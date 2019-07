Kevin Spacey scapă de procesul în care era acuzat de agresiune sexuală

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Un adolescent din Adelaide, care a hackuit Apple cu două ocazii separate cu speranța că va primi o ofertă de job din partea companiei, a fost scutit de condamnare de către un tribunal. Băiatul, care are în prezent 17 ani, a hackuit mai întâi sistemul de calculatoare...

Or, acel telefon, pe care avocaţii apărării doreau să aibă posibilitatea de a îl examina, a dispărut, au confirmat luni tânărul şi părinţii lui, cu toţii chemaţi să depună mărturie în cadrul audierii.

Punerea starului sub acuzare pentru atentat la pudoare şi agresiune, în această speţă, a avut loc la sfârşitul anului 2018, după ce mai multe alte acuzaţii vizând agresiuni sexuale comise asupra unor bărbaţi tineri au apărut în spaţiul public în siajul mişcării #MeToo.

Protagonistul serialului "House of Cards" şi al filmului "American Beauty" a fost acuzat că a pipăit, în iulie 2016, penisul unui tânăr bărbat de 18 ani, angajat al unui bar, după ce i-ar fi oferit alcool.

Kevin Spacey, în vârstă de 59 de ani, a cărui carieră a fost grav afectată de primele acuzaţii de agresiune sexuală formulate împotriva sa în noiembrie 2017, a scăpat de punerea sub acuzare din motive procedurale.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)