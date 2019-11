Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 4 NOIEMBRIE 2019. Start bun de săptămână cu Luna în Vărsător!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 4 NOIEMBRIE 2019; aceasta noua saptamana incepe bine, cu Luna in vizionarul Varsator, deci putem incepe ziua cu stil, plini de energie si dinamism. Este o zi pentru actiune, pentru contacte, conexiuni sociale, relationari, planificari, viziuni pentru viitor. Impartaseste ideile cu alti oameni ce gandesc ca tine sau diferit dar pozitiv.



Cauta persoane pe care le consideri suport si sustinere pentru tine dar nu din pozitie de victima ci de imputernicit si dornic de a-ti construi viata asa cum se vede cel mai bine. Ai nevoie de grupuri in care sa te simti familiar, deci cei ce vad viata ca si tine. Varsatorul este un activ si in social media, deci fii prezent si pe acest plan ! Cauta-ti cele mai bune idei, lasa-te inspirat de idei noi de la altii, intalneste-te cu prieteni.



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Oportunitatile abunda in jurul tau si te poti gasi subiectul unor oferte ce vin si din stanga si din dreapta si din fata. Citeste in detaliu toate fineturile scrise si pune negocieri serioase in stand by pana cand esti sigur ca ai inteles totul. Problemele de familie ajung la o rezolutie buna fara prea mult efort din partea ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu te lasa amagit de false promisiuni azi, draga Taurule, pentru ca ele te vor duce spre greseli. Incearca sa ignori ce incearca altii sa iti vanda si tine de propria ta cale. Orice intelegeri viitoare potentiale vor avea nevoie de examinarea ta atenta si in detaliu absolut. Daca esti in dubiu, cere unui expert sa te ajute. Nu vorbi despre planurile tale viitoare cu nimeni inainte de a fi sigur ca ele sunt securizate.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cei dragi vor avea nevoie de ajutorul tau azi, draga Gemeni. Nu le intoarce spatele. Nu te teme sa oferi solutii la probleme atunci cand vezi cu claritate care este cea mai buna cale spre inainte. Norocul este de partea ta si drept rezultat te simti din ce in ce mai bine. Unele mici detalii pot aparea ca sa iti testeze rabdarea dar sunt doar inconveniente temporare.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Tensiuni se pot trezi si agita spiritele, in special acasa si in mediul de familie. Familia ta pare sa puna solicitari masive pe tine si te zbati ca sa tii capul deasupra apei. Visezi sa evadezi cumva. Asta poate sa duca la o eschivare de responsabilitati in efortul tau de a te simti bine, fapt ce nu te aduce mai aproape de ce iti doresti. Cel mai bine este sa inveti sa iti gestionezi mai bine timpul.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Un comportament exagerat si dramatic din partea ta iti este in detrimentul parteneriatelor personale si profesionale, draga Leule. Trebuie sa iti mai domolesti personalitatea excesiva si sa exersezi rabdarea ca a depasesti eventualele obstacole. A lasa situatia scapata din mana poate duce la greseli pe care le vei regreta ulterior. Esti anxios sa progresezi rapid dar tine minte : graba strica treaba. Abilitatea ta de a fi mai flexibil (sau lipsa ei) va determina rezultatul final.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Se intampla asa de multe, draga Fecioara, in special cand vine vorba de viata de acasa si de familie. Conversatii directe iti pot apasa niste butoane sau, mai rau, te pot forta sa faci promisiuni si intelegeri pe termen lung pe care mai degraba ai dori sa le eviti. Cheltuielile sunt in crestere si asta te poate pune sub presiune. Focuseaza-te pe solutii si nu pe probleme, antreneaza-ti mintea sa iasa din modulul de victima si stres si ingrijorare cu care este asa de obisnuita.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Poate ca ai tot mers in cerc, regurgitand aceeasi veche conversatii, insa este suficient. Trebuie sa pui capat unui dialog inutil si repetitiv. Facand astfel, vei elibera multa energie ca sa te canalizezi spre scopuri mai creative si constructive dar si spre noi victorii. Cei dragi stau alaturi de tine si vei vedea curand eforturile cum dau roade, iar asta te va vindeca si intari la fiecare nivel. Energia si dinamismul tau iti castiga noi aliati in cercul tau social.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Este imperativ sa iti faci miscarile bune azi si sa avansezi macar cu un pas spre scopurile tale. Chiar daca sunt unii ce par ca iti pun piedici, tu sa nu te abati de la ce stii ca e bine pentru tine. Fii precaut si tine distanta de oamenii nepotriviti. Familia iti este sursa de putere si mereu te poti baza pe ea. Cu sustinerea lor, vei iesi castigator. Deci nu renunta de la ce ti-ai propus si nu iti vorbi planurile cu nimeni pana cand nu ai obtinut ce iti doresti.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Este o zi intensa cu un ritm rapid si poti sa devii obosit destul de repede ca sa poti tine aceasta energia. Mai bine mai pastreaza din ea pentru ca ai nevoie pentru zilele urmatoare. Unele lucruri ce ti-au stat in minte de ceva timp acum se rezolva rapid, eliberandu-ti timpul si energia pentru ceva nou. Te afli in fata unui mare succes, o recompensa pentru munca ta sustinuta si eforturile depuse pe toate nivelele vietii tale.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Nu lasa dificultati curente sa te descurajeze si doboare, draga Capricorn. Continua-ti munca buna si mergi inainte spre realizarea planurilor cu energie si dinamism. Esti incredibil de ambitios si sigur vei ajunge la linia de sosire. Totusi, nu iti neglija celelalte nevoi, de exemplu viata personala. Manifesta viziune si rabdare ca sa se ridice ceata pe acest plan.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Esti prins intr-o rutina de ceva timp iar problemele par sa necesite si o alta abordare ca sa ajungi la o alta rezolutie. Daca te streseaza acest aspect, pune-ti treburile in ordine si abordeaza-le una cate una, fara sa le abandonezi pana nu le solutionezi. Nu ii lasa pe altii sa iti influenteze miscarile pe care intentionezi sa le faci. Stai departe de conversatii nefolositoare si cuvinte periculoase ce iti sunt soptite in urechi.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Farmecul si dinamismul sunt cap de afis azi pentru tine, draga Pesti ! Scopurile tale personale incep sa se materializeze iar viitorul arata promitator. O miscare neasteptata a cuiva din apropierea ta poate sa suceasca totul in mintea ta, deci pastreaza-ti calmul ca sa vezi noua directie. Fii cumpatat in cuvinte ca sa eviti consecinte nedorite ale unei guri prea bogate si incisive.

