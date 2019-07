Hugo Santillan, al doilea boxer care moare în urma meciului de pe ring

De 24 de ani R. Moldova se află sub zodia nenoroclui și a neîmplinirii. După declararea Independenței scriitorul Ion Druță era convins că singura garanție de constituire și afirmare a statului R. Moldova este adoptarea Constituției.

Trilioane de mucuri de ţigară ajung în fiecare an în mediul înconjurător şi reprezintă un risc pentru dezvoltarea plantelor, sugerează un studiu efectuat în Marea Britanie.

Mai mult de 30.000 de decese în Statele Unite într-un singur an ar fi fost fi cauzate de poluarea aerului, potrivit unui studiu publicat recent în jurnalul PLOS Medicine.

Țin minte, de parcă-ar fi fost ieri, imensul șoc pe care l-am trăit in timpul primei mele ieșiri din țară.

Criminalul din Caracal are propria versiune a faptelor, complet diferită de cea a procurorilor. Gheorghe Dincă dezminte că Alexandra Măceșanu s-a aflat pe proprietatea lui și a povestit ce a făcut în ziua în care fata a fost ucisă.

Un cetățean moldovean de 28 de ani a fost amendat cu 500 de euro pentru că a lăsat mai mulți saci de gunoi, sub copaci, pe o stradă din Italia. Incidentul a avut loc pe 23 iulie, în comuna Arzignano, provincia Vicenza.

