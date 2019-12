Magia Sărbătorilor, stresul Sărbătorilor

Cauti niste idei de aperitive festive cu care sa le iei ochii invitatilor de Craciun si Revelion si care sa fie si foarte gustoase? Ai venit unde trebuie! Iata cele mai interesante idei de aperitive festive! Aperitive festive # 1: Rulouri de stiuca cu legume in aspic...

În acest an, se împlinesc 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989. În centrul Bucureștiului, cineva a decis să sărbătorească în mod specific acest eveniment plasând pe un bloc din preajma BNR un banner enorm cu inscripții în...

Înconjurat doar de lucruri simple și fără internet probabil probabil că vă întrebați ce puteți face în tot acest timp? Dacă aruncați o privire în jur, veți descoperi că puteți face chiar multe. Începând de la a citi o carte în liniște deplină, la a folosi frigiderul și plita pe gaz pentru a găti mâncăruri simple. Dacă plecați de acasă cu o boxă portabilă, veți putea asculta albumele preferate fără să fiți întrerupți. Vă puteți trezi la răsărit și bea cafeaua cu o priveliște pe care orașul nu are cum să v-o ofere.

Le-am văzut peste tot. Au început din noiembrie și nu se vor opri decât două luni mai târziu. Este vorba despre toate reclamele de Sărbători. Actori cu o înfățișare aproape perfectă trăiesc în fiecare pauză publicitară un Crăciun plin de magie. Fie că e alături de familie, fie că e alături de prieteni, Sărbătorile sunt cel mai important moment al anului . Singurul mod prin care poți îmbunătăți finalul de an este prin alegerea produsului sau al serviciului despre care se vorbește în cele 30 de secunde ale fiecărui clip publicitar. Dacă personajele din reclame ar trece de partea cealaltă a ecranului, ar vedea că Sărbătorile în România nu sunt chiar atât de feerice. De departe, cel mai deranjant aspect este aglomerația de peste tot. Nu contează unde ai treabă, vei găsi mult mai multă lume în acel loc decât în restul anului. În mall, în hypermarket, la bancă, la curățătorie, în piață și la spălătorie vei găsi oameni care țin să bifeze lucrurile de făcut până de Crăciun. Motivația pare a fi dublă: „să nu rămânem cu lucruri de făcut de Crăciun” și „se închid toate până după Revelion”. Ceea ce este o exagerare, până la urmă. La 30 de ani de la Revoluție, capitalismul domină peisajul comerțului din România, iar zilele în care vei găsi toate magazinele închise sunt extrem de rare și se rezumă, deseori, la una singură. Așa că cele două motive nu prea au fundament, însă contribuie la ceea ce toată lumea recunoaște că e „stresul Sărbătorilor”: ne agităm atât de mult să iasă totul bine, încât ziua magică trece pe lângă noi, fără să ne bucurăm cu adevărat de timpul petrecut cu cei dragi. De aceea, dacă este un lucru pe care ar trebui să îl faci în anul următor, este să încerci o deconectare de la cotidian. O dezintoxicare în noul deceniu, dacă așa vrei să o consideri.

