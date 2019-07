Laptele de capră previne cancerul şi tratează o mulţime de boli. Cum trebuie consumat corect

Odată cu canicula care ne pândește ziua, vin și țânțarii care ne fac nopți albe. O rețetă simplu de preparat acasă, care are drept ingredient principal bicarbonatul, te ajută să scapi de ei.

Pe lângă toate aceste beneficii, laptele de capră are o compoziție asemănătoare cu cea a laptelui matern, ceea ce îl face ușor de asimilat pentru organism.

Laptele de capră are și capacitatea de a preveni apariția cancerului. Acesta conține o substanță numită aglutinină, care elimină pericolul ca radicalii liberi să ajungă în organism și să producă mutațiile ADN, vinovate pentru dezvoltarea cancerului.

Consumat în mod constant, laptele de capră reduce inflamațiile. În plus, acesta tratează boli ale sistemului digestiv, printre care boala Crohn, ulcerul, dar și alergiile, eczemele sau bolile autoimune.

Ce afecțiuni poți trata consumând lapte de capră? Datorită compoziției sale, laptele de capră ajută la o mai bună funcționare a organismului și are capacitatea de a trata afecțiuni foarte grave, scrie avantaje.ro.

Laptele de vacă are o compoziție care poate fi suportată cu greu de organism, lucru care poate cauza probleme digestive. Spre deosebire de laptele de vacă, cel de capră nu numai că nu duce la apariția alergiilor sau intoleranței, ci poate fi folosit și ca leac natural pentru a trata mai multe afecțiuni.

Laptele de capră este consumat de un număr mic de persoane, chiar dacă acesta reprezintă o alegere mult mai sănătoasă, comparativ cu laptele de vacă. Puține persoane știu că laptele de capră are capacitatea de a preveni cancerul și reușește să trateze o mulțime de boli.

