Piton de trei metri, ascuns printre ornamentele din bradul de Crăciun. Cum a fost observat// FOTO

O femeie din Australia a descoperit, printre ornamentele din bradul său împodobit, un piton de trei metri lungime.



Leanne Chapman şi soţul ei, din Brisbane, Australia, s-au întors acasă şi au fost alertaţi de comportamentul neobişnuit al păsărilor din balcon. „Sunt câteva păsări care ne vizitează în fiecare zi, iar în momentul acela erau extrem de agitate, parcă înnebunniseră”, a povestit Chapman, potrivit MEDIAFAX.

