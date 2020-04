Ingredientul secret pentru clătite pufoase şi fragede care nu se lipesc

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Extrem de favorabile vieţii prin munţii impăduriţi oferind protecţie naturală, peşteri şi materiale de construcţii (piatră, lemn), sare, minereuri de cupru şi fier, vânat, păşuni, depresiuni intramontane adăpostite, propice agriculturii, brăzdate de ape, etc., ţinuturile...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de coronavirus. Și care va fi locul României în acest puzzle post-pandemic. Chiar dacă...

Fiecare gospodină are propriile secrete menite să-i uşureze munca în bucătărie. Iată, mai jos, câteva dintre ele!

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin. În octombrie 2018, lui Nicolae Cantarean i s-a acordat Premiul de Stat al Federației Ruse.

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de coronavirus. „Ne vedem anul viitor”, este mesajul transmis.

La final am obţinut cele mai delicioase clătite, aromate, fine, fragede, elastice, compacte, care nu au lăsat deloc compoziţia să se scurgă. Le puteţi umple cu cremă de ciocolată şi felii de banană, cu diverse gemuri sau cu brânză sărată (dar în acest caz nu adăugaţi zahăr în compoziţie).

Pentru că am folosit unt în aluat, am uns tigaia cu puţin unt rămas doar la prima clătită. Următoarele nu au nevoie de grăsime, iar asta veţi simţi când întoarceţi clătita pe cealaltă parte, pentru că nu se lipeşte deloc.

Din ingredientele de mai jos am obţinut circa 20 de clătite fine, fragede şi pufoase, rumenite uniform şi foarte aspectuoase. Vă invit să descoperiţi cea mai bună reţetă de clătite!

Am încercat de-a lungul timpului numeroase reţete de clătite, dar de fiecare dată apărea o problemă: fie nu erau suficient de subţiri, fie aveau prea multe găuri prin care se scurgea compoziţia, fie se lipeau de tigaie sau nu erau destul de elastice. Am decis să mai fac o încercare şi să adaug în aluat un ingredient secret, pe care o să vi-l dezvălui mai jos, dar şi câteva trucuri pe care le-am aflat trăgând cu ochiul la gospodinele mai experimentate.

