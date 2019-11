Inventatorii care au creat piele artificială din cactus/ FOTO

În efortul pentru protecția animalelor și adoptarea unui stil de viață vegan, doi inventatori din Mexic au creat o alternativă la piele naturală din cactus.



Fibra unui anumit tip de cactus intitulat nopal a fost transformată în imitație de piele de către doi inventatori din Mexic. Numele lor este Adrian Lopez și Marte Cazarez. Din Guadalajara, cei doi și-au prezentat alternativa la piele târgul de la Milano de acum aproximativ o lună, Lineapelle International Leather Trade.



Procesul de creație al noului material a durat aproximativ doi ani, iar creatorii săi laudă imitația de piele pentru faptul că, pe lângă faptul că este prietenos cu mediul înconjurător, e un material care respiră și rezistă cel puțin zece ani.



Conform publicației El Heraldo de Mexico, această invenție ajunge pe piață într-o perioadă în care tot mai mulți consumatori și companii de modă încearcă să renunțe la imitațiile de piele tradiționale. Acele foloseau o fibră de plastic derivată din petrol, erau greu de curățat și nu ”respirau” la fel de bine precum pielea naturală sau precum invenția mexicanilor.







Premisa noului material a fost una cât se poate de simplă. ”Cactusul are multe aplicații cosmetice, în șamponuri, creme. Așa că ne-am gândit, dacă este bun pentru piele, de ce să nu creem piele din el?”, a explicat Cazarez. În mod previzibil, până la materializarea visului lor, au avut parte de multe descurajări și majoritatea cunoscuților lor au clasificat ideea ca fiind nebunească.

”Mexicul are potențialul să inoveze, mai ales cu cactusul nopal, care este simbolul țării. Dar atât de mulți oameni ne-au spus că suntem nebuni! Chiar și inginerii noștrii ne-au spus că așa ceva nu este realizabil. Am răspuns: de ce nu? Suntem în Mexic, suntem Mexicani, ce materie primă este mai potrivită pentru exploatare de către noi, dacă nu nopalul? Crește singur, nu are nevoie să fie udat și nu risipește apă.

Esta #innovación 💡 mexicana es amigable con el medio ambiente 👌transpirable y dura al menos una década. Conócela aquí 👇👇 https://t.co/ifhG3bUNvL — InnovacionUNAM (@InnovacionUNAM) September 28, 2019

Atunci am început să experimentăm cu nopalul și, după mai multe teste, am fost capabili să dezvoltăm un material rezistent.”, a explicat Lopez.

Curajul celor doi mexicani nu a pornit însă de nicăieri. Și-au luat inspirația din alte câteva alternative vegane la materiale tradiționale care există deja. Printre exemplele menționate se numără Frumat, un material textil italian realizat din procesarea merelor și Pinatex, un material textil brazilian țesut din frunzele de ananas.

Materialul care va ajunge pe piață în curând este o combinație între nopal și bumbac. Pare premium și are un aspect foarte similar cu cel al pielii autentice.

