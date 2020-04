Motivul pentru care au apărut atât de multe boli în ultimii ani!

A ieșit cineva să protesteze împotriva poluării, uciderii balenelor și delfinilor, împotriva deșeurilor radioactive, împotriva pesticidelor, insecticidelor, fungicidelor, a morții prin otrăvire?? Nu, cel puțin de la noi din țară, nimeni nu vrea să se implice în asemenea probleme ucigașe, dar toți fac demonstrații pentru bani și dărâmarea sau susținerea unui lider politic. Ne merităm soarta, fiindcă am pierdut și capacitatea normală de a ne conserva specia și de a păstra gena supraviețuirii.

Care sunt cele mai mari greşeli în materie de alimentație? Hipermarketul oferă ”pe alese„ marfă moartă frumos ambalată. Ne înjurăm unii pe alții și căutăm țapi ispășitori, în realitate vina o poartă laboratoarele de otrăvuri și direct cine dorește asemenea substanțe. Dar și ignoranța noastră legată de dezinformare! Motivul pentru care au aparut atat de multe boli in ultimii aniNu ne pasă de ce băgăm în gură, nu aprofundăm de unde ne vine moartea și ne stingem ușor fără revoltă în casele noastre, zicînd că așa a vrut Dumnezeu! Nu cred că Dumnezeu doreşte aceste lucruri, ci Necuratul, fiindcă el își vâră coada sigur! Ecosistemul este în strânsă relație cu omul. Când emisiile negative ale oamenilor s-au întețit și plantele și animalele au suferit modificări grave. Totul este energie și contează foarte mult ce dau planetei, animalelor și plantelor. Când omul de începuturi planetare culegea o plantă cu respect și iubire, planta vindeca tot ce era de vindecat, pentru că, culesul plantelor și a frunzelor și fructelor era un ritual sacru. Animalele slujeau cu dragoste și devotament omul și omul sacraliza tot ce atingea. Acum când semeni ogorul scrâșnind din dinți și în loc de rugăciune îl înjuri de toți sfinții, bați animalele pe care le folosești fără compasiune și dragoste și stropești ogorul cu orice auzi ca să se facă rod mult și prost, te mai miri că nimic nu e bun și rodul este o otravă?

Anul acesta conducerea României a autorizat în premieră mondială fungicidul ce conține substanța activă INITIUM, produsă de corporația germană BASF, o corporație care la începutul anului a primi autorizație pentru cultivarea cartofului Amflora – modificat genetic în scopuri comerciale. Acest cartof conține mai mult amidon și gene rezistente la antibiotice. Deci cartofi de ”cauciuc” rezistenți la orice, care tratați cu INITIUM provoacă cancer. Evident că acest fungicid va fi folosit și la castraveți, roșii, ceapă, ardei. Dacă țăranul român ar fi rămas la tradiția lui și s-ar fi mulțumit cu o recoltă medie, refuzînd categoric stropirea și stimularea plantelor cu substanțe toxice, am fi alergat la țărani și am mai fi cumpărat câte ceva. Dar așa nu-i sigură mâncarea nici de la ei.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 25 Aprilie 2020, ora: 07:35

Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 25 APRILIE 2020; Luna intra in vorbaretul Gemeni in aceasta zi, facandu-i sociabili chiar si pe cei mai mari introverti. Este o zi tare buna in care sa stam la taclale cu prieteni, cu familie, direct sau pe skype sau zoom, facand schimb de povesti despre...