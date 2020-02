Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 20 FEBRUARIE 2020. Un minunat sextil deschide calea pentru vise împlinite!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi JOI 20 FEBRUARIE 2020. Astazi are loc un aspect astral minunat, sextilul dintre norocosul Jupiter in Capricorn si Neptun in Pesti, setand o tendinta frumoasa, incantatoare si plina de semnificatie ce ne va colora tot anul 2020.



Este timpul sa aducem mai multa inspiratie la viata, sa insufletim cele mai bune idei, sa ne bucuram de romantism. Ce traieste in imaginatia ta? Ce se afla acolo si e plin de sens ? Adu-ti viziunea la viata, spune acest sextil. Energia sa este mistica, viziunile curg valuri valuri, imaginatia nu cunoaste limite si mintea se expandeaza.



Inima creste si ea in intensitatea trairilor, ca sa nu avem urma de indoiala cat de mult poate iubi. Da-ti seama care iti sunt visele pe care le pretuiesti, ce ai dorit mereu dar ti-a fost prea teama sa incerci. Asuma-ti acea sansa. Mergi in tine si picteaza acel ceva mai mare si divin pe care il meriti!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Trebuie sa ai o vedere de ansamblu si in viitor pentru a anticipa evenimentele si a te pregati din timp. A fi gata este cheia de a evita orice dificultate azi. asigura-te ca analizezi cu atentie situatiile si ca gandesti bine inainte sa vorbesti si cu atat mai mult sa actionezi. Tu poti sa fii si vigilent si prevazator.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti perfect pregatit sa iti realizezi un plan important pentru tine. Gandeste cu atentie la fiecare miscare si evita sa faci greseli copilaresti care iti pot cauza probleme in viitor. Te poti astepta la dezvoltari pozitive azi care sa iti creasca starea de spirit si sa iti aduca multa bucurie. Cei dragi iti sunt alaturi, te sustin si te ajuta sa te relaxezi si detensionezi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ti-ai trasat o carare foarte buna pentru tine asa ca incearca sa ramai pe ea si sa tii la distanta pe oricine incearca sa te deturneze de la ea. Ramai fidel propriilor tale idei pe care ar fi bine sa le urmezi. Tu oricum esti un om increzator in scopurile tale deci nu lasa pe nimeni sa te mai influenteze. Un membru de familie sau un intrus poate cauza confuzie. Fii in garda si ramai pe pozitia ta.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Azi ai o sansa sa descoperi cat de departe poti ajunge si pana unde se afla limitele tale. Descopera cat de mari iti sunt abilitatile. Asta te va ajuta sa solutionezi orice probleme fara sa te epuizezi psihologic si sa pierzi controlul situatiilor. Dupa ce ai pus lucrurile in ordine, vei fi pregatit sa ai parte de start cu noile tale proiecte fara sa iti stea nimeni in cale, cum ar fi familia.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Se prea poate sa te confrunti cu diverse situatii urgente si responsabilitati care iti solicita atentia imediata. Totul este oricum temporat pentru ca schimbarile pe care aceste aspecte noi le aduc se vor dovedi pana la urma benefice pentru tine. Este si sansa ta sa revizuiesti anumite aspecte care sunt ca un ghimpe in talpa ta si sa gasesti modalitati noi de a le imbunatati sau elimina.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Poate fi o zi dificila din perspectiva presiunii pe care o resimti si a unor dezvoltari neasteptate care nu ajuta prea mult. Nervii iti sunt solicitati si este semnalul clar sa o lasi mai moale cu stresul, sa fii mai calm, mai optimist si sa nu faci ca lucrurile sa fie mai rele. Lucrurile vor fi mult mai bine pana la finele zilei si chiar poti avea parte de o surpriza neprevazuta buna !

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

A sosit timpul sa iti revizuiesti o situatie si sa gasesti cai noi noute de a depasi problemele ce iti ocupa asa de mult timp valoros. Nu ii lasa pe altii sa te convinga sa renunti la solutiile pe care ti le-ai gasit si care au sens pentru tine. Foloseste-ti mintea, actioneaza in baza ratiunii si ai incredere in tine si in judecata ta.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi vei simti si vedea ca unele obstacole ce te-au tinut pe loc vor disparea dintr-o data ca prin magie. Anumite lucruri din viata ta vor lua o turnura spre mai bine si viitorul se vede roz. Dar este important sa pui teoria in practica, sa fii proactiv cand vine vorba de a simti oportunitatile si a actiona imediat.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi vei vedea lucrurile dintr-o perspectiva diferita. Asta iti poate rasturna lumea cu susul in jos si iti poate cauza sa te uiti cu atentie la tot felul de situatii in care o judecata gresita te-a dus la alegeri gresite. Ai incredere mai mare in instinctele tale care iti vorbesc in corp. In acest fel iti vei rafina mai bine judecata si vei sti sa alegi mai intelept ca sa atragi mai mult bine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Starea ta de spirit azi se anunta foarte optimista si pozitiva iar asta te va ajuta sa te poti implica in tot felul de noi inceputuri pline de entuziasm. Incearca sa nu iti lasi emotiile sa te domine asa de mult incat sa pierzi din vedere care e de fapt realitatea. Mentine totul realist si mergi mai departe intr-o maniera inteligenta si rezonabila.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi poti resimti unele tensiuni care pot fi rodul unor zile mai epuizante care au trecut sau pur si simplu pentru ca mai sunt si zile cu tensiuni. Fii atent sa nu dea pe dinafara iritarile tale si in tot cazul nu le varsa pe alti oameni. Trebuie sa aduci o atitudine mai rece si detasata in orice situatie si sa ai abordari prudente.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Poti fi preocupat sa gasesti solutii la unele situatii ce te streseaza si care chiar necesita rezolvare. Insa nu ezita sa ceri un sfat de la cea mai apropiata persoana de sufletul tau – stii prea bine ca este acolo pentru tine. Fii clar si sincer despre ce se intampla acum in viata ta si apoi fii deschis.

sfatulparintilor.ro