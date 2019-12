Polul magnetic nordic al Pământului s-a schimbat din nou, trecând de meridianul Greenwich

Efectele mutării polului magnetic

Polul nord magnetic al Pământului, care a început să se deplaseze din locaţia în care se afla în urmă cu câţiva ani, din zona arctică canadiană, spre est, spre Siberia, a trecut recent de meridianul Greenwich, transmite marţi Live Science, citat de Agerpres.



În ultimele două decenii, nordul magnetic se deplasează spre est cu 55 de kilometri pe an. Ultimul model de evoluţie al câmpului magnetic terestru, publicat la 10 decembrie de British Geological Survey, preconizează că această deplasare spre Siberia va continua, însă viteza scade până la aproximativ 40 km/an. Acest model de evoluţie este folosit în fiecare an pentru a calibra instrumentele de navigaţie.



Câmpul geomagnetic este produs de mişcarea curenţilor de convecţie din nucleul exterior al Pământului şi are orientarea nord-sud. Din motive incomplet cunoscute, dar care au legătură cu dinamica interioară a planetei, câmpul geomagnetic trece printr-o perioadă în care slăbeşte din intensitate. Din această cauză, nordul magnetic se deplasează.

Unde se află polii magnetici ai Pământului

În luna februarie 2019 nordul magnetic se afla la coordonatele 86,54 N, 170,88 E, în Oceanul Arctic. Similar, nici sudul magnetic nu este aliniat sudului geografic, fiind plasat în februarie 2019 la coordonatele 64,13 S, 136,02 E, în largul coastelor Antarcticii.

Oamenii de ştiinţă publică o nouă versiune a World Magnetic Model la fiecare cinci ani. În februarie 2019 a fost însă necesară publicarea poziţiei nordului magnetic pentru că acesta s-a deplasat prea mult şi era nevoie de o recalibrare a aparatelor GPS.

Noul model prezintă nordul magnetic la est de meridianul 0. Conform unui material publicat de revista Newsweek, meridianul 0 a fost depăşit spre est în septembrie 2019. Meridianul 0, denumit şi meridianul Greenwich, a fost fixat ca sistem de referinţă pentru longitudinea de 0 grade, 0 minute şi 0 secunde în 1884 şi străbate Observatorul Regal din Greenwich, Anglia.

Efectele mutării polului magnetic

Deocamdată nu se ştie dacă polii magnetici ai Pământului urmează să se inverseze din nou pe fondul slăbirii câmpului magnetic sau dacă câmpul magnetic terestru va începe să crească în intensitate.

Ambele evenimente s-au mai produs în istoria Pământului, fără a avea efecte notabile asupra vieţii. Sistemele moderne de navigaţie se bazează însă pe polul nord magnetic şi necesită o permanentă recalibrare, pe măsură ce polul nord magnetic se deplasează spre est.