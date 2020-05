Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 30 MAI 2020. Ce zi aglomerată!

Azi e primul patrar de Luna in Fecioara, dar e o zi plina. E nevoie de o decizie rapida si importanta. Nu e cea mai usoara zi, desi e weekend. Aduna-te si treci la treaba!

Luna in Fecioara iti da de lucru

Desi e weekend, aceasta sambata e foarte aglomerata. Nu e loc de odihna, caci ai lucruri de facut. E o situatie care are nevoie de atentia ta la detalii. Nu ai voie sa fii neindemanatic azi. Sunt decizii rapide de luat si detaliile fac diferenta. Iar tu esti expert la detalii.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Prietenii sunt subiectul intregii tale activitati azi. Iti vei face noi cunostinte care se vor dovedi de mare ajutor in vremuri de nevoie. O persoana iubita te va face extrem de fericit. O cina romantica sau macar linistita si in pace este probabil felul in care ti se incheie ziua.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai parte de energii mixte azi. La munca, un program incarcat te streseaza si te face sa te urci pe pereti si te poti zbate sa mentii ritmul cu ceilalti. Nu te lasa infrant pentru ca asemenea zile mai apar din cand in cand. Insa dupa o asemenea zi agitata vei savura cu multa placere clipe de relaxare in compania persoanei iubite, indiferent daca vrei sa iesi sau doar sa savurezi clipe acasa cu un masaj pe umeri sau la picioare.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nimic pe lumea asta nu poate fi mai plin de bine precum sustinerea membrilor familiei si azi vei avea parte din plin de asa ceva, in special daca esti pornit sa iti rearanjezi casa sau o parte din ea. Cu suportul lor, poti cuceri lumea si realiza imposibilul, dar pentru ca mereu exista un pret, pregateste-te sa platesti o factura mai mare. Suportul celor dragi nu este ieftin.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Starea zilei ti se indreapta spre un simt al datoriei, al dreptatii si al propriei dreptati si autoindreptatiri. Vei putea fi in aceasta dispozitie mai putin relaxata o buna parte a zilei dar mai tarziu, asteapta-te la o cina cu oamenii dragi in care vei simti binecuvantarea si chiar extravaganta revarsandu-se peste tine.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Sunt mari sansele ca azi sa simti o mare nevoie sa traiesti o viata mai activa si mai sanatoasa. Esti focusat pe a-ti imbunatati obiceiurile alimentare si sa te faci miscare fizica. Pe zona de munca, vei realiza ca a te bucura de ce faci este cea mai buna cale sa faci totul si sa si obtii rezultate excelente. Vei fi multumit de aceasta constientizare ce te va ajuta mult in viitor.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Unele lucruri sunt retinute pentru totdeauna cu un sentiment de drag. Astazi poate fi una din acele zile in care tinzi sa devii nostalgic. Lasa aceasta emotie sa te cuprinda si mai tarziu in zi poti dori sa te reconectezi cu cei foarte dragi. Asculta-ti inima. Nu ai cum gresi cu nimic azi, pentru ca farmecul tau va fi coplesitor. Te asteapta o zi frumoasa.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Este foarte posibil ca talentele tale artistice sa straluceasca azi. Vei fi foarte incantat bucurandu-te de lucrurile tale personale, de proprietatile tale pentru care ai muncit atatia ani sa le ai si sa le ingrijesti. Mai tarziu in zi, iti poti infrumuseta casa cu o piesa noua de mobila sau de arta in locul potrivit, dupa gustul ce te reprezinta.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Nu iti subestima influenta si importanta astazi. Tu detii cheia spre multe usi si deci abilitatea de a influenta oamenii este mare azi. In afaceri, asta inseamna ca ai de jucat un rol major in dealuri noi. Dar tine minte ca desi detii cheile, nu poti prevede ce se ascunde in spatele fiecarei usi. Nu lasa, asadar, dezamagirea sa iti umbreasca mintea daca ceva iese diferit de asteptarea ta. Oricum ar fi, dezamagirea nu va dura mult pentru ca seara te asteapta un context astral romantic si relaxant.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Este foarte posibil ca astazi atat rude apropiate si dragi cat si indepartate sa iti umple inima cu bucurie si entuziasm. Pot fi anumite mici neintelegeri cu colegii la munca. Vei progresa insa frumos atat la job cat si in viata personala.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Te asteapta o zi ocupata si usor haotica. Trebuie sa te gandesti despre cum, unde si in ce masura sa iti concentrezi energiile spre numeroasele treburi de facut si care apasa pe umerii tai. Insa in a doua parte a zilei te vei elibera si te vei bucura de seara de Vineri.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Gandirea ta astazi va fi foarte clara si cu focusata. Vei fi dornic sa faci ceva nou, plin de sens, scop si entuziasm. Vei fi suficient de destept incat sa gandesti lucrurile cu atentie si sa faci planuri elaborate inainte de a face orice miscare. Aceasta zi va deveni din ce in ce mai putin stresanta, mai relaxanta si fara griji comparativ cu zilele anterioare. O cina cu prietenii sau familia este foarte posibila.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi debordezi de instinct creativ si vei fi dornic accepti provocari noi, chiar abia astepti. Exista anumite beneficii pregatite pentru tine in viata profesionala de contextul astral. Dar nu uita sa te relaxezi pentru ca trupul tau necesita frecvent atentie speciala ca sa ramana in echilibru.