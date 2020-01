Incident armat în centrul oraşului canadian Ottawa// FOTO

Mai multe persoane au fost rănite în urma unui incident armat produs miercuri în centrul oraşului canadian Ottawa, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate.

"Poliţia a fost mobilizată pentru un incident armat produs în zona Gilmour. Au fost raportaţi mai mulţi răniţi. Avem o reacţie coordonată. Vă rugăm să evitaţi zona", a transmis Poliţia din Ottawa, potrivit Mediafax.



Cel puţin trei persoane au fost transportate la spital în urma atacului, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate canadiene.

BREAKING | "Many injuries" in a shooting on Gilmour Street in downtown #Ottawa. https://t.co/ClMh3Po9k8