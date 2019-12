Miraculoasa dietă cu ridiche neagră. Scapi de 5 kilograme într-o săptămână!

Dieta cu ridiche neagră. Îţi mai aminteşti siropul de ridiche neagră cu care ne tratau mamele noastre în copilărie, atunci când răceala ne punea la pat? Ei bine, ridichea neagră este o adevărată minune şi nu doar pentru tuse, ci este şi un adjuvant în curele de slăbire, întrucât scade pofta de mâncare şi elimină grăsimile nedorite.



Dieta cu ridiche neagră. Cura cu ridiche neagră are o mulţime de avantaje. Această legumă curăţă ficatul, scapându-te de toxinele din organism şi îţi pregăteşte trupul pentru sezonul cald. Rădăcinoasa aceastăaconsumată sub formă de suc dizolvă calculii renali. Mai mult, consumul acestei legume purifică tenul.



Datorită conţinului bogat de vitamina C, creşte imunitatea organismului prevenind răcelile şi luptând contra infecţiilor.

Vitaminele B şi E, fosforul, sodiul, potasiul, iodul, sulful, magneziul, fierul şi calciul, dar şi fibrele pe care le conţine reglează digestia.

Ce trebuie să mai ştii este că 100 de grame de ridiche neagră conţin numai 24 de calorii, iar ca să o digere, organismul consumă mult mai multe calorii, motiv pentru care şi este ideală în curele de slăbire.

Dieta cu ridiche neagră. Pentru a obţine sucul ei trebuie să o cureţi şi să o speli, apoi să o storci într-un storcător de fructe. Sucul se consumă proaspăt, astfel că se recomandă să fie preparat chiar înainte de a-l bea.

Cura de detoxifiere cu ridiche durează în jur de două luni şi presupune consumarea a jumătate de pahar de suc, dimineaţă pe stomacul gol.

Cura de slăbire cu ridiche, în schimb, durează o săptămâna, iar în acest timp trebuie să respecţi următoarele reguli pentru a slăbi 5 kilograme, asigură nutriţioniştii:

Dieta cu ridiche neagră. Dimineaţa:

- un ou

- un iaurt mic

- 100 grame brânză degresată

- legume crude, fierte sau la grătar oricât de multe doreşti

- 150 ml suc de ridiche neagră.

Dieta cu ridiche neagră. Prânz:

- friptură din carne slabă (viţel, pui, curcan), peşte ori carne fiartă

- legume crude în ce cantitate doreşti.

- 200 ml suc de ridiche neagră.



Dieta cu ridiche neagră. Cină:

- 150 ml suc de ridiche neagră sau fructe exclusiv. De preferat este să alternezi: o seară suc, o seară fructe.