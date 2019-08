Horoscop Special 2020 pentru toate Zodiile. Află viitorul tău acum!

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

O prietena mi-a relatat odată despre o interacțiune pe care a avut-o in anii '90 cu Oazu Nantoi. La întrebarea ei "Domnule Nantoi, sunteți din Bucovina de Nord, ocupata, dvs. va considerați roman?", domnul Nantoi a răspuns: "doamna, dvs. nu va este rușine sa...

Cele două experimente politice totalitare, comunismul şi fascismul, reprezintă încă un subiect de real interes pentru cercetarea istorică, politologică, filosofică, sociologică etc. Dinamica dintre acestea două, cât şi legăturile dintre ele în diversele lor...

Igor Dodon va zbura la New York, pentru a participa la cea de-a 74-a Sesiunea a Adunării Generale a ONU, în fruntea unei delegații fără precedent pentru Republica Moldova, alături de soția sa, trei consilieri, doi membri ai aparatului prezidențial, doi bodyguarzi, un cameraman și un...

Dezlantuie-ti potentialul interior si indeplineste-ti dorintele si aspiratiile. In acest an, vei gasi cu siguranta un nou hobby. Declara anul 2020 ca fiind unul pozitiv si cauta viitorul cu indrazneala!

2020 promite sa fie dificil si tensionat, dar nu va inceta sa fie interesant si bogat in evenimente placute! Vei avea ocazia sa atingi obiectivul la care ai visat de ani de zile. Fii indraznet, neinfricat si liber.

Anul 2020 iti va oferi o oportunitate ideala de a acorda atentie la ceea ce ai nevoie. Ce te face sa zambesti? Vei avea ocazia sa realizezi orice vise. Gandeste-te la ce ai nevoie si fa primul pas in visul tau!

In timp ce altii asteapta schimbari fericite, te bucuri de viata, dar intelegi ca pentru o armonie reala lipsesc cateva mici lucruri. Vei avea o intalnire incredibila – poate cea mai dorita si mult asteptata din viata ta.

In ultimii ani, viata ta a devenit o rutina continua. 2020 promite sa fie punctul de plecare dorit. Pregateste-te pentru ca viata se poate schimba la nivel global, iar aceste schimbari vor fi favorabile.

Anul sobolanului alb este ideal pentru a simti armonie in viata de familie. Gandeste-te la nunta, la familie sau la achizitionarea unui camin confortabil pentru tine.

Leul se asteapta la un an dificil, dar extrem de important! Vine un moment in care trebuie sa-ti arati toata perseverenta si potentialul creativ. Trebuie sa inveti ceva nou. Va fi inceputul unor realizari pozitive.

Succesul in 2020 ii asteapta pe cei care sunt dispusi sa mearga spre obiectivul dorit. Anul acesta va fi ideal in ceea ce priveste restaurarea conexiunilor pierdute.

Fiecare an pentru acesti oameni este pozitiv in felul sau. Gemenii vor gasi o cale de a-si umple viata cu bucurie. Pregateste-te pentru noi descoperiri, excursii interesante si cunostinte placute.

Iti vei schimba punctul de vedere asupra vietii pana vei crede ca visele devin realitate! Vei avea o perioada de crestere a carierei si bunastare financiara. Acesta este exact momentul in care merita sa risti.

2020 da startul anului șobolanului alb. Pe de o parte, îți va oferi ocazia de a iniția viitoarele realizari si victorii, de a construi o fundatie care sa iti permita sa te mentii ferm in urmatorii 11 ani. Pe de alta parte, sobolanul este o creatura extrem de capricioasa si nelinistita.

