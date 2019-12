Klaus Iohannis: Tăierile ilegale de lemn trebuie stopate. Datele sunt de speriat: jumătate din masa lemnoasă se taie ilegal

„Dacă jumătate se taie ilegal în România, această masă lemnoasă nu aduce niciun ban la buget, or asta este inadmisibil pur și simplu”, a mai spus președintele.

„Această abordare nu e nouă pentru mine. A existat o întreagă politică a PSD de denigrare a subsemnatului folosind fake news, cum că aș fi prietenul unora care defrișează și că aș fi împotriva pădurilor. Nu. Sunt un adept al protejării pădurilor și al unui mediu curat. Am discutat mai mult de o oră cu ministrul Mediului și premierul. E nevoie de politici solide, de măsuri ferme, care să repună, de exemplu, Garda de Mediu în funcțiune pentru a preveni acest defrișări ilegale”, a continuat el.

Președintele Klaus Iohannis a spus că a vorbit astăzi cu ministrul Mediului despre situația defrișărilor ilegale și că a cerut măsuri ca acestea să fie stopate. „Am cerut de la Ministerul Mediului date foarte concrete și am discutat destul de mult pe această temă. Personal îmi doresc să mă implic foarte mult, pentru că aceste tăieri ilegale trebuie să fie stopate”, a spus Klaus Iohannis.

6 Decembrie 2019, ora: 09:07

