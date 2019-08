Maşinile sub Euro 3 nu vor mai avea voie în Centrul Capitalei. Care sunt zonele cu restricţii şi excepţiile

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

O prietena mi-a relatat odată despre o interacțiune pe care a avut-o in anii '90 cu Oazu Nantoi. La întrebarea ei "Domnule Nantoi, sunteți din Bucovina de Nord, ocupata, dvs. va considerați roman?", domnul Nantoi a răspuns: "doamna, dvs. nu va este rușine sa...

Cele două experimente politice totalitare, comunismul şi fascismul, reprezintă încă un subiect de real interes pentru cercetarea istorică, politologică, filosofică, sociologică etc. Dinamica dintre acestea două, cât şi legăturile dintre ele în diversele lor...

Igor Dodon va zbura la New York, pentru a participa la cea de-a 74-a Sesiunea a Adunării Generale a ONU, în fruntea unei delegații fără precedent pentru Republica Moldova, alături de soția sa, trei consilieri, doi membri ai aparatului prezidențial, doi bodyguarzi, un cameraman și un...

„Cercul vinietei C este limitat prin Planul de Calitate a aerului începând din PiaţaVictoriei – Iancu de Hunedoara – şos. Ştefan cel Mare – str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian – bd. Nerva Traian – bd. Gheorghe Şincai – str. Lânăriei – Calea Şerban Vodă – bd. Mărăşeşti – str. Mitropolit Nifon – bd. Libertăţii – Calea 13 Septembrie – str. Izvor – str. B.P. Haşdeu – str. Vasile Pârvan – str. Berzei – str. Buzeşti şi P-ţa Victoriei, inclusiv limitele acestuia. În acest interval, zilnic în intervalul 7 – 22, de luni până vineri, va fi interzis accesul fără achiziţionarea acestei viniete de către cei care au intenţia să tranziteze oraşul şi nu sunt înmatriculaţi în Bucureşti, cât şi de cei care sunt în Municipiul Bucureşti şi Ifov”, a anunţat, miercuri, Mihai Teodorescu, directorul Direcţiei Transporturi din cadrul PMB.

Reprezentanţii Primăriei Capitalei au prezentant, miercuri, zona din centrul Capitalei unde pentru accesul cu maşina se va plăti o vinietă, iar pentru maşinile sub Euro 3, accesul va fi interzis. Vinieta se va putea cumpăra prin SMS sau de la benzinării, iar sistemul va fi monitorizat video.

Gabriela Firea a anunţat, miercuri, un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, maşinile care nu sunt înmatriculate în Bucureşti sau Ilfov vor putea intra în Capitală doar după plata unei viniete. Maşinile sub Euro 3, indiferent unde sunt înmatriculate, nu vor avea acces în centrul Capitalei.

„Aceste maşini nu vor mai avea ce căuta în Bucureşti şi într-o zi nu vor mai avea ce căuta. Începem cu zona centrală pentru că aşa este normal, aşa este european, şi aşa s-a întâmplat în toate capitalele. Dar dacă noi acum căutăm unde vor parca cei care au maşini care ne omoară, adică non Euro, 1 şi 2, şi noi să le găsim lor loc de parcare (...) Eu zic că nu ăsta este sensul. Sensul este de a da un avertisment celor care au aceste autoturisme, că azi nu mai pot să intre în centru, dar uşor- uşor, făcând atât de rău oraşului, lor, şi semenilor, nu prea mai au voie să circule”, a precizat, miercuri, Gabriela Firea.

Gabriela Firea a precizat, miercuri, că proiectul privind interzicerea maşinilor sub Euro 3 în centrul Capitalei va fi extins pentru tot oraşul. Interzicarea accesului precum şi plata unei viniete pentru intrare în oraş nu se vor impune în weekend, noaptea şi în zilele de sărbătoare legală.

