Nistrul riscă să ajungă un canal înnămolit

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Cori Grămescu este una dintre femeile din România care nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Cunoscută pentru stilul de viaţă sănătos pe care îl duce, dar mai ales pentru programele de fitness şi nutriţie pe care le-a creat cu ajutorul cărora mii de românce au...

Procesatorul belgian de cartofi congelaţi Agristo nu mai are unde să îşi depoziteze cartofii pai şi, din cauză că nu mai găseşte spaţii de închiriat, compania a decis să îşi reducă producţia cu aproximativ 20%, informează Bloomberg.

Doi campioni la inot din Italia au murit in urma unui accident aviatic.

Ținutul Secuiesc nu doar că se află pe orbita Ungariei, dar în zonă are loc și o „desuveranizare” a României, crede analistul Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale (ISPRI) al Academiei Române.

Moldova şi Ucraina – o strategie comună pentru administrarea BH al Nistrului Cel puţin, de un sfert de veac, Mișcarea Ecologistă din Moldova, promovează consecvent ideea unei Strategii comune de administrare a întregului bazin hidrografic al Nistrului, adică cele peste 72 de mii de km pătraţi ce se află în gestiunea Ucrainei și Moldovei. Când e vorba de apa potabilă zilnică a 8 milioane de oameni, când e vorba de sute de mii de hectare de terenuri agricole care rodesc datorită apelor nistrene, când e vorba de sute și mii de specii de floră și faună care păstrează vie biodiversitatea pe o suprafaţă uriașă, evident că nici un stat nu are dreptul la egoisme locale sau naţionale. Așa cum se menţionează în mai multe documente și materiale elaborate de Mișcarea Ecologistă din Moldova, singura variantă rezonabilă și viabilă este de a administra în comun, ambele state, întregul bazin hidrografic, prioritare rămânând menţinerea vie a debitului natural, a calităţii resurselor acvatice și a rolului primordial al Nistrului de furnizor de apă potabilă pentru cele 8 milioane de oameni din Ucraina și Moldova.

Planurile statului vecin se vor răsfrânge catastrofal asupra stării ecologice a Nistrului. Ucraina are interese economice uriașe din exploatarea Nistrului, fără a ține cont de faptul că ne lipsește de sursa principală de apă.

Interese diferite asupra Nistrului Cu o lungime de 670 km pe teritoriul R. Moldova, Nistrul este pentru noi cea mai importantă arteră acvatică a țării. Fluviul reprezintă, în proporție de 80%, o sursă de apă pentru populație, dar și pentru necesitățile economiei naţionale. Orașele Chișinău, Bălți, Soroca și Rezina se alimentează în exclusivitate din Nistru. Din cauza secetelor hidrologice și al nivelului mic al apei locuitorii din capitală și celelalte urbe tot mai des stau sub amenințarea de a rămâne fără apă în robinete pe perioade nedeterminate. Fluviul Nistru, după importanţa sa, este considerat bazin piscicol de categorie superioară în care se păstrează ihtiogenofondul principal al speciilor de pești valoroși ai ţării.

În data de 12 ianuarie 2017, ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, se adresează printr-o scrisoare omologului ucrainean, menționând că despre intențiile ucrainenilor a aflat din presă. „În ultimele decenii starea ecologică a fluviului Nistru s-a înrăutăţit considerabil. Impactul construcției acestor cascade, va fi unul dezastruos. Ca urmare, calitatea apei va fi deteriorată, vor continua să dispară multe specii de pești, iar fluviul va fi înnămolit. În scrisoarea către omologul ucrainean am solicitat Ucrainei să se conformeze prevederilor Convenției privind impactul asupra mediului în context transfrontier (Convenția Espoo), semnată și ratificată de Moldova și Ucraina, și prevederilor Protocolului privind evaluarea strategică de mediu (Protocolul ESM). Astfel, Ucraina este obligată să efectueze consultări transfrontiere în vederea evaluării impactului asupra mediului a construcției cascadei (art. 3 din Convenția Espoo)”, spune ministrul Mediului.

Pavel Filip a anunţat că problema-cheie care va fi abordată în cadrul vizitei va fi intenția Ucrainei de a instala câteva turbine electrice hidraulice pe râul Nistru. „Nu este vorba doar despre nodul hidraulic de la Novodnestrovsk, dar și mai sus pe râul Nistru se intenționează de a fi instalate niște turbine și sigur că acest lucru afectează direct și Republica Moldova”, a spus șeful cabinetului de miniștri. Potrivit lui, una dintre cele mai mari probleme este că din cauza centralelor hidraulice este afectat întregul ecosistem al râului. De asemenea, premierul a anunţat că referitor la acest subiect va solicita și suportul Comisiei Europene, care ar putea să ajute Republica Moldova să facă o analiză profundă a acestei probleme. Oficial, la 13 iulie 2016, guvernul ucrainean a adoptat un program național de dezvoltare privind hidrocentralele, iar recent a anunțat un tender pentru realizarea unui studiu de fezabilitate privind construcția a șase hidrocentrale noi, în amonte de Novodnestrovsk, în special în regiunile Ivano-Francovsk, Ternopol și Cernăuți. Deși a trecut mai bine de jumătate de an de la aprobarea programului, deși conform acordurilor internaționale orice activitate cu impact transfrontalier trebuie consultată și evaluată din punct de vedere ecologic, Ucraina nici măcar nu a informat R. Moldova asupra planurilor sale.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

