Horoscopul zilei de azi, VINERI 29 MAI 2020. E vremea vindecării!

Soarele face sextil cu Chiron din Berbec si se deschid caile comunicarii vindecatoare. Scoate cuvintele afara! Exprima-ti ideile, spune ceea ce gandesti, ceea ce simti. Cheia este sa fii autentic. Nu trebuie sa ii lasi pe altii sa-ti spuna ce si cum gandesti. Gandurile sunt ale tale. Luna va parasi Leul si se va indrepta spre Fecioara. A venit vremea sa faci curatenie.

Soarele aduce vorbele

Gemenilor le place sa vorbeasca. Iar Soarele aflat acum in Gemeni, da frau liber comunicarii. Vor fi avantajati in aceasta zi scriitorii, jurnalistii, oamenii de creatie, blogger-ii. Se vor initia dialoguri, se vor purta discutii interesante.

Dar, poate cele mai importante, sunt discutiile care pleaca din suflet. Sextilul dintre Soare si Chiron aduc un dialog intersant. Daca Soarele te indeamna sa ai curaj si sa vorbesti, Chiron te indeamna sa ai si mai mult curaj ca sa asculti. E vremea vindecarii. Spune tot ce simti si viata ta poate capata un nou scop.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Diverse vesti sau schimbari de circumstante iti bulverseaza cursul zilei de azi. Trebuie sa iti folosesti creierul la maxim ca sa ramai deasupra evenimentelor. Gandeste lucrurile rational si logic si vei trece prin asta, adapteaza-te la situatii noi si fa-ti planuri proaspete pentru viitor. Astrele sunt de partea ta si succesul este aproape garantat.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lucrurile sunt ceva mai dificile astazi pentru zodia ta si esti predispus sa simti presiunea astrala. Planurile tale sunt amanate si ai tendinta sa te tot certi cu cei dragi si oricat ai dori sa eviti, tot se intampla. Incearca sa stai calm cat de mult poti ca sa adopti o purtare mai diplomatica pentru a evita sa inrautatesti lucrurile.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este timpul sa reconsideri pozitia ta fata de anumiti oameni fata de care ai gresit in trecut sau ei fata de tine, despre caracterul si intentiile lor. Daca nu, vei ajunge sa fii mult mai suspicios de acum inainte si nu te ajuta la nimic. Mai bine ascute-ti abilitatile ca sa iti dai seama rapid cine merita timpul si prietenia ta si cine nu.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Te simti ca si cum vrei sa te retragi intr-o cochilie azi si asta se intampla pentru ca te poti simti foarte dezamagit de anumiti oameni si circumstante din jurul tau. Cu toate acestea, sa nu cazi in capcana sa te gandesti ca nimeni nu te iubeste sau nu ii pasa de tine pentru ca te inseli amarnic. Daca te gandesti mai atent, fara sa fii asa de dramatic si fara sa faci asa de mult din tantar armasar, vei vedea ca te inseli. Le faci celor dragi o mare nedreptate pentru ca esti o persoana foarte iubita.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Este o zi perfecta sa iti inventariezi viata intrucat nu este nimic presant in preajma ca sa te distraga de la aceasta analiza. Chiar este timpul pentru introspectie. Priveste in inima ta, reevalueaza unde te duci si cat de departe ai ajuns. Nu te neglija. Este o zi buna sa te focusezi pe tine insuti.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ai intampinat destul de multe probleme si dificultati in ultimul timp si asta te-a epuizat in special psihologic. Astazi, totusi, astrele sunt de partea ta. O usurare se pregateste pentru tine pentru ca apar noi conditii care te ajuta sa iti elimini vechi provocari. Mentine un ritm rezonabil si ia pe rand problemele pe masura ce apar. Este singurul mod de a preveni momentul in care te pot coplesi.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi esti intr-o dispozitie foarte buna si increderea de sine este asa de ridicata incat nimeni si nimic nu o pot dobori. Fa maximum din acest dinamism si optimism pe care il ai si fa un nou start cu ambitii ce iti solitica curajul si la care te-ai gandit pana acum dar ai tot ezitat, necrezand ca esti in stare. Focuseaza-te pe cariera acum. Aici iti stralucesc astrele azi, deci profita din plin.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Ai fost cam apatic in ultimul timp iar atitudinea ta pasiva a facut progresul sa fie dificil. Esti constient ca acest comportament este neproductiv, deci astazi este binevenita portia de energie primita si determinarea de a-ti asuma responsabilitatea pentru schimbari in viata ta. Cu un sens de directie reinnoit, vei intra intr-o faza mult mai constructiva.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai tendinta sa nu rezolvi lucrurile din trecut o data pentru totdeauna si drept rezultat, cand vrei sa faci planuri noi pentru viitor te panichezi cu privire la ce ai lasat neterminat. Pentru ca vei avea multe proiecte pe rol, risti sa ai un progres slab. Care este lectia ? Inainte de a porni la drumuri noi, intai taie aspecte neterminate de pe lista. Astfel poti merge mai departe cu usurinta si fara stres.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

In sfarsit, ai oportunitatea pe care o asteptai ca sa avansezi spre realizarea planurilor si aspiratiilor tale. Alinierile planetare iti furnizeaza sustinere cand vine vorba de a realiza cu succes acele proiecte pe care le-ai intiat deja. Vei vedea ca oamenii din jurul tau vor dovedi sustinere si sunt o sursa potentiala de sfat bun pentru strategiile tale. Nu lasa nimic sa iti stea in cale, pentru ca ai toate sansele sa ajungi la succes.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Ai fost sub multa presiune in ultimul timp si esti foarte obosit, atat emotional cat si fizic. Ai ars lumanarea de la ambele capete si ti-ai depasit limitele naturale si nu mai poti duce acest ritm. Ia o pauza. Chiar ai nevoie sa te odihnesti si sa te regrupezi. Dupa ce vei face asta, cu mintea clara si bateriile reincarcate, vei fi pregatit sa te ocupi din nou de treburile tale profesionale sau de familie care apar la suprafata.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Ai muncit din greu si acum te poti bucura de rezultatele realizarilor tale. Este timpul sa respiri adanc si sa iti savurezi orice fel de succes din plin. Sa ramai fidel idealurilor tale si nu ii lasa pe altii sa te abata de la directia pe care ai construit-o asa de frumos.

