Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 4 MARTIE 2020. Timp perfect pentru a clarifica ce e de clarificat

Mercur retrogradeaza din Pesti in Varsator, fix cand Luna se muta din Gemeni in Rac. Ce dans complicat! Venus in Berbec se conecteaza cu amandoua, incercand sa faca ziua mai placuta. Sextilul Mercur-Venus poate aduce cateva conservatii mai mult decat placute, dar extrem de utile. Timp perfect pentru a clarifica ce e de clarificat in relatii, indiferent daca sunt amoroase sau de alta natura.



Reconectare cu prieteni vechi

Venus face sextil cu Mercur si ofera un prielej extraordinar de a reinnoda prietenii vechi. Mercur a fost retrograd in Pesti, creand o atmosfera haotica si naucitoare. Insa intrarea lui in Varsator aduce mai multa logica. Conversatiile devin rezonabile, sincere, elegante.



Daca intr-o relatie cauti mai mult decat o prietenie, atunci profita de vibratia seducatoare din atmosfera. Luna in Gemeni se conecteaza cu Venus, apoi se muta in Rac, unde face trigon cu Mercur. Mercur zboana in Varsator unde se conecteaza cu Venus, creand un dans emotional intrigant si, totusi, placut. Spune ceea ce simti, mai ales acelei persoane speciale din viata ta.

Luna in Rac mai face sextil cu Uranus, dar si cuadratura cu Chiron, aducand cateva scantei sentimentale in viata ta. Apoi vine vremea sa se incinga putin atmosfera, pe masura ce Luna intra in opozitie cu Marte. O zi de miercuri aventuroasa!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Loading...

Ar trebui sa fii in stare sa iti pui celebrul zambet in aceasta zi si sa il mentii cat de mult timp poti. Promoveaza-ti sufletul frumos in lume. Daca alti oameni sunt tristi, este in regula sa iti pese dar nu sa preiei problemele lor asupra ta. Mentine-ti un scut ca sa te protejezi de asemenea energii grele. In acelasi timp, mentine o fereastra deschisa in acest scut ca altii sa vada in interior cum stralucesti spre ei. Asta ii va ajuta cu siguranta, sa le fii un exemplu.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Starea si purtarea ta sociala usoara si relaxata poate avea o dificultate sa se potriveasca cu starea generala a lumii astazi. Poti descoperi ca iti este mai bine sa te duci intr-un loc linistit si sa te retragi putin dintre oameni. Citeste o carte sau o revista, stai tu cu tine, conserva-ti energia. Planifica zilele ce vin si lasa-ti mintea sa se pregateasca pentru ce iti propui.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Combina forta de impamantare a zilei de azi cu intensitatea emotiilor din inima ta ca sa creezi o combinatie puternica ce va impacta orice vei atinge. Cheia este sa nu te iei prea mult in serios. Daca o faci, pot aparea incidente care apar tocmai sa iti dea un bobarnac in cap, reamintindu-ti ca esti si tu doar un om ca noi toti ceilalti.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Intensitatea acestei zile ar putea lucra in favoarea ta intr-unul din aceste doua moduri. Fie poti fi deprimat si cazut de forta emotiilor care se pot trezi din tine sau poti folosi aceasta intensitate incredibila si sa o pui la treaba pentru tine. Alegerea este a ta. Realizeaza ca orice actiune pe care o faci va fi foarte incarcata cu trairi. La fel si altii vor fi extra sensibili despre orice miscare pe care o faci.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Incearca sa realizezi in mod constient ca esti o persoana unica si speciala. Tine minte asta de-a lungul zilei si lasa-ti actiunile sa iti reflecte afirmatia aceasta. Exista o intensitate specifica a energiei zilei care ii poate face pe multi sa se simta ca si cum sunt pe o margine. Nu te lasa perturbat daca ai oameni panicati in jurul tau. Vestea buna este ca ar trebui sa te descurci destul de usor cu aceasta explozie de emotie azi.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Opiniile tale puternice pot intra in conflict cu emotii puternice azi. Fii atent ca fantani de intensitate mare emotionala pot izbucni din tine ca si cum ai fi un put fara fund. Realizeaza ca s-ar putea sa fie nevoie sa fii mai putin atent la logica si sa te concentrezi pe inima ta. Asta ar putea fi dificil de acceptat de multi. Daca inima ta nu sustine ce ai de gand sa spui, cel mai bine este sa nu spui.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Conecteaza-te cu forta stabilizatoare a zilei. Este important pentru tine sa iti tii macar un picior pe pamant, intrucat emotii puternice si intense incearca sa preia controlul scenei. Este o vreme buna sa faci lucruri cu pasiune. Nu te retine. Orice faci azi, trebuie sa fie totul sau nimic. Nu este loc pentru jumatati de masura.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Multumeste oamenilor care sunt cei mai valorosi pentru tine. Vei vedea ca vorbele ajung la inima mult mai usor astfel. Stabilizeaza-ti emotiile puternice si foloseste-le ca combustibil pentru eforturile tale. Cheia astazi este sa ii tii minte pe cei care te-au ajutat de-a lungul vietii. Toata lumea este o fiinta sensibila si iubitoare chiar daca nu toti par, asa ca trateaza-i de asa natura.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi este o zi buna ca sa stralucesti. Poate ca multi altii se pot zbatea sub puterea energiilor zilei, dar tu esti perfect echipat sa te descurci cu orice evenimente apar pe cale. In ciuda acestor fluctuatii intense asupra starii generale, lucrurile sunt pe trend pozitiv. Vei vedea ca preocuparile se vor aranja bine pentru tine. Toata munca din ultimul timp va da roade.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Nu uita ca este in regula sa ai si momente de cadere. Nu te simti ca si cum mereu trebuie sa fii in forma si in actiune. Ia-ti timp si sa fii moale si tacut. Astazi este una din acele zile intense in care te simti coplesit de energia astrala. Nu te opune senzatiei. Scufunda-te in emotii si experimenteaza-le pentru puterea pe care ti-o aduc asupra psihicului in general. Un om care isi cunoaste emotiile fara sa le nege si ascunda este un om puternic.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Starea ta de spirit ar trebui sa fie destul de buna astazi si vei fi bine sustinut de cei din jurul tau. Cheia este sa iti aduci sentimentele intense direct si onest pe masa pe masura ce le experimentezi. Vei vedea ca alti oameni au emotii similare cu tine acum. Combinatia de energii dintre tine si cei apropiati tie este pur si simplu magica. Uneste-te cu altii ca sa dezvoltati proiecte si evenimente speciale.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Sunt sanse sa apara o provocare emotionala astazi care sa iti puna un ton ostil asupra a orice intalnesti. Cheia este sa nu fii asa de fixat pe ce crezi tu incat sa dai in spate fata de noi experiente. Vei vedea ca interactiunea cu altii este exact ce ai nevoie ca sa mentii lucrurile in echilibru. Partea feminina si masculina din tine se imbina frumos azi.

sfatulparintilor.ro