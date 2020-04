Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 4 APRILIE 2020. Pe cine onorezi cu iubirea ta? Arată-i!

Venus proaspat instalata in Gemeni e in trigon cu seriosul lord al karmei Saturn din Varsator iar constanta si fidelitatea in amor aduc rasplata. Chiar daca dragostea nu pare stabila acum, fiecare din noi are acea conexiune solida in viata care a trecut testul timpului.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cand a fost ultima data cand ai lucrat activ la cea mai importanta relatie din viata ta ? Stii tu, cea pe care o ai cu tine. Astazi este nevoie sa iti revezi calitatile unice pe care le detii – sa stii ca nimeni nu e ca tine ! Rasfata-te in atentie de sine si dedica-ti timp constient pentru a multumi Universului ca ti-a dat alegerile de viata pe care le ai la dispozitie. Acestea te-au ajutat sa devii cine esti. Trateaza-te asa cum ai dori sa te trateze Printul sau Printesa din povesti – pentru ca meriti!

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poate sa mai dureze cateva zile pana cand contul tau bancar sa afiseze suma pe care ai vrea-o ca sa te bucuri de bani, dar nu te lasa influentat de bani intr-o zi frumoasa de primavara. Acum nu e timpul sa exagerezi cu cumparaturile online sau sa inviti pe cineva la masa. Amana aceste lucruri pana cand stii sigur ca ai niste bani in plus disponibili in buzunarul tau. Pana atunci, mentine planurile sociale modeste. Nu te vei distra mai putin doar pentru ca vei cheltui mai putini bani.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ideile din capul tau sunt mult mai interesante pentru oamenii din jurul tau decat poti realiza, deci iesi cu ele in lume si vezi ce fel de inspiratie poti crea. Lucrurile minunate despre idei este ca ele se sprijina una pe alta, gandurile tale creaza gandurile altui om si inainte sa realizezi, asa apare o noua inventie ! Azi e o zi buna sa iti impartasesti ideile, inspiratiile, gandurile, viziunile. Cine stie unde vor duce ?

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Daca te simti cumva limitat in ceea ce faci, este probabil pentru ca nu incerci sa faci suficient. Azi este o zi buna sa te intinzi mai mult – se va simti bine in corpul tau. Proiectele de care te ocupi iti ofera provocare mica sau deloc – de aici probabil senzatia ca nu esti la capacitatea maxima a ce esti tu in stare. Adauga putina ambitie in acest mix si nu te teme de esec. In esec exista multa intelepciune de a invata ceva.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Nu te teme, creativitatea ta nu are o sursa finita si nu vei ramane fara idei bune in curand ! Imaginatia ta nu are limite acum, deci este o zi foarte buna in care sa vii cu idei proaspete pentru relaitile tale. Tu si partenerul aveti nevoie de o conexiune mai speciala, atipica. Ce ar fi sa gasiti o activitate pe care nu ati mai facut-o? Nu te teme ca va veti rataci. Un asemenea drum va va ajuta sa va apropiati.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Daca ti se cere sa iti oferi timpul in mod voluntar azi, tine-ti mainile si mintea jos. Nu ai timp de sacrificat pe proiectele altor oameni acum. Desigur, te poti simti vinovat un minut sau doua ca nu esti mai generos azi, dar vor fi destule oportunitati in viitor pentru tine in care sa te implici si sa ajuti in cauzele cu care rezonezi. Astazi insa ai nevoie sa te ocupi de acele lucruri ce te impacteaza profund si foarte personal. Cum ar fi timp pentru tine.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Ai o lista lunga de lucruri de facut azi ? Ei bine, ar fi bine sa le pui pe toate deoparte pentru alta data ; energia din aer indica spre o zi in care nu o sa progresezi prea mult. Cu cat devii mai confortabil cu ideea ca nu o sa faci prea multe azi, cu atat te vei relaxa mai repede si te vei bucura de o zi neasteptat de placuta de stare de bine. Este o zi buna sa sapi prin cartile incepute de citit, sa vizitezi acel muzeu online sau doar sa te bucuri intr-un somn rasfatat de dupa-amiaza.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Este ca si cum cineva a introdus o portie suplimentara de adrenalina azi in celulele creierului tau ! De indata ce te trezesti, mintea poate fi foarte prinsa in a gasi noi idei grozave care pot fi aplicate atat in viata sociala cat si la munca sau viata academica. Este o zi buna sa faci unele cercetari online pentru ca mintea este pregatita sa absoarba noi informatii ca un burete uscat sub apa. Dar nu te limita, acceseaza in siteuri variate, librarii, fii in contact cu oameni care te pot ajuta in varii moduri.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Energia ta buna poate inspira energia buna din alti oameni azi, dar trebuie sa comunici ca oamenii sa stie despre ce e vorba. Imprastie cuvintele despre ideile grozave si lucrurile bune la care lucrezi acum si sigur vei capta unele atentii. Nu te gandi ca oamenii ar crede ceva despre tine, focuseaza-te pe cei care te admira pentru toate lucrurile bune pe care le faci.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Unele sarcini neasteptate pot aparea azi si ele iti pot schimba ultimele planuri. Aceasta intrerupere iti poate cauza frustrare, cu exceptia cazului ca preiei initiativa si intampini fiecare provocare cu fruntea sus. Nu amana cu terminarea responsabilitatilor, dar nu incerca nici sa faci totul de unul singur. Stii pe cine ai aproape, deci scoate acele cuvinte din gura si aduna trupele in preajma ta.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Prietenii nu sunt doar acei oameni care te judeca, prietenii tai sunt aici sa te sustina si sa scoata ce e mai bine de la tine. Deci, daca esti confuz despre ceva, nu te teme sa iti impartasesti problemele cu oamenii din viata ta. Ei vor avea compasiune chiar daca te temi ca nu vor fi asa. De ce te indoiesti ? Este timpul sa iti improspatezi memoria – exista unii oameni minunati in echipa ta apropiata. Lasa-i sa iti reaminteasca de asta.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Sa faci ceva nou doar de dragul de a face ceva nou este o pierdere de timp azi. Pastreaza explorarile pentru o zi in care chiar ai nevoie de o noua experienta sa iti curga prin vene. Acum nu ai nevoie de ceva nou ca sa ai o zi plina implinita si placuta. Rutina ta obisnuita de sambata iti ofera suficient confort si iti va asigura o zi libera de stres. Este un timp bun sa iti termini treburile minore de acasa si sa aranjezi detaliile unei seri linistite.

