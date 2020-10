Horoscopul zilei de azi SÂMBĂTĂ 10 OCTOMBRIE 2020. Du-te să iei ce vrei!

Venus face trigon cu Unranus, iar Marte se cupleaza cu Nodurile lunare. Se arata un weekend foarte interesant. Iubire la prima vedere, sinocronizare incredibila, energie si initativa. Toate acestea sunt posibile chiar acum. Este o zi perfecta de a cere ce vrei, de a-ti arata dragostea, de a-ti exprima dorinta.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi iti poti vedea un vis sau mai multe devenite realitate. Este ziua in care multe planuri ajung sa iti dea roadele sale si te poti bucura si sarbatori orice succes atingi, mai ales cu ajutorul astrelor care sunt de partea ta. Nu lasa nicio oportunitate sa treaca pe langa tine. Fa maxim din aceasta zi si vei vedea beneficii frumoase in viitor.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Indreapta-ti spatele, aranjeaza-ti parul si hainele, este timpul sa creezi impresie buna ! Si asta nu e tot. Trebuie sa fii ager pentru ca te asteapta decizii importante. Nu merge sa te eschivezi pentru ca aceste decizii pot avea un impact pe termen lung.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate ca te percepi acoperit de probleme si obligatii dar trebuie sa iti faci timp si sa iti ridici starea de spirit si sa zambesti azi. Cineva din cercul tau social are nevoie de tine si e bine sa fii acolo pentru aceasta persoana. Fa tot ce poti sa ajuti si sa sustii, oricat de greu ti se pare.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

In ultima perioada de timp, anumite situatii misterioase te-au facut sa fii perplex dar acum vei incepe sa le intelegi semnificatia urmare a intuitiei pe care o ai la nivel ridicat. Orice asocieri pe care le faci azi vor fi benefice pe termen lung. Ziua se incheie cu un sentiment de recunostinta si atasare emotionala cu cei dragi, sub umbrela energiei iubirii.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Compania oamenilor destepti te va mentine intr-o dispozitie vesela toata ziua. Ziua iti promite sa fie plina de viata si vibratii pe masura ce te implici in activitati diverse. Fii atent sa nu exagerezi cu entuziasmul in detrimentul sanatatii. Nivelul de energie va fi ridicat mai mereu azi.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Fantomele fostelor iubiri sunt cumva in aer. Exista aceasta posibilitate sa ajungi sa tanjesti dupa o veche dragoste. Dar azi orice este posibil in iubire deci inclusiv actuala ta relatie iti poate aduce rasfaturi si surprize placute. Spre seara iti poti pune hainele de petrecere si sa iesi sa te distrezi. Este o zi pentru asa ceva.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

In sfarsit poti scapa de presiuni si probleme ce au tot fost dominante in ultima perioada si sa te misti dinamic spre realizarea obiectivelor tale. Este de preferat sa ai un plan de bataie si sa te tii de el ca sa nu mai ajungi sub presiune si stres. Va fi multa tensiune si iritare in mediul profesional dar tu il vei ocoli orice pentru ca tu esti o persoana foarte diplomata.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Gandurile tale au fost foarte opace si opuse in ultimele saptamani. Te-ai simtit ca si cum atarnai de un fir de pai si nu aveai nicio idee incotro sa o iei. Dar azi poti verdea lucrurile clare si stii ce ai de facut. Drept consecinta, viata iti va lua o turnura spre bine si vei avea siguranta drumului de parcurs.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Desi ziua pare a musti cu multe provocati, vei fi in forma de fiecare data. Mintea iti este ascutita si va alerga ca un atlet la maraton. Tot ce ai nevoie este incredere in tine. Nimic nu te va opri. Poti avea experiente pe tema interiorului unui spatiu in care locuiesti sau muncesti.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

S-au intamplat suficient de multe lucruri solicitante si ai fost stresat. Dar de fapt acum poti vedea totul mult mai obiectiv. Uita-te detasat la tot ce este in fata ta si la adevarata semnificatie a asa ziselor probleme. Acum iti poti aduna toata logica si intelepciunea ca sa vezi darul din spatele lor.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Evenimentele ultimelor luni, combinate cu presiunes si confuzia adusa de ele, te-au mentinut intr-o stare de incordare. Daca cumva ai atins un impas, pregateste-te pentru claritatea adusa de aceste noi energii. Cu sustinerea celor dragi si cu mintea mai limpede, acum vei gasi solutiile cele mai potrivite.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi va fi o zi placuta pentru tine, in care ceea ce ti-ai planificat incepe in sfarsit sa devina realitate. Te simti fericit si inaltat, sustinut si iubit.