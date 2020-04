Melania Trump la 50 de ani: cum a devenit un fashion icon

Melania Trump este o versiune rafinată și cu multă experiență în materie de modă și stil. „Perfecțiunea glaciară” este descrierea care i se atribuie în mod frecvent. Prima Doamnă a Statelor Unite nu-și face niciodată apariția cu părul deranjat, de obicei, poartă tocuri înalte, haine fără nicio cută, perfect adaptate și gândite pentru a preveni orice critică posibilă.

Timpul de pe chipul ei poate părea extrem de bine controlat. Unii ar spune că este vorba despre narcisim și extravaganță. Melania Trump, care astăzi împlinește 50 de ani, este pe bună dreptate o dovadă incontestabilă de eleganță și bun gust, cu ale sale ținute de lux, pantofi care cer o limuzină, păr strălucitor și perfect aranjat, piele netedă și bronzată și o atitudine care întoarce toate privirile.

În multe privințe, imaginea Melaniei Trump este diametral opusă față cea a soțului ei. Este impunătoare și consecventă acolo unde nici măcar Președintele Donald Trump nu reușește să fie. Deși mulți au criticat precizia cu care ea a interpretat regulile de etichetă destinate rolului de Prima Doamnă, acest lucru poate fi – de fapt – un bun indiciu pentru cât de mult își respectă poziția pe care o are în societate.

Melania e un fost model din Slovenia care a devenit faimoasă datorită căsătoriei cu un miliardar controversat. A gafat din punct de vedere vestimentar în primii săi ani de glorie, dar nu într-atât de mult pe cât și-ar dori criticii săi. Prima Doamnă a pozat seminud pentru revista britanică GQ, în anul 2000. Apoi, în 2017, a apărut pe coperta revistei Mexican Vanity Fair, poza fiind aspru criticată, într-o ţară în care jumătate din populaţie este săracă. Și ar mai fi jacheta scandaloasă pe care a purtat-o în 2018, în timpul unei vizite surpriză la centrele de detenție pentru minori din Texas. Pe spatele jachetei se putea citi „Chiar nu-mi pasă! Dar ție?”. Melania a spus ulterior că mesajul a fost destinat mass-mediei care o critică constant.

Se presupune că această eleganță și rigoare din ce în ce mai caracteristică noului său stil vestimentar (adoptat în jurul anului 2015) este o încercare de a șterge memoria GQ, precum și de a construi un scut protector în jurul ei. Melania Trump este, probabil, cea mai enigmatică dintre toate Primele Doamne ale Statelor Unite. Vorbește puțin. Pentru susținătorii lui Trump, ea este perfecțiunea feminină. Pentru criticii săi, însă, ea este soția tipică a unui bogătaș.

A fost model la 16 ani

Născută pe 26 aprilie 1970, în Slovenia, sub numele de Melanija Knavs, aceasta a cochetat cu lumea modelingului încă din adolescență, influențată cel mai probabil și de mama sa, Amalija Knavs, care era creatoare de modă. A lucrat cu agenții din Milano și Paris, iar în 1996, la vârsta de 26 de ani, s-a mutat la New York, unde a devenit un model foarte apreciat pentru frumusețea și naturalețea sa. O dată ce a ajuns la New York, aceasta și-a schimbat și numele în Melania Knauss. Ca model, a avut pictoriale în reviste celebre precum Vogue, Elle, FHM, Vanity Fair, Glamour, Avenue sau New York Magazine.

În 1998, Melania Knauss avea să-l cunoască pe Donald Trump, la o petrecere din cadrul New York Fashion Week. După 7 ani, cei doi s-au căsătorit în Florida și un an mai târziu, în 2006, Melania a născut un băiat, Barron William Trump. În același ani, fostul manechin a primit și cetățenia americană. Nunta dintre Melania și Donald Trump a fost una fastuoasă. Mireasa a purtat o superbă rochie Dior, în valoare de 100.000 de dolari, cu 1.500 de cristale pe ea. S-a scris la acea vreme că rochia a fost confecționată în peste 500 de ore de muncă. Cu o trenă de 4 metri și un voal de 4,5 metri, rochia de mireasă a fost una absolut remarcabilă, iar Melania a strălucit, la propriu, în ziua respectivă. Mireasa a purtat un inel cu un smarald de 12 carate, care a costat aproape 2 milioane de dolari.

