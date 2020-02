Horoscopul INDIAN al saptamanii: La ce esti favorizat de zeitati?

Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 9 februarie 2020 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.







CARE SUNT ZODIILE IN HOROSCOPUL INDIAN ?

Astrologia indiana sau vedica (sau cum mai este numita – astrologia Lunii) foloseste calendarul bazat pe constelatii. Ea are in centru Luna. Luna guverneaza mintea si emotiile oamenilor. Luna este astrul cu cea mai rapida viteza de miscare din zodiac. Niciun eveniment nu este posibil fara sustinerea Lunii. Cei care urmaresc si horoscopul vestic stiu ca si aici Luna este importanta, dar Soarele este centrul sistemului astrologiei vestice.

In horoscopul indian exista 27 case pentru cele 12 zodii. Semnele zodiacale au acelasi nume ca in astrologia vestica.

Exista cinci elemente – foc, apa, pamant, aer si cer – care sunt luate in considerare cand se studiaza horoscopul, alaturi de constelatiile ceresti si de miscarea Lunii.

O harta completa indiana sau vedica arata abilitatile fiecarui om, misiunea de viata, karma, obstacolele si evolutia.

Diferenta dintre astrologia vestica si cea vedica (indiana)

Desi cele 12 zodii se numesc la fel ca in astrologia vestica cu care suntem obisnuiti dintotdeauna, veti observa ca exista diferente date de data de inceput si de final pentru fiecare zodie.

De ce ? Astrologia indiana foloseste zodiacul sideral bazat pe constelatii iar astrologia vestica foloseste zodiacul tropical bazat pe anotimpurile din an date de miscarea Soarelui fata de Pamant.

Soarele a fost urmarit, interpretat si studiat de omenire inca de la inceputul vietii pe Pamant. Miscarea sa poate fi studiata in doua feluri : in raport cu propria noastra pozitie de pe Pamant sau in raport cu propria sa traiectorie ca fundal pentru celelalte astre.

Astrologii folosesc ambele metode. Astrologia vestica stabileste cele 12 zodii bazandu-se pe miscarea anuala a Soarelui in relatie cu Pamantul (zodiacul tropical). Astfel, anul astrologic incepe in jurul datei de 21 martie, o data cu echinoctiul de primavara si cu startul zodiei Berbec.

Astrologia indiana e determinata de amplasarea planetelor si stelelor in constelatiile zodiacale de pe cerul noptii. Pentru secolul 21, Soarele intra anual in zodiacul sideral in zodia Berbec in jurul datei de 15 aprilie, deci de aici incep a fi calculate cele 12 zodii.

Acest mesaj este scris de astrologi indieni brilianti, medaliati in excelenta pentru astrologie vedica si cu titluri de onoare in uniunile astrologice indiene.

Horoscop indian BERBEC – Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Nu te expune prea mult. Cineva ar putea da vina pe tine, la locul de munca, iar tu nu meriti asta. Dar daca reactionezi si devii agresiv, toata lumea va crede ca esti vinovat. Asteapta finalul saptamanii sau chiar saptamana viitoare, pentru a lua o decizie cu privire la aceasta situatie. Bazeaza-te pe prieteni sa te mai scoata din zona de disconfort si nervozitate.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.



Horoscop indian TAUR – Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Te incanta ideea de a invata sa canti la un instrument muzical. De ce nu incerci?! Te poate relaxa. Daca trebuie sa iei o decizie importanta, este nevoie de multa maturitate si simt practic. Poate o reuniune de familie iti va fi de ajutor ca sa vezi care ar fi implicatiile si din punctul celorlalti de vedere. Nu este exclus ca pana la finalul acestei saptamani sa culegi roadele unui proiect la care ai lucrat mai de mult.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

Horoscop indian GEMENI – Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Saptamana aceasta nu ai de ales decat sa mergi cu valul, altfel vei simti ca te sufoci. O mare parte din succesul tau va depinde in aceste zile de modul in care vei colabora cu apropiatii. Comunica sincer si deschis cu cei din jurul tau. Apar oportunitati la locul de munca ce te vor propulsa pe calea succesului.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

Horoscop indian RAC – Kark (16 iulie – 15 august)

Configuratiile planetare indica prezenta unor griji in ceea ce priveste starea de sanatate a ta sau a cuiva din familie. Tot ce trebuie sa faci este sa nu te dai batut si sa-ti folosesti energia intr-un mod constructiv. In plan profesional sunt sanse sa fii inclus intr-un cerc elitist de specialisti.

Cum e Racul din horoscopul indian? Intelegator, sensibil si cu mult drag pentru confortul dat de casa si familie. In fata dificultatilor sau dilemei se retrage rapid in siguranta carapacei sale decat sa se confrunte si sa rezolve. Este romantic, pasional si loial in relatii.

Horoscop indian LEU – Shimha (16 august – 15 septembrie)

Din punct de vedere profesional, s-ar putea sa fie putin mai relaxat decat de obicei. Profita de moment si fa-ti planuri de actiune cu bataie lunga. Succesul pe frontul profesional depinde mult de aceasta programare. In acelasi timp, nu neglija viata de familie. Ai nevoie de suportul celor dragi pentru a reusi pe toate planurile.

Cum e Leul din horoscopul indian ? Ambitios, cu gusturi scumpe, pune cariera pe primul loc. Cuvantul indoiala sau indoiala de sine nu face parte din vocabularul sau. Determinat si motivat, uneori in exces, stie foarte clar ce vrea de la o situatie si de la viata. Conduce dinamica din cuplu.



Horoscop indian FECIOARA – Kanya (16 septembrie – 17 octombrie)

Tonul dur nu iti aduce niciun beneficiu. Daca lucrezi in marketing si nu ai o strategie iti va fi foarte greu sa iti atingi telurile. Unele intarzieri din dezvoltarea proiectelor tale iti pot aduce frustrari. Dar nu dispera. Ai rabdare si vei vedea ca atunci cand esti calm poti gasi mai usor solutiile care vor duce munca ta la bun sfarsit si cu roade binemeritate.

Cum e Fecioara din horoscopul indian ? Om responsabil, perfectionist, ordonat, organizat, mamos si grijuliu. Iubitor, ingrijeste cu dedicare oameni dar pretinde sa ii respecti regulile stricte. In relatie este senzual si creativ.

Horoscop indian BALANTA – Thula (18 octombrie – 14 noiembrie)

Planifica-ti timp de calitate alaturi de partenerul de cuplu. Fii spontan, pregateste o cina romantica. Relatia voastra are nevoie de acest suflu nou pentru a nu se prafui prea tare. Daca ai investit mai de mult in zona constructiilor, exista sansa unei cresteri de venituri. Daca nu ai loc de munca in prezent, nu este exclus sa iti gasesti un job care sa te puna in valoare.

Cum e Balanta din horoscopul indian ? Comunicativ, excelenta gazda si razbunator. Cauta echilibrul in diferite grade. Are mereu doua fatete de adevar, doua parti de personalitate si doua moduri diferite de a gandi. Se indragosteste usor dar ii si trece usor.

Horoscop indian SCORPION – Vrishchik (15 noiembrie – 14 decembrie)

In ultima vreme ti-a scazut mult increderea de sine si poti lua decizii gresite din aceasta cauza. Tot ce trebuie sa faci este sa analizezi lucrurile la care ai fost genial si vei vedea ca sunt destul de multe. Vorbeste cu prietenii in care ai incredere pentru a primi incurajari care sa-ti dea aripi si mergi mai departe. Daca apar conflicte, foloseste-te de diplomatie si tact ca sa treci cu bine peste ele.

Cum e Scorpionul din horoscopul indian ? Misterios, sensibil, sentimental, poruncitor si mandru. Este puternic, intens, pasional si zelos. Dedicat, comanda, loial, ambitios si iubeste siguranta. In amor poate fi cam autoritar si agresiv.

Horoscop indian SAGETATOR – Dhanu (15 decembrie – 14 ianuarie)

Ai nevoie de mai mult romantism, nu neglija acest aspect din viata ta. Daca esti singur, poti intalni pe cineva care sa-ti aduca un suflu nou, mai multa prospetime, o alta perspectiva. Daca esti casatorit, petrece mai mult timp cu partenerul, fa-ti planuri de viitor.

Cum e Sagetatorul din horoscopul indian ? Prietenos, onest si tolerant. Cautator autentic, aventurier, adora calatoriile in afara dar si in interiorul sau. Este o companie buna si distractiva. Neodihnit, curios si gata sa exploreze orice. Vrea drepturi egale in relatii si are nevoie de propriul spatiu din cand in cand.

Horoscop indian CAPRICORN – Makar (15 ianuarie – 12 februarie)

Atmosfera de acasa este cordiala. Daca esti student sau trebuie sa dai un examen, sunt sanse mari de reusita. Trebuie sa lucrezi mai mult la increderea de sine. Saptamana aceasta se anunta prielnica unor proiecte care te pot propulsa in varful performantei. Sunt sanse sa fii promovat.

Cum e Capricornul din horoscopul indian ? Prietenos, generos, sincer, adaptabil usor la schimbare. Dedicat responsabilitatilor, reprezinta partea de munca a vietii. Deseori calm, parand chiar rece, meticulos si obsedat de calitate si productivitate. In relatii tinde sa ia si sa impuna propriile sale decizii.



Horoscop indian VARSATOR – Khumbha (13 februarie – 12 martie)

Atentie la munca depusa. Daca nu faci tot ce trebuie, poti ajunge intr-o situatie dezamagitoare. Imbunatateste-ti abilitatile, mergi la cursuri, cumpara carti de specialitate. Mancarea sanatoasa si somnul odihnitor contribuie si ele la imbunatatirea performantelor. Daca esti sofer, atentie mare in trafic!

Cum e Varsatorul din horoscopul indian ? Un simbol a tot ce inseamna uman si umanitate, modern, independent si adora libertatea. Interesat de tot ce e nou si avangardist, se simte eliberat de orice forma de rebeliune. Semnul inventatorilor, descoperitorilor si vizionarilor. In relatii tinde sa cultive iubirea platonica, respectul si are nevoie de libertatea sa.

Horoscop indian PESTI – Meen (13 martie – 13 aprilie)

Este posibil sa iti faci probleme in legatura cu un posibil esec al unor actiuni intreprinse de curand. Si, totusi, indiferent despre ce e vorba, nu trebuie sa transformi intr-o tragedie intreaga situatie. Chiar si daca se dovedeste, in cele din urma, a fi o alegere gresita, tot ai un punct de plecare si stii ce modificari sa faci pentru a intoarce totul in favoarea ta.

Cum sunt Pestii din horoscopul indian ? Om spiritual, sensibil, emotiv, visator si romantic. Cunoscut pentru farmecul sau creativ care e ca o poezie sau ca o floare inflorita. Uneori pare generos si plin de compasiune, alteori pare rigid si fixat doar in visele sale. In relatii e romantic si suspicios.

