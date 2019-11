Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MIERCURI 20 noiembrie. Ce aduce in amor Mercur direct?

Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul dragostei pentru azi MIERCURI 20 NOIEMBRIE 2019. Veste buna, Mercur iese din retrograd azi si isi reia miscarea directa, desi mai sunt doua saptamani in care se afla in tranzitul numit umbra post retrograda si in care vor coabita atat influentele sale din retrograd cat si cele din miscarea directa. Gata cu Mercur retrograd pe acest an, desi multe din invatamintele si ajutoarele sale ne prind bine pentru viitor.



Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Persoana iubita are nevoie de atentia ta. Asa ca ea ar trebui sa fie prioritatea ta numarul unu si sa lasi deoparte toate celelalte chestiuni. Este momentul sa fii alaturi de jumatatea ta asa cum ea a fost acolo cand ai avut nevoie. Daca esti singur, incearca sa fii mai deschis cand e vorba despre a intalni oameni noi.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Azi este recomandat sa-ti faci timp doar pentru sufletul tau, departe de persoana iubita. In caz contrar este posibil sa-i spui jumatatii tale lucruri pe care apoi le vei regreta. Este mai bine sa adopti o atitudine Zen si sa ramai calm. Esti singur? Abordeaza persoana de care esti interesat si spune-i ce simti pntru ea.

Horoscopul zilei de dragoste RAC (21 iunie – 22 iulie)

Anumite lucruri din relatia de cuplu nu-ti sunt pe plac. Nu le ignora, pentru ca astfel de atitudine nu duce nicaieri. Vorbeste cu onestitate despre ce te ingrijoreaza. Daca esti singur, ai grija de tine si incearca sa-ti recapeti increderea de sine pierduta pentru ca in curand vei avea sansa sa impresionezi un posibil partener.

Horoscop zilnic dragoste LEU (23 iulie – 23 august)

Relatia ta de cuplu este afectata de unele iritatii. Te intrebi cine a gresit? Ei bine, chiar tu. Obisnuinta ta de a pune presiune pe partener este cauza acestor probleme. Asa ca tine-ti problemele personale pentru tine si incearca sa mentii un climat relaxat in relatia de cuplu. Nu ti-ai gasit sufletul pereche? Climatul astral te ajuta sa ajungi cu usurinta la inima persoanei pe care ai pus ochii.

Horoscopul zilei de dragoste FECIOARA (24 august – 22 septembrie)

In ceea ce priveste relatia de cuplu este bine de stiut ca atmosfera dintre tine si jumatatea ta depinde in totalitate de alegerile tale. Preia, asadar, initiativa si schimba ceea ce nu functioneaza intre voi. Aminteste-ti ca esti creatorul vietii tale; nu te afli la mila sortii. Asadar, fa-ti viata pe care ti-o doresti. Daca esti singur, este momentul sa-ti asculti intuitia si vei obtine ceea ce vrei.

Horoscop zilnic dragoste BALANTA (23 septembrie – 22 octombrie)

Este momentul pentru o discutie onesta cu jumatatea ta si sa duceti relatia de cuplu la un nivel superior. Astfel, viitorul relatiei voastre are asigurata o baza solida si amandoi veti obtineti ceea ce vreti din punctul de vedere al vietii amoroase. Singur? Este momentul sa iei viata in propriile maini. Abordeaza, fara nicio urma de ezitare, persoana pe care ai pus ochii.

Horoscopul zilei de dragoste SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Discuta cu partenerul de cuplu despre relatia voastra si faceti planuri pentru viitorul comun. Daca esti singur, este posibil sa intalnesti o persoana din trecut. Poate ca de aceasta data povestea va avea un final fericit, cine stie? Depinde de tine daca ii oferi sau nu acestei persoane inca o sansa.

Horoscop zilnic dragoste SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Lucrurile merg bine in relatia de cuplu si, in aceasta seara, ai sansa unei seri romantice alaturi de jumatatea ta. Iar daca esti singur, scapa de inhibitii, relaxeaza-te si, in cele din urma, vei gasi ceea ce cauti.

Horoscopul zilei de dragoste CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Relatia pot fi o sursa de bucurie imensa atat timp cat nu lasi stresul de la birou sa iti intre in dormitor. Daca esti singur, ai sansa sa cunosti oameni noi. Totusi, nu le impuia capul cu prostii.

Horoscop zilnic dragoste VARSATOR (20 ianuarie – 19 februarie)

Relatia de cuplu se desfasoara sub bune auspicii si ai sanse mari sa repari golurile care s-au format in ultima vreme din cauza ca ai cam neglijat partenerul. Daca esti singur, a venit vremea sa actionezi. Ai sarm si putere de convingere, deci treci la treaba!

Horoscopul zilei de dragoste PESTI (20 februarie – 20 martie)

Nu lasa stresul si anxietatea sa te izoleze de ceilalti si mai ales de partenerul tau. Fii deschis si comunica cu sinceritate. Te va putea ajuta sa depasesti mai usor situatiile dificile. Daca esti singur, ia-ti viata in maini. Nu mai lasa pe altii sa hotarasca pentru tine.