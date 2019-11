Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTA 16 NOIEMBRIE 2019. Luna în Rac activează nevoia de ACASĂ!

Luna este in Rac deci intreaga zi este orientata spre familie si stari emotionale fluctuante. Pentru fiecare, familie poate sa insemne altceva. Ce inseamna pentru tine ceva familiar? Asta iti vei dori sa faci sau sa ai acum. Tanjim azi dupa acel sentiment, ceva care sa ne faca sa ne simtim confortabili si in siguranta.



Despre asta este Luna in Rac, sa creeze un spatiu sigur in care fiecare sa patrunda.

Acasa este acolo unde este inima ta iar Luna in Rac are o puternica capacitate de a ne conecta exact cu asta. Cauta-ti familiarul, confortabilul, gateste ceva delicios acasa. Nu te lupta cu nimeni. Simte-te cum te simti cand iti e bine si esti acasa.







Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca lucrurile se misca in directii opuse azi, sa stii ca tot poti rezona cu ele si poti beneficia de pe urma lor. Nu e nimic gresit in a mentine toate optiunile deschise. Unora le place sa tina de o singura directie a jocului, insa tu esti bun sa joci la mai multe maini in acelasi timp. Nu ii lasa pe altii sa te faca sa simti ca trebuie sa iti schimbi directia cat timp tu esti convins ca lucrurile functioneaza bine pentru tine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti plin de zel sa schimbi lucruri in jurul tau, dar ai nevoie de o zi de a reflecta calm ca sa decizi daca aceste schimbari chiar sunt necesare. In timp ce excelezi la orice proiect in care te decizi sa te implici, este mai bine sa lasi pe altii sa aleaga in ce sa te implici. Vei fi plin de determinare azi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tii minte acea treaba demult amanata ? Sunt mari sanse sa fie facuta azi. Ziua este marcata de munca fizica pentru zodia ta. Vei avea insa de castigat atat social cat si financiar de pe urma efortarii tale. Fii atent si evita confruntari azi cu cei dragi. Astrele anunta ca o confruntare azi poate escalada cu proportii mai mari imediat.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Te poti simti ca si cum cineva iti da o palma emotionala azi. Nu reactiona imediat scotandu-ti la inaintare toate armele de aparare. Cel mai bine fa un pas in spate si analizeaza situatia inainte de a trage concluzia ce e bine si ce nu. Sentimentele tale sunt pretioase si nu ar trebui sa permiti nimanui sa te agreseze. In acelasi timp, nici tu nu ai niciun drept sa actionezi ca agresor emotional asupra altora.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Dupa o saptamana plina, azi te poti simti ca si cum bateriile iti sunt oarecum descarcate. Te poti intreba daca se merita ceea ce faci. Nu dispera. E doar o stare de moment specifica Lunii in Rac. O buna cunostinta este cea care iti va da un start energic. Dupa ce iti repornesti motoarele, nu te mai poate opri nimeni. Nu te teme sa ceri ajutor pentru ca altfel nici nu va sti nimeni ca ai nevoie.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Reevalueaza la ce muncesti de zor si de ce muncesti de zor. Daca iti doresti sa obtii distractie si relaxare, poate ca treci pe langa ele fara sa realizezi. Starea de bine se afla chiar in fata ta. Ar fi bine sa o vezi si sa profiti de ea in clipa prezenta in loc sa astepti sa atingi vreun punct sau scop magic din viitor in care crezi tu ca va fi mai bine si sa te efortezi sa ajungi acolo. Cu alte cuvinte, invata sa traiesti clipa cu bucurie.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Exista putere atunci cand descoperi cum sa fii parte din doua echipe aflate in opozitie. Aparent ti se poate parea ca a fi parte din una e ca si cum faci rau alteia. De fapt, te ajuti pe tine atunci cand inveti ca exista doua parti si doua abordari pentru aceeasi situatie si ambele sunt la fel de valabile pentru ca nu exista un singur adevar in viata. Ia tot ce e mai bun din ambele, astfel iesi un castigator.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Tu ai o natura flexibila. Alti oameni pot fi si ei maleabili ca tine, insa acum este sansa ta sa fii in frunte. Te poti afla la punctul de start al unei curse. Nu astepta ca altii sa faca primul pas ca sa fii linistit ca este in siguranta sa pornesti. Porneste tu singur in propriul tau adevar si pe propria ta linie in tot ce ti-ai propus. Puterea ta e la tine.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Vesti bune iti fac ziua buna. Lucrezi de mult timp la ceva important si azi poti culege roade satisfacatoare. O iesire cu colegii este indicata, chiar daca nu azi ci in viitorul apropiat. Te vei bucura si te vei simti bine. Poti lua o decizie despre finantele tale de pe urma careia sa ai beneficii pe termen lung. Si o vizita intr-un loc sfant iti face bine la suflet.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi este o zi buna sa ai varii discutii cu rudele tale. Incearca sa fii iubitor si bland in conversatiile tale. Daca nu poti gestiona orice situatie, mai bine lasa totul balta deocamdata decat sa exagerezi si cine stie ce sa strici intre voi. Participa la orice iesire pe seara daca vrei sa iti cresti starea de spirit. Focusarea pe subiecte de credinta si spiritualitate iti este benefica azi.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Ziua de azi este in mod special favorabila pentru a petrece timp cu familia ta. Intareste conexiunea cu acele rude speciale de care are nevoie inima ta, parinte, partener, copil, frate, sora sau bucura-te de timp in tacere cu persoana iubita. Implica-te in activitati distractive si educationale cu copiii tai. Chiar daca presiunea muncii te poate solicita, pune totul deoparte azi si sarbatoreste starea de impreuna. Poti fi surprins cat de multe lucruri poti invata de la aceste sesiuni de familie.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Tu esti o persoana de baza si ferma in clipa in care preiei o sarcina de munca, de orice fel de munca, pentru ca termini tot imaculat si cu precizie. Asadar, sa nu crezi o iota din ce ti-ar spune altii opus ; tu poti face lucruri pe care altii nu le pot face niciodata, de aceea iti meriti pozitia de a fi deasupra lor. Retine aceasta atitudine si lasa-ti viziunea sa te duca spre destinatii pe care alta data nici nu le puteai visa.