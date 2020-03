Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 5 MARTIE 2020. Venus intră in Taur! Liber la dragoste!

Venus intra in Taur si toate semnele de Pamant au de castigat. Dar nu doar ele! Iubareata Venus este acasa in Taur, unde ea este regina si toata lumea are beneficii. Dragostea infloreste!



Venus intra in Taur si va ramane aici pe tot parcursul lunii martie. E timpul ca inima ta sa zambeasca si portofelul sa se mareasca in volum. Moment mai potrivit ca acesta nu putea fi!



Mercur este inca retrograd, deci trebuie putina precautie. Fa cate un pas, apoi asteapta si vezi care sunt rezultatele. Nu te avanta inainte fara sa te gandesti la consecinte. Luna in Rac ne aduce scutul de protectie, insa trebuie sa ai si putina incredere.



Este speranta la orizont?



Cu siguranta, da! Luna va face opozitie cu Jupiter si Pluto, ceea ce va spori apetitul. In curand vei fi de-a dreptul “infometat”. Ti-e pofta de dragoste? Ai foame de bani? De-acum vei avea din plin orice iti doresti.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti simti ca ai facut progrese reale in relatiile tale. Si ai dreptate sa te simti asa. Evolutia defineste cel mai bine calea pe care esti acum. Poti fi mandru de tine, pentru ca munca pe care o faci la nivel individual este cea mai buna cale de a contribui la dezvoltarea lumii in care traiesti. Acest mod de a actiona nu este mai putin important decat munca facuta de organizatii globale.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Actuala configuratie astrala te va face purtatorul unei noi filozofii. Asta nu inseamna ca tu vei fi New Age, dar mai precis ca vei avea idei ce ies dint noi conceptii de a trai in aceste noi vremuri. Este usor de imaginat cum vei participa in intruniri sau conferinte tinute de minti luminate ale momentului, mai ales ca esti in cautare de raspunsuri. Fii atent insa sa nu te lasi foarte usor convins de un “adevar” ce apare in calea ta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

De ceva vreme, un numar mare de planete si de configuratii te-au impins continuu sa devii constient ca traiesti pe o mare planeta si nu doar intr-un oras sau un cartier. Devii mult mai constient de societate ca un ansamblu. Asta inseamna ca vei atrage spre tine miscari de scara mai mare. Acum este timpul sa devii implicat pentru ca tu chiar ai ceva de spus lumii in afara doar de interesul si existenta ta de zi cu zi.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Te poti astepta sa fii din ce in ce mai interesat de aspecte ale noii tehnologii zilele astea. Ceea ce inainte considerai a fi foarte progresist, acum pare mult mai aproape de realitate. Vei observa ca devine crucial sa fii aliniat cu ultima tehnologie ce te inconjoara. Nu ezita. Esti prin definitie un pionier, asa ca viteza si inainte spre noi frontiere de explorat !

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Se anunta o zi excelenta la orizont. Daca te simti blocat de frici sau de anumite nesigurante din viata amoroasa, ziua de azi iti va da curajul sa discuti aceste aspecte cu partenerul. Chiar daca e nevoie de mai mult timp sa lamuresti lucrurile complet, vei folosi util instrumentele si abilitatile de comunicare azi. Nu vei fi dezamagit si nici partenerul.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Proiectele si planurile zilei ar trebui sa se potriveasca persoanei dinamice si idealiste care esti, in special acum. Ar putea fi ceva critica in aer si nu vei rata ocazia sa raspunzi ironic, in stilul tau binecunoscut. Punctele tale de vedere despre rigiditate si atitudini conformiste si nenaturale sunt cunoscute, dar astazi simtul umorului domina si oamenii te asculta cu placere.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Exista o nevoie materiala ce atarna pe spiritul tau acum ? Daca nu poti rezolva o problema singur, ce sa sa nu o discuti cu cei apropiati ? Ei pot avea idei bune, oricum diferite de viziunea ta. Astazi cuvantul “imposibil” a disparut pentru tine din vocabular. Foloseste oportunitatea de a cauta solutii in cele mai neobisnuite locuri.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Sunt sanse mari ca in ultimul timp sa fi fost ceva mai singuratic. Este ca si cum ai decis sa te uiti la lucruri diferit fata de restul lumii, respingand punctul de vedere individualist in favoarea unuia global. Astazi poti merge intr-o noua faza a acestui proces. Poti participa online la un summit sau workshop despre constiinta care sa iti dea abilitatea de a ierta ceva sau pe cineva.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Daca ti se pare ca ai tai companioni azi sunt un pic cam prea greu de digerat, acum este momentul sa ii confrunti si sa fii multumit de tine. Ti-ar putea chiar place sa fii un pic rautacios cu cine merita. De exemplu, cum ar reactiona cei din jur daca ai aborda un subiect complet tabu ? Daca tu esti confortabil cu o anumita abordare, de ce sa nu depasesti limitele conventiilor ?

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

In prezent esti in mijlocul unor chestionari de sine profunde cu privire la atitudinile tale emotionale. Probabil ca te vei descoperi total liber de inhibitii, spre deliciul tau. Este o oportunitate sa intalnesti oameni noi si poate sa devii ceva mai deschis la minte. Te poti astepta la evenimente pline de viata si multa placere din iubirea oferita si primita.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi ar putea fi o zi buna sa incerci tehnici de relaxare care sunt un pic mai iesite din comun. Cine stie ? Poate vei invata ceva din metode neortodoxe. Ce sa nu explorezi de exemplu shiatsu ? Aceste tehnici pot face minuni in restabilirea energiei, un element care a fost in cantitate mai mica pentru tine in ultimul timp ncearca. Asa cum un bun doctor a spus candva : Putin nu strica deloc.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

De ce sa nu iti schimbi radical felul in care te porti fata de altii ? Esti in procesul de a te orienta spre a stabili relatii mai solide si care te imbogatesc, cu mult mai putine riscuri implicate. Nu era asa inainte. Cand nu incerci asa de mult sa seduci si sa impresionezi, audienta aplauza mai tare. Doar fii tu insuti si vei obtine aprobare.