Incredibil! Cu cine votează Băsescu în turul doi

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Fracțiunea PSRM a ieșit la declarații după întrevederea cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Noi am discutat cu domnul Președinte. Anterior ne-am convocat și cu fracțiunea Partidului Socialiștilor într-o ședință separată, noi am discutat despre...

„E nevoie să faci măcar una-două întâlniri în turul doi. Trebuia și în primul tur... Iohannis nu are practic adversar, dar pentru consolidarea imaginii dânsului de politician care e deasupra doamnei Dăncilă, îi prindea foarte bine o demonstrație publică.

„Garantez că președintele Iohannis are votul meu, dar acest refuz de a avea măcar o întâlnire cu Dăncilă nu e cea mai bună soluție”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu a declarat, la un post de televiziune, că dezbaterile erau necesare în această campanie pentru prezidențiale. Potrivit fostului șef de stat, Klaus Iohannis practic nu are adversar în cursa pentru un nou mandat la Cotroceni. Totuși, acesta ar fi trebuit să accepte să meargă la dezbateri pentru că românilor le place să știe că au un președinte curajos.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)