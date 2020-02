Italieni jefuiţi în case de persoane deghizate în paramedici, care spuneau că îi testează pentru coronavirus

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Văduva baschetbalistului Kobe Bryant l-a dat în judecată pe propietarul elicopterului care s-a prăbușit luna trecută în California și la bordul căruia se aflau legendarul sportiv și fiica sa în vârstă de 13 ani, Gianna, transmite The Guardian. Procesul, care...

Soarele, Marte si Nodurile Lunare se reunesc in cel mai armonios dans astazi. Iar Marte, planeta energiei si actiunii, aflat in Capricorn dupa 2 ani, acolo unde se simte foarte bine, se intalneste cu Nodul Sud, deci este timpul sa actionam pe ceva demult amanat. Karma este o scorpie, se spune,...

Actualitate 25 Februarie 2020, ora: 07:31

O persoana a murit, iar masina pe care o conducea a ajuns un bot de fiare dupa ce s-a ciocnit violent cu un alt autoturism, la Bacioi. Potrivit politiei, totul s-a intamplat, in aceasta seara, in jurul orei 20:00 la intrare in satul Bacioi, Ialoveni.