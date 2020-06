Paranoia, simptom al unei afecţiuni mentale, clasată ca un răspuns natural al imprevizibilului

Noul studiu al Universităţii Yale din New Haven sugerează că paranoia poate fi un răspuns al circumstanţelor confuze. Potrivit cercetătorilor, un mediu incert şi neaşteptat poate produce paranoia în rândul persoanelor care nu pot expune această trăsătură. Medicii consideră că paranoia este inabilitatea de a înţelege indiciile sociale, în particular, ameninţărilor. Studiul are însă o viziune mai mecaică asupra afecţiunilor care pot duce la declanşarea acesteia.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 27 Iunie 2020, ora: 07:45

Luna este in Fecioara, iar Marte in Pesti. Nu pentru multa vreme. Se intampla atat de multe lucruri pe cer incat trebuie sa fii super-flexibil, practic – din cauciuc – pentru a tine pasul cu vremurile. Arborele care se apleaca la vant nu se rupe. Luna in crestere urmeaza sa intre in...