Numele de copii inspirate din serialul Game of Thrones cresc în popularitate

Peste 3.500 de fetiţe din Statele Unite, începând cu anul 2011, au primit nume inspirate de Daenerys Targaryen, personajul creat de George R. R. Martin.



A Song of Ice and Fire, seria de cărţi creată de George R.R. Martin, şi serialul Game of Thrones, inspirat de către această serie şi produs de către HBO, reprezintă un moment de cotitură în televiziune şi pop culture. De fapt, universul creat de către Martin îl plasează pe picior de egalitate cu alt titan al fantasy-ul, J.R.R. Tolkien, creatorul seriei Lord of the Rings.

Trebuie să fiu cinstit şi să recunosc că succesul celor doi, al lui Martin în particular, deşi porneşte de la calitatea şi complexitatea muncii depuse, a primit o mare mână de ajutor în ceea ce priveşte popularitatea din cauza ecranizării. Fapt puţin ironic deoarece seria A Song of Ice and Fire a fost gândită inţial să fie o carte imposibil de ecranizat.

Succesul fantastic pe care serialul Game of Thrones l-a înregistrat se face resimţit şi în cele mai neaşteptate situaţii. Astfel, de la folosirea uzuală a unor replici din serial, până la folosirea numelor personajelor pentru botezarea nou-născuţilor. Science Alert notează că peste 3.500 de fetiţe au primit numele de „Daenerys” sau „Khaleesi”, din 2011 şi până în prezent. Mulţi dintre părinţi argumentându-şi opţiunea prin parcursul personajului omonim. Ei sunt de părere că acest nume sugerează putere şi că arată determinarea pe care ar vrea să o vadă în ficele lor.

Penultimul episod din serie, „The Bells” („Clopotele”), a împărţit comunitatea fanilor, unii declarându-se dezamăgiţi de decizia scenariştilor prin care Daenerys a distrus Debarcaderul Regelui folosindu-şi dragonul. Personal, consider că atacarea şi distrugerea capitalei Westeros-ului se înscrie în linia urmată de către personaj. Daenerys Targaryen oscilând între poziţia de despot luminat, ilustrată prin titlul de „Sfărmătoare a Lanţurilor”, şi de monarh absolut, de leviatan al lui Hobbes, modul în care a cucerit oraşele din Golful Dragonilor stând mărturie.

Pentru mulţi dintre părinţii bebeluşilor numiţi după Mama Dragonilor, acţiunile acesteia din serial reprezintă un motiv de îngrijorare, ajungând să îşi pună întrebări cu privire la decizia luată. Partea pozitivă fiind că indiferent de deciziile artistice luate de către producători sau George R.R. Martin cu privire la Daenarys, copiii vor decide de acum înainte, prin vieţile pe care le vor avea, modul în care va fi amintit numele.

https://www.descopera.ro/