu sunt confortabili sa traiasca tinand cu atentie de un buget. Totusi, daca a-si mentine bugetul ii ajuta sa aiba mancare pe masa, acoperis deasupra capului si sa aiba ca sa ajute si pe altii, se vor ocupa serios sa aiba grija de bani. Pentru ei, este vorba de a avea buget ca sa ajute si sa nu cumva sa simta ca nu au control asupra propriei vieti.

