Pâinea, un aliment contraindicat păsărilor sălbatice

Pâinea este contraindicată animalelor sălbatice, inclusiv păsărilor. Tendința de a le da acest aliment predomină iarna, când resursele de hrană naturală sunt reduse. Păsările au nevoie de lipide și proteine care să le furnizeze energia necesară pentru a-și produce căldură corporală. Însă pâinea nu are vitamine și minerale și nu oferă păsărilor elemente necesare funcționării organismului lor. Singurul lucru pe care îl face este să le ofere o falsă senzație de sațietate. Cu alte cuvinte, le îngrașă și, totodată, le privează de substanțele nutritive de care au nevoie. La păsările mari (lebede și gâște), pâinea riscă să se adune în cocoloașe în interiorul tractului digestiv (păsările nu au dinți, cum avem noi, ca să mărunțească hrana înainte de a ajunge în stomac). Masa de aluat le poate periclita procesele digestive naturale. În plus, majoritatea produselor de panificație din comerț conțin multe drojdii, conservanți și aditivi care fac rău, inclusiv și oamenilor.

