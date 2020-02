Părul alb, indicator al stării de sănătate

Sănătate Albirea părului este un proces care se produce în jurul vârstei de 40-50 de ani, în general, însă de multe ori se poate întâmpla mult mai devreme, chiar de la 20 de ani. Depigmentarea părului poate fi un indicator al stării de sănătate. Albirea părului, numită și caniție, are loc atunci când melanocitele, celulele care asigură culoarea părului, încetează să mai secrete melanină. Părul continuă să crească, însă fără pigment. Firele albe pot apărea devreme, uneori și la 20 de ani. În cele mai multe cazuri este o chestiune de genetică. Însă, există cazuri în care apariție firelor albe poate fi indiciul unor probleme de sănătate. Prezența unei boli cardiace Un studiu realizat în anul 2017 de către European Society of Cardiology a arătat că, cu cât bărbații albesc mai repede, cu atât riscă să dezvolte ateroscleroză. „Îmbătrânirea este un factor de risc cardiovascular inevitabil și este asociată cu unele semne dermatologice ce pot indica un risc crescut de boală cardiacă”, a explicat dr Irini Samuel, unul dintre autorii studiului.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 12 Februarie 2020, ora: 07:08

Va fi anul 2020 anul tau norocos? Poate ca zodia ta este in fruntea listei zodiilor norocoase ale acestui an special ! Sigur ca norocul este dupa cum si-l face omul, insa o „mana” de ajutor prinde bine mereu. In astrologie fiecare planeta are propriile sale caracteristici ce ne pot...