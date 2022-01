Igor Dodon interogat de procurori în dosarul Energocom: Are statut de bănuit

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din viața economică activă. Fenomenul este cauzat de mai mulți factori, anunță Veaceslav Ioniță,...

Igor Dodon a fost audiat aproape 3 ore în dosarul Energocom, în care are statut de bănuit. Socialistul califică chemarea sa la Procuratura Generală drept o încercare a guvernării de a distrage atenția publică de la criza energetică și economică cu care se confruntă...

Partidul Verde Ecologist (PVE) are un nou președinte, informează CURENTUL.

Procesul de audiere a început la ora 10:00. Astăzi, Igor Dodon urmează să facă primele declarații în fața acuzatorilor în acest dosar, după ce la prima ședință din 29 decembrie anul trecut, la care a fost citat la Procuratura Generală, socialistului i-a fost doar înaintă ordonanța. Atunci, Dodon le-a solicitat procurorilor timp pentru a face cunoștință cu materialele cauzei penale în care are statut de învinuit, pentru ca ulterior să facă declarații pe marginea dosarului și să răspundă la toate întrebările acuzatorilor de stat.

Socialistul Igor Dodon a ajuns marți, 25 ianuarie, la Procuratura Generală, acolo unde este audiat și răspunde la toate întrebările procurorilor în cadrul cauzei penale SA „Energocom” privind procurarea energiei electrice în perioada 2008-2009, atunci când Dodon era ministrul al Economiei. Socialistul are statut de bănuit în acest dosar, scrie zdg.md

