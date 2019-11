Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICĂ 24 NOIEMBRIE 2019. O zi specială, puternic încărcată energetic!

Exista multa putere in a-ti gasi sensul propriei experiente in viata iar Soarele in Sagetator stie acest lucru. Daca adaugam o doza de autenticitate si curaj, gratie lui Chiron in Berbec, inseamna ca este timpul ca vechi rani sa se vindece. Este vremea pentru o noua perspectiva pe o tema ce pana acum durea. Cineva te poate ajuta in calatoria ta de descoperire si vei simti caldura sufleteasca si recunostinta pentru aceasta sustinere.



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi vei avea o oarecare schimbare de abordare in relatii. Daca in trecut te bazai mult pe emotii si sentimente, acum poti decide ca iti este mai bine sa incerci sa fii mai rational. Daca la prima vedere poti crede ca aceasta schimbare de atitudine te priveaza de fericire, de fapt vei vedea ca duce la relatii mai puternice si stabile pentru ca eliberezi oamenii de presiunea emotiilor tale si esti mai detasat si lucid in toate aspectele.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi te poti decide sa renunti la control si sa te lasi dus de fluxul firesc al vietii. Nu mai doresti sa exerciti presiune nici asupra ta nici asupra altora. Ceva este in aer care se simte diferit. Iti poti exprima nevoile liber. Discuta cu partenerul ce dorinte ai, dar detasat emotional. Relatia va avea doar de castigat din aceasta stare mentala noua.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aspectele prezente planetare de azi iti pot schimba o anumita abordare asupra vietii tale. Poti simti nevoia aproape compulsiva de a adanci relatiile cu oamenii noi intalniti dar si cu cei vechi. Te poti simti atras de cineva nou dar fii atent pentru ca sentimentul poate sa nu fie reciproc. Priveste insa partea luminoasa. De ce sa iti pierzi energia cu cineva caruia nu ii pasa de tine ?

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Exista un anumit aspect al felului tau de a fi pe care tinzi sa il ignori. Mereu ai nevoie sa fii in control intr-o relatie, chiar sa o domini. Este intelept sa schimbi asta. Configuratia planetara a zilei te poate ajuta sa vezi totul intr-o lumina noua. Oamenii vor fi mai receptivi la farmecul tau natural daca iti poti schimba atitudinea controlanta.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Nu iti lasa emotiile sa acopere tot ce ai mai bun de oferit azi. Daca le poti tine sub control, vei avea forta vitala cat pentru zece oameni si poti fi invincibil. Poti face orice simti ca vrei sa faci si nimeni sa nu te opreasca. Daca imparti aceasta energie cu altii, ei se vor simti ca tine, adica cei mai buni.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astazi vei simti, in sfarsit, cum se simte din nou sa fii in control bun asupra situatiilor. Te poti simti ca si cum te-ai nascut pentru asa ceva. In orice caz, vei coordona frumos ziua. Esti ca un dirijor in fata intregii orchestre. Poti spune toata ziua celor din jur ce sa faca si sa spui bine. Nu-i asa ca e placut cand ai asemenea putere personala ?

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Spre deosebire de alte ocazii, astazi iti vei impartasi adevaratele trairi fara ezitare. Chiar si cand le ascunzi, ele sunt tot acolo, adanc in tine. Desi alta data ai gandit ca afisarea sentimentelor este un semn de slabiciune, de fapt azi poti arata lumii tale ca inima ta nu este de piatra si te vei deschide, cu orice risc.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Comportamentul zilei tale se indreapta spre a-ti imbunatati viata amoroasa. Nu esti interesat doar de pasiuni de moment si satisfactii efemere. Da, te vei focusa pe aici si acum dar nu vei mai fi ratacit in propriile tale ganduri ca alta data, ca deseori. Poti fi o noua persoana dispusa sa experimenteze placerile vietii, avand incredere ca viata are grija de ea si de viitorul ei.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai multa energie azi si in zilele ce vor veni. Energia iti va creste din ce in ce mai mult, gratie aspectelor planetare favorabile tie o luna intreaga. Si dorinta ta pentru amor si romantism creste, precum si creativitatea. Incearca sa te mentii in control asupra situatiilor. Nu lasa emotiile altcuiva si nici macar ale tale sa iti domine si controleze viata.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Tu esti o persoana senzuala, desi deseori ascunzi acest aspect. Ai o forta emotionala puternica. Astazi, aceasta energie va creste si se va exprima viguros. Oamenii intalniti vor fi fermecati de puterea ta si poti seduce o intreaga lume daca vrei. Incearca sa tii aceasta energie sub control. Poti fi usor dezechilibrat si poti intra in situatii pe care sa le regreti ulterior.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Adori sa intalnesti oameni noi si sa discuti cu ei, dar rareori te implici profund si personal in toate aceste relatii sociale de suprafata. Mentii o distanta intre tine si persoana cu care discuti. Astazi te poti mira si tu de experientele pe care le poti vea daca nu iti mai tii sub control asa de mare emotiile. Sigur ca sistemul tau de aparare este foarte bun si exista motive intemeiate sa il activezi, insa e bine sa simti corect cand e cazul si cand nu.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi poti avea o stare ca si cum esti putin ratacit. Poti ajunge la o decizie despre viitorul tau apropiat iar viata ta va fi impactata de ea. Sa iti asculti sau nu dorintele inimii ? Sa fie ele in control asupra vietii tale sau nu ? Oare e mai bine sa tii in frau ce simti si sa abordezi totul mult mai practic si rece ? Iata ceva la care sa te gandesti si despre care sa vorbesti cu cine simti.