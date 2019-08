„Nu există o genă gay”, a confirmat un studiu realizat pe ADN-ul uman

„Este un comportament complex, în care genetica joacă un rol, dar probabil într-o manieră minoritară. Efectul factorilor de mediu există, dar nu am reuşit să îl măsurăm cu exactitate”, a adăugat Fah Sathirapongsasuti, cercetător care publică articole pe 23andme.com, un site dedicat testelor ADN, şi care a contribuit la realizarea noului studiu furnizând profilurile genetice ale clienţilor (voluntari).

Imposibil de prezis Ben Neale, profesor asociat la Universitatea Harvard şi Massachusetts Institute of Technology (MIT), care a lucrat la studiu, a declarat: „Genetica reprezintă mai puțin de jumătate din această poveste pentru comportamentul sexual, dar este încă un factor contributor foarte important (…) Nu există o singură genă homosexuală și un test genetic pentru a vedea dacă o relație între două persoane de același sex nu va merge. Este de facto imposibil să prezici orientarea sexuală a unei persoane după genomul ei”.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Un albaiulian a fost amendat cu 500 de lei după ce a sunat la 112 şi a anunţat că are nevoie de ajutor pentru că îl deranjează fosta soţie, fiul şi fosta soacră. Poliţiştii au considerat că apelul este fals, informează MEDIAFAX. Bărbatul din Alba Iulia a postat, joi, pe...

Actualitate 31 August 2019, ora: 10:24

Limba romana este privita ca un colac de salvare in regiunea transnistreana unde rusa le este impusa locuitorilor. Unii parinti, care nu stiu limba tarii in care traiesc, isi dau copii la cele cateva scoli romanesti, pentru ca vad in ele oportunitati pentru viitor.