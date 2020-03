Horoscopul zilei de azi, VINERI 20 MARTIE 2020. O primăvară specială după 200 ani!

Iata horoscopul zilei de azi VINERI 20 MARTIE 2020; azi este echinoctiul de primavara, oameni buni ! Indiferent cat de mare pare a fi panica pentru coronavirus, speranta pentru vremuri mai bune este mai mare ! Si cine ne poate arata asta concret daca nu Cosmosul ? Echinoctiul este momentul in care ziua devine egala cu noaptea ; deci lumina zilei va incepe de acum sa fie mai mare decat intunericul noptii. Universul ne invata si ne da sperante ca emotiile pozitive, adica lumina, vor deveni din ce in ce mai mari in fata intunericului adus de emotiile negative. Astazi Soarele intra in Berbec iar primavara astrologica incepe oficial si o data cu ea noul an astronomic. Este un nou inceput ca energie activa in Univers.



Razboinicul Marte este in conjunctie cu Marele Benefic Jupiter, deci este o primavara cum nu e alta, poate de 200 ani nu a mai fost asa.



Rar putem vedea o asemenea reuniune de energie de putere si incredere. Doar ca nu ni se striga tare, clar si raspicat : Hai ca puteti !!!! Sunteti puternici, uniti-va si treceti peste asta!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Traim vremuri atipice in care nu ne gandim doar la sanatate ci si la bani si evolutia lor in viitorul apropiat si mediu. Gandeste-te azi la valoarea banilor si la tot ce ei iti livreaza dar nu face greseala sa crezi ca ei sunt mai valorosi decat esti tu. Asigura-te ca starea ta de respect de sine este in regula inainte de a te agita sa primesti confirmari din lumea exterioara. Gandeste nonconformist, petrece timp in contact cu aerul curat daca ai ocazia, in natura sau macar la geamul locuintei si nu fii prea strict fata de cei ce nu iti inteleg pozitia, atitudinea si punctul de vedere.

Loading...

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Vremurile de crize globale sunt o oportunitate excelenta ca tu sa te vindeci fizic sau emotional si sa dai corpului tau ceea ce are nevoie. Desi fricile te pot cuprinde ca pe oricare alt om in aceasta perioada, mai ales daca te afli intr-un mediu critic din acest punct de vedere, cu grija si atitudine corecta vei vedea valoarea acestor momente in viata ta. Ramai inspirat, ai grija de plantele tale si de mancarea preparata acasa. Este un bun moment sa pui iubire in absolut tot ce alegi sa faci cu mainile tale.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Sunt multe lucruri pe care le poti face ca sa te mentii in echilibru si in acord cu emotiile tale bune in fiecare clipa. Situatia actualei crize va trece dar tu trebuie sa ramai cu picioarele pe pamant cu privire la impactul sau si la lucrurile noi si diferite fata de tot ce stiai si era obisnuinta pentru tine din trecut. Totul este in regula exact asa cum este, chiar daca nu pare a fi asa aparent. Lumea are propriile sale moduri de functionare iar Universul va aduce intotdeauna o reglare la fiecare dezechilibru pe care fiecare din noi l-a purtat in interiorul sau. Exista o ordine universala mai mare pe care nu o percepem dar pe care trebuie sa o acceptam.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Gandeste-te azi la orice este amuzant si te inconjoara, conecteaza-te la orice umor disponibil si cu aceasta energie vei putea depasi unele dificultati cu care te confrunti. Cand lumea interactiunilor umane trebuie sa se opreasca, toata lumea primeste sansa de a se vindeca de ceva ramas agatat acolo si nebagat in seama iar energia aceasta va conduce procesul pana cand cerul se va insenina. Sunt multe de invatat in aceste zile. Foloseste acest timp ca sa contempli aspecte din trecut ce te-au suparat si pe cele care te-au blocat atunci cand aveai nevoie sa mergi mai departe. Ce e de vindecat trebuie sa se vindece.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Finalurile unor etape sunt aici pentru a ne reaminti de toate acele lucruri pe care ne poti incepe in timp ce mergi mai departe. Legaturile emotionale din trecut te pot face extrem de vulnerabil acum la ceas de final de an astrologic si inceputul unuia nou cu intrarea Soarelui in Berbec. Situatiile neclare servesc pentru a-ti reaminti sa fii sincer cu tine insuti cu privire la dorintele tale si la lucrurile care te inspira cel mai mult. Iubirea divina este prezenta ca intotdeauna pentru toata lumea. Totusi, acceptarea pretului pe care unii il avem de platit ca sa o vedem nu este ceva usor si te poate impinge dincolo de limitele tale daca nu cultivi credinta ca forta de sustinere a vietii tale.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Este un bun moment sa iti chestionezi judecata morala si sa te intrebi ce ai putea face sa te ajuti mai intai pe tine inainte de a sari in afara pielii tale ca sa faci pe plac altuia cu prioritate. Cu instinctele tale la locul lor, oricat de infricosat ai putea fi sau stresat de anumite situatii, ai acum sansa sa dai la o parte orice compromis pe care l-ai tot facut pentru starea ta de bine daca pui picioarele ferm in pamant. Ca sa te simti bine in pielea ta, trebuie sa iti expandezi constiinta si sa realizezi cine are cu adevarat nevoie sa depinda de tine si cine nu. Vremuri ca acestea ii aduc pe unii oameni mult mai aproape unul de altul dar ii indeparteaza pe altii. Permite acestui proces sa se deruleze de la sine si accepta-l.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Pentru a aduce noroc, exista obiceiul de a se pune banuti in fundatia unei constructii. Gandeste-te si tu azi la acele lucruri pe care poti incepe sa le construiesti de la nivel de fundatie si incepe sa faci totul bine pentru ca rezultatul sa reziste presiunii timpului. Ai nevoie sa stai bine la capitolul simtul valorilor tale. Nu te lasa coplesit de zvonuri, de ganduri intunecate si de cuvintele altora care sa te tina incatusat in taramul fricilor pe care le traiau si strabunii tai. Tu ai ceva ceea ce ei nu aveau – un nivel de constiinta mult mai ridicat care pretuieste valoarea imensa a vietii.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Unele lucruri sunt construite sa dureze desi poate ca uneori ai prefera sa nu fie asa. Accepta ceea ce este asa cum este acum sau macar fa efortul de a accepta. Amaraciunile, preocuparile si grijile sunt normale in acest flux de colectivitate al momentului, dar trebuie sa tii de optimism si sa stii ca in mijlocul schimbarilor totul se schimba oricum. Lumea va zambi pe masura ce se regenereaza si se vindeca. Unele lectii vor fi implementate in rutina noastra chiar daca nu credeam vreodata ca ele vor veni. Imbratiseaza ceea ce vine si permite surprizelor sa fie asa de profunde si pline de semnificatii cum oricum vor fi.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Unele solutii sunt mai destepte decat altele, deci nu renunta la oricare dintre ele iti apare, oricare ar fi provocarea. Este important sa te protejezi de opinii exprimate gresit si sa te adaptezi la acele lucruri care sunt adevar pentru tine acum, indiferent cine ce zice sau crede. Lumea are mereu nevoie de mai multa claritate, de mai multa iubire si de mai mult optimism. Fa aceasta schimbare, modifica-ti circumstantele vietii in bine si vezi cum ii poti influenta si pe altii sa faca la fel. Totusi, nu iti impune opiniile si solutiile in aceste vremuri de criza. Fiecare trebuie sa isi gaseasca propiul mod de a se descurca.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Marte si Jupiter sunt azi intr-o puternica conjunctie in zodia ta care gazduieste multe planete de putere, facandu-ti credintele mai importante ca oricand. In timp ce acum sunt vremuri provocatoare pentru motivele bine determinate, ar trebui sa te intrebi daca judecata ta morala este in ordine si daca nu cumva ai dat mai multa putere influentelor exterioare inaintea personalitatii tale autentice. Fata pe care doresti sa o arati lumii este importanta pentru ca ea te ajuta sa setezi niste limite si sa iti aperi lumea interioara de relatii toxice.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Suprizele nu par a se opri si tu ai nevoie de un moment sa iti tragi sufletul si respiratia si sa iti pese mai mult de starea ta de bine in fata atator influente exterioare si solicitari sociale. Petrece acest timp de izolare pe care sistemul il cere si foloseste aceasta oportunitate ca sa te scufunzi in lumea ta interioara, sa incetinesti ritmul si sa dormi bine. Este timpul pentru grija fata de Sine. Provocarile momentului te imping intr-o noua directie si ele pot schimba totul in timp. Vezi cat esti de bine conectat cu anumiti oameni si hraneste acele relatii pe care le simti a fi in regula.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Conjunctia dintre Marte si Jupiter de astazi se simte ciudat de confortabil la acest moment pentru tine si, in sfarsit, iti da putere ca sa nu iti mai justifici spatiul personal si limitele in fata altor oameni. Foloseste tehnici de relaxare si toti pasii necesari pentru ca trupul si mintea ta sa fie cat de calmi pot fi la acest moment. Dedica clipe mai multe pentru a te odihni, pentru a permite creierului sa se detaseze de subiectele stresante si sa iti dea toata informatia pe care o poarta cu el. Totul va fi mult mai clar in curand.