Prăjituri de post: Cele mai gustoase 25 de prăjituri de post

Prajituri de post, ideale mai ales pentru perioada Postului Sfintei Marii. Chiar daca e post, asta nu inseamna ca nu poti pregati pentru intreaga familie “ceva bun”.



Prajituri de post #1: Crumble cu prune si migdale





Crumble cu prune si migdale

Ingrediente Crumble cu prune si migdale

500 gr prune

2 linguri zahar

1 praf scortisoara

200 gr faina

200 gr margarina

100 gr zahar

50 gr migdale

Mod de preparare Crumble cu prune si migdale

Desfacem prunele, scoatem samburii si le taiem felii.

Amestecam prunele cu cele doua linguri de zahar si scortisoara si le punem intr-o tava termorezistenta unsa cu putina margarina.

Amestecam faina cu zaharul si untul la temperatura camerei pana obtinem un aluat sfaramicios, ca niste firimituri. Adaugam migdalele macinate grosier.

Presaram firimiturile de aluat peste prune.

Dam la cuptor pana se rumeneste usor deasupra.

Optional se poate servi alaturi de inghetata. Simplu, bun si rapid.

Pofta buna!

Prajituri de post #2: Prajitura cu morcov si mere

Prajitura cu morcov si mere

Ingrediente Prajitura cu morcov si mere

1 cana morcov ras

1 cana mar ras

1 cana zahar

1 cana ulei

100 g stafide

3 cani faina cernuta

zeama si coaja de la o portocala

1-2 lingurite scortisoara

1 plic praf de copt

esenta de rom

Mod de preparare Prajitura cu morcov si mere

Procedeul este foarte simplu, asa cum v-am obisnuit la retetele noastre, si anume:

Amestecam uleiul cu zaharul, apoi adaug pe rand morcovul, marul, scortisoara, sucul de portocala, coaja rasa a acesteia, faina cernuta si amestecata cu praful de copt, la sfarsit stafidele si esenta de rom.

Pregatim o tava, nu prea mare (aprox 20×40 cm), o ungem cu ulei si o tapetam bine cu faina si turnam compozitia omogenizata bine.

Tava merge in cuptorul incins, la o temperatura potrivita, astfel incat sa nu se arda, unde va petrece intre 45-60 min. Testati cu o scobitoare pentru a vedea daca este coapta.

Dupa coacerea prajiturii noastre parfumate, o lasati sa se raceasca bine inainte sa o portionati si sa o pudrati cu zahar.

Pofta buna!

Prajituri de post #3: Negresa de post cu merisoare

Reteta de la vio_dreams

Negresa de post cu merisoare

Ingrediente Negresa de post cu merisoare

2 cani faina

1 cana zahar

1 cana merisoare

3 linguri cacao

1lingurita praf copt

1 cana apa

1/2 cana ulei

400 gr gem caise

Mod de preparare Negresa de post cu merisoare

Punem intr-un vas ingredientele uscate (faina, cacao, zaharul si praful de copt)

Le amestecam si punem apoi gemul, apa si uleiul.

Mixam compozitia apoi adaugam merisoarele. Daca nu aveti merisoare le puteti inlocui cu ce va pofteste inima: alune, caise uscate,stafide,nuci, etc.

Turnam compozitia in tava tapetata cu hartie de copt.

Dam la cuptor la foc mediu pana incepe sa se desprinda de mariginile tavii.

Lasam sa se raceasca apoi taiem cubulete.

Daca doriti puteti face o glazura de cacao pentru ele. Noi n-am mai avut rabdare.

Pofta buna!

Prajituri de post #4: Pere in sos de vin

Reteta de la vio_dreams

Pere in sos de vin

Ingrediente Pere in sos de vin

3 pere mari

500 ml vin rose

150 gr zahar brun

scortisoara

anason

cuisoare

ghimbir

Mod de preparare Pere in sos de vin

Alegem pere mari coapte, dar tari. Curatam perele de coaja dar pastram codita.

Intr-o craticioara punem vinul, zaharul brun, batoanele de scortisoara, anasonul si cuisoarele.

Lasam pe foc pana se topeste zaharul si apoi scufundam perele in vin. Le lasam sa fiarta circa 5 minute doar atat cat sa se inmoaie putin si sa preia aromele.

Scoatem perele pe un platou si le lasam deoparte. Fierbem vinul in continuare pana se ingroasa si se caramelizeaza usor capatand consistenta unui sos.

Turnam sosul peste pere, lasam sa se raceasca apoi servim.

Pofta buna!

Prajituri de post #5: Strudel cu fructe de padure

Strudel cu fructe de padure

Ingrediente Strudel cu fructe de padure

1 pachet foietaj de post

300 gr fructe de padure congelate

150 gr zahar

50 ml apa

Mod de preparare Strudel cu fructe de padure

Punem fructele de padure congelate intr-un vas impreuna cu zaharul si lasam pe foc pana capata consistenta unui sos gros.

Dam deoparte si lasam sa se raceasca.

Dezghetam aluatul si il taiem in sase.

Lasam un spatiu in mijlocul aluatului unde vom pune umplutura iar pe laterale facem taieturi de circa 2 cm. Din cei 50 ml apa si 3 linguri de zahar facem un sirop. Ungem suprafata cu ajutorul unei pensule.

Punem in miloc umplutura (nu puneti foarte multa fiindca va curge la copt). Incepem sa impletim aducand fasiile laterale peste umplutura cat mai strans posibil. Presam capetele cu o furculita ca sa nu curga umplutura.

Le asezam in tava tapetata cu hartie de copt si le ungem cu sirop.

Le dam la cuptor, la foc iute, pana se rumenesc.

Se servesc reci, eventual presarate cu zahar pudra.

Pofta buna!

Prajituri de post #6: Briose de post

Briose de post

Ingrediente Briose de post

250 g faina

100 g zahar

o lingurita rasa praf de copt

2 plicuri zahar vanilat

coaja si sucul de la 2 portocale

100 ml ulei

2-3 linguri apa

2-3 linguri zahar pudra

capsune din dulceata

Mod de preparare Briose de post

Zaharul, apa, uleiul, coaja si sucul de portocale se amesteca pana se topeste zaharul.

Intr-un vas se cern faina si praful de copt.

Se adauga compozitia lichida si se amesteca cu telul, sa nu ramana cocoloase.

Fiecare lacas de briosa, se umple 3/4, iar deasupra compozitiei asezam capsune din dulceata. Ele se vor lasa pe fundul formei.

Se coc 20 de minute, apoi se lasa sa se raceasca in forma si se scot usor.

Se imbraca fiecare briosa cu hartie dantelata si se servesc pudrate cu zahar pudra.

Pofta buna!

Prajituri de post #7: Crumble cu mere

Reteta de la CARMENICA

Crumble cu mere

Ingrediente Crumble cu mere

5-6 mere

5 linguri zahar tos

100 gr faina

75 g margarina vegetala

75 gr zahar pudra

1 lingurita scortisoara macinata

un praf de sare

Mod de preparare Crumble cu mere

Intr-un vas amestecam faina, zaharul pudra si margarina, va rezulta un aluat pe care il sfaramam in mana (firimituri), apoi il vom tine la rece 30 de min.

Intr-o craticioara unsa cu margarina, adaugam merele curatate de coaja si cotoare si taiate cubulete, zaharul tos si scortisoara.

Presaram deasupra merelor firimiturile reci, apoi dam la cuptor prajitura pana se rumeneste deasupra.

Este un desert foarte usor de preparat.

Pofta buna!

Prajituri de post #8: Batoane energizante cu stafide si goji

Reteta de la vio_dreams

Batoane energizante cu stafide si goji

Ingrediente Batoane energizante cu stafide si goji

200 gr fulgi de ovaz

100 gr stafide

100 gr fructe goji

100 gr miere de albine Dulceata florilor

100 gr margarina sau unt pentru cei care nu tin post

Mod de preparare Batoane energizante cu stafide si goji

Intr-un bol punem fulgii de ovaz, stafidele si fructele goji.

Adaugam margarina sau untul topit si mierea de albine.

Amestecam bine compozitia.

Asezam compozitia intr-o tava tapetata cu hartie de copt si nivelam.

Incingem cuptorul in prealabil si dam la cuptor pentru circa 10-15 minute. Lasam sa se raceasca in tava apoi taiem batoanele cu un cutit foarte bine ascutit.

Pofta buna!

Prajituri de post #9: Melcisori cu nuca

Reteta de la vio_dreams

Melcisori cu nuca

Ingrediente Melcisori cu nuca

500 gr faina

250 ml apa calduta

1 plic drojdie uscata

4 linguri miere

25 gr margarina

300 gr miez nuca pisat

200 gr zahar

Mod de preparare Melcisori cu nuca

Dizolvam pliculetul de drojdie in putina apa calduta, apoi adaugam putina faina. Obtinem o maia pe care o punem la dospit pana isi dubleaza volumul.

Diluam mierea in apa si adaugam margarina topita. Adaugam maiaua, omogenizam , apoi treptat punem faina.

Framantam pana obtinem un aluat omogen de consistenta plastelinei.

Lasam la dospit pana isi dubleaza volumul apoi intindem o foaie pe care presaram miezul de nuca amestecat cu zaharul.

Rulam cat mai strans ca pe o rulada si taiem cu un cutit foarte ascutit rulouri aproximativ egale.

Le punem in picioare in tava tapetata cu hartie de copt sau unsa cu ulei sau margarina si le mai lasam circa 30 minute sa creasca.

Le ungem cu un sirop din apa si zahar ca sa se rumeneasca frumos . Daca nu tineti post le ungeti cu galbenus de ou batut cu cateva linguri lapte.

Le lasam la cuptor pana se rumenesc.

Cand sunt gata ii ungem cu sirop din apa cu zahar pentru aspect. Zaharul se pune dupa gustul fiecaruia.

Pofta buna!

Prajituri de post #10: Tarta cu mere

Reteta de la Laly

Tarta cu mere

Ingrediente Tarta cu mere

-200 ml ulei

-200 ml apa minerala

-un praf de sare

-faina cat cuprinde

Umplutura Tarta cu mere

-500-700 gr mere

-scortisoara

-200 gr zahara sau dupa gust

-2 linguri gris

Mod de preparare Tarta cu mere

ALUAT: intr-un castron punem apa minerala, uleiul si praful de sare. Adaugam faiana si amestacam pana obtinem un aluat tare, elastic care nu se lipeste. Se lasa la rece 15 minute.

UMPLUTURA: Curatam de coaja merele si le radem pe razatoarea cu ochiuri mari apoi le amestecam zaharul si scortisoara. Scoatem aluatul de tarta, il intindem si tapetam cu el o forma de tarta sau ce fel de tava avem la indemana.

Adaugam pe fundul tartei grisul uniform, apoi punem merele scurse de zeama. Din restul de aluat modelam partea de sus a tartei. Se introduce la cuptror, si se tine pana devine usor rumenie la suprafata. Se poate servi atat calda cat si rece.

Pofta buna!

Prajituri de post #11: Cozonac de post cu fructe confiate si martipan

Reteta de la liana10

Cozonac de post cu fructe confiate si martipan

Ingrediente Cozonac de post cu fructe confiate si martipan

500 de grame de faina 000,

40 g drojdie de bere proaspata Dr.Oetker,

250ml. de suc carbogazos Mirinda,

80ml. de ulei,

60g zahar,

1 lingura de esenta de vanilie/ 1 plic de zahar vanilat,

coaja rasa de portocala/lamaie,

1 praf de sare,

100g fructe confiate (ananas, pepene galben, maracuia),

un baton de martipan (60g).

Mod de preparare Cozonac de post cu fructe confiate si martipan

Am cernut faina intr-un bol, am facut loc la mijloc si am sfaramat drojdia, jumatate din cantitatea de zahar si 3-4 linguri de suc. Puteti folosi Fanta, dar mie nu-mi place, de aceea am ales Mirinda.

Sucul sa fie tot la temperatura camerei, ca toate ingredientele, nu rece. Am amestecat pana cand drojdia s-a dizolvat.

Am pus bolul pe aragaz si am asteptat aproximativ o ora sa creasca maiaua.

Dupa o ora, am adaugat restul de suc, uleiul, zaharul ramas, zaharul vanilat, sarea si coaja de portocala, le-am amestecat bine si am framantat putin aluatul pana cand am auzit basicile de aer din interior spargandu-se.

Am uns bolul cu ulei, am pus aluatul in el, l-am acoperit si l-am lasat pe aragaz cu cuptorul pornit mai bine de doua ore, pana cand si-a triplat volumul.

Am rasturnat aluatul pe masa unsa cu ulei, l-am mai framantat putin si l-am impartit in doua.

Am intins cu mainile prima bucata in forma de dreptunghi si lunga cat tava de cozonac in care urma sa-l pun si am rasfirat fructele confiate, pe care le-am taiat bucati mai mici. Am avut ananas, pepene galben si maracuja.

Am procedat la fel cu a doua bucata si am taiat felii batonul de martipan-tot de post, cu ciocolata neagra.

Cele doua suluri le-am rasucit intre ele si le-am asezat frumos in tava de cozonac pregatita, unsa cu ulei.

L-am lasat iar la crescut pana a iesit din forma.

L-am stropit cu putin suc si l-am bagat in cuptorul incins la 200 de grade pentru 10 minute, apoi am redus la 180 de grade si l-am lasat 40 de minute. In timpul acesta, am simtit ca miroase deja si l-am vazut bronzat la suprafata, astfel incat l-am acoperit cu o hartie de copt umezita si l-am lasat pana cand au trecut cele 40 de minute initiale.

Testul scobitorii a fost trecut cu brio, asa ca l-am scos, l-am uns rapid cu miere si am presarat zahar brun. Sau puteti sa-l pudrati cu zahar, daca vreti.

Pofta buna!

Prajituri de post #12: Biscuiti cu morcov/nuca de post

Biscuiti cu morcov nuca de post

Ingrediente Biscuiti cu morcov/nuca de post

– 200 g. morcovi cruzi

– 150 ml. margarina

– 180 g. zahar brun

– 1 lingurita praf de copt-cu varf

– 400 g. faina neagra

– 100 g. fulgi de ovaz

– un praf de sare

– coaja de la 1 lamaie rasa

– zeama de la 1 portocala, marime medie

Mod de preparare Biscuiti cu morcov/nuca de post

Se pune faina (cernuta) intr-un castron mare. Se face o scobitura la mijloc si se pun morcovii dati prin razatoarea mica, fulgii de ovaz, margarina topita, zaharul, praful de copt dizolvat in zeama de portocala. Se adauga praful de sare si coaja de lamaie rasa si se amesteca bine pana se obtine un aluat „legat”.

Se tine aluatul 20-30 de minute la frigider, invelit intr-o punga, dupa care se formeaza bile de aluat, nu foarte mari.

Se tapeteaza o forma mare de copt (tava de aragaz) cu hartie de copt. Se coc biscuitii la foc moderat, 170 grade C la cuptorul electric sau treapta 3-4 la cuptorul pe gaz, timp de cca. 30 de minute.

Daca va place nuca, puteti adauga in aluat si 100 g nuca macinata.

Prajituri de post #13: Fursecuri cu gem de afine

Reteta de la anisoara67

Fursecuri cu gem de afine

Ingrediente Fursecuri cu gem

(pentru cca 30 buc): 225 g margarina, 50 g zahar pudra cernut, esenta vanilie, 225 g faina, 50 g amidon alimentar (din porumb), un pliculet zahar vanilat

Umplutura: 25 g margarina, 2 linguri de gem de afine

Mod de preparare Fursecuri cu gem

1.Se bate cu mixerul margarina moale, la temperatura camerei cu zaharul pana se obtine o crema pufoasa, se adauga esenta si faina amestecata cu amidonul si cernuta. Din aluatul obtinut se modeleaza mici bilute, cu palmele, de marimea unei nuci care apoi se aplatizeaza cu furculita, lasand urmele dintilor deasupra. Se aseaza intr-o tava si se da la cuptor cca 12-15 minute, in cuptorul bine incins.

Se lasa sa se raceasca pe un gratar apoi se ung cu gemul de afine frecat un pic cu margarina moale si se unesc cate 2. Se pudreaza un pic cu zahar vanilat si se dau 15 minute la frigider.

Se pot servi ca desert sau ca mic dejun alaturi de o cescuta de lapte sau ceai.

Pofta buna!

Prajituri de post #14: Palmieri

Reteta de la CARMENICA

Palmieri

Ingrediente Palmieri

400 g aluat foietaj

zahar tos

scortisoara macinata

zahar pudra

Mod de preparare Palmieri

Amestecam zaharul cu scortisoara.

Se presara pe masa de lucru zahar si scortisoara de dimensiunea foii de aluat, asezam foaia peste zahar si presaram si peste foaie amestecul de zahar si scortisoara.

Trecem cu sucitorul peste foaie, apoi incepem sa rulam cele doua capete opuse pana la mijloc. Dupa fiecare pliere a foii se trece usor cu sucitorul deasupra.

Cu un cutit taiem felii subtiri din aluat, apoi le asezam pe o tava si le tinem la rece 15 minute, dupa acest timp le scoatem si le asezam in tava de copt prevazuta cu hartie de copt.

Palmierii se asaza la distanta intre ei, la copt isi vor mari volumul.

Se coc 15 minute pana se caramelizeaza.

Se servesc pudrati cu zahar pudra.

Pofta buna!

Prajituri de post #15: Strudel cu mere

Reteta de la CARMENICA

Strudel cu mere

Ingrediente Strudel cu mere

250 g faina

doua linguri ulei

cca 100 ml apa plata

un praf de sare

3 mere

3 linguri zahar tos

doua linguri pesmet alb

o lingurita scortisoara macinata

50 g stafide

o lingurita esenta rom

zahar pudra

Mod de preparare Strudel cu mere

Intr-un vas, amestecam faina cu praful de sare, adaugam uleiul si treptat apa, pana obtinem un aluat ce poate fi intins cu sucitorul.

Il framantam putin cu mana si il lasam sa se odihneasca 10 minute.

In acest timp pregatim umplutura astfel:

– merele curatate de coaja si cotor, le taiem cubulete, apoi le amestecam cu stafidele, esenta de rom si un praf de scortisoara.

Intindem aluatul cat mai subtire, cu ajutorul unui sucitor, presaram peste el pesmet si scortisoara macinata.

La un capat al foii de aluat intindem umplutura ,acoperim cu o parte din foaia de aluat si rulam pana obtinem un sul.

Ungem o tava cu putin ulei, asezam sulul de aluat, il intepam din loc in loc cu o furculita si introducem tava in cuptorul deja incalzit. Coacem 30 de minute, pana capata o culoare aramie.

Dupa ce s-a racit, taiem strudelul in bucati potrivite si pudram cu zahar pudra.

Pofta buna!

Prajituri de post #16: Salam de biscuiti

Reteta de la Dedicut

Salam de biscuiti

Mod de preparare Salam de biscuiti

2 pachete mari de biscuiti se maruntesc, se taie cuburi un pachet de rahat. Apoi se pun intr-un vas mare biscuitii, rahatul, 2 linguri de margarina, cacao, esente, nuca, stafide, apa cat sa se lege. Se asaza sul pe o folie pe care anterior s-a imprastiat nuca de cocos si se pune la figider.

Pofta buna!

Prajituri de post #17: Triada fructelor de toamna

Reteta de la anisoara67

Triada fructelor de toamna

Ingrediente Triada fructelor de toamna

Aluat: cca 700 g faina, 10 g drojdie proaspata, un praf de sare, 250 ml apa calduta, o lingura de otet, doua linguri de ulei

Umplutura: Un dovleac potrivit, numit si „placintar”, 6-7 mere mari, 5-6 gutui parfumate, 100 ml vin alb sec, un praf de scortisoara, zahar pudra vanilat, cca 700 g zahar, 3 maini de miez de nuca prajit si maruntit

Ornare: o mana de miez de seminte de dovleac, cateva frunzulite din aluat stropite cu praf de scortisoara, 50 ml ulei

Mod de preparare Triada fructelor de toamna

1. Cu cateva ore inainte pregatim fructele astfel; placintarul se curata de coaja, se indeparteaza semintele apoi se taie in cubulete mici care se fierb cu o cana de zahar, 2 linguri de vin, un praf de scortisoara si unul de vanilie, pana ce se inmoaie si scade bine zeama. Lasa sa se raceasca bine.

Gutuile se spala, se sterg si apoi se curata de coaja si se taie si ele in cubulete mici care apoi se fierb cu o cana de zahar, 2 linguri de vin, un praf de scortisoara. Se fierb pana se inmoaie si se scade bine zeama.

Se lasa la racit

Merele se curata de coaja apoi se taie in cubulete fine care se fierb cu o cana de zahar si 2 linguri de vin, scortisoara si vanilie, pana se inmoaie si se leaga bine amestecul. Se lasa sa se raceasca bine.

2. Din apa calduta in care am dizolvat sarea si drojdia si am pus uleiul si otetul si faina cernuta, framantam un aluat elastic, care nu se mai lipeste de mana si pe care il lasam sa se odihnesca cateva minute, acoperit cu un prosop. Din aluat se iau 3 gramajoare mai mari ca un mar, din care apoi pe o planseta data cu faina se intind 3 foi ovale subtiri.

Pe fiecare foaie se intinde din fiecare amestec in parte, un strat uniform de fructe si dovlaec, dupa care se presara deasupra cate o mana de miez de nuca prajit si maruntit. Se ruleaza fiecare foaie in parte, apoi cele 3 rulouri se impletesc intre ele si apoi se pune impletitura cu mare grija, intr-o forma rotunda, unsa cu ulei, se presara miez de seminte de dovleac (din comert), se orneaza cu frunzulite de aluat si se da la cuptor, cam 30 de minute, sa se rumeneasca frumos.

Se lasa prajitura sa se raceasca, pudrata cu zahar pudra vanilat, apoi se taie felii.

Pofta buna!

Prajituri de post #18: Scovergi

Reteta de la anisoara67

Scovergi

Ingrediente Scovergi

cca.1 kg de faina alba, 25 g drojdie proaspata (un cub mic), sare, 300 ml apa, ulei pentru prajit

Mod de preparare Scovergi

1. Se incalzeste un pic apa apoi se dizolva in ea sarea si drojdia.

Faina se varsa intr-un lighenas pentru framantat, se face o adancitura in ea, se varsa apa calduta in care am dizolvat drojdia si sarea in acea adancintura si apoi amestecam cu o lingura, atat cat ne permite aluatul si apoi se ia la framantat cu mana, adaugandu-se faina, pana cand aluatul nu se mai lipeste de mana, devine elastic.

Se acopera lighenasul cu aluat cu un prosop gros si se lasa la cald, ferit de curent, sa creasca cca. 30 de minute.

2. Aluatul crescut se imparte in gramajoare mici care fiecare se intind cu mana sau cu un sucitor pe o planseta data cu faina, aducandu-le la marimea tigaii in care le prajim, apoi se rumenesc bine pe ambele fete in ulei incins. Se scot pe farfurie, dupa ce au fost scurse bine de ulei, asezandu-se una peste alta. Se servesc simple, date cu zahar vanilat sau unse cu gem. Oricare din variante o alegem, scovergile sunt delicioase.

Daca nu tineti post puteti adauga si branza rasa.

Pofta buna!

Prajituri de post #19: Cornulete cu rahat, de post

Cornulete cu rahat, de post

Ingrediente Cornulete cu rahat, de post

2 cani ulei, 1 cana bors (acreala) caldut, drojdie proaspata cat o nuca de marime potrivita, faina de grau cat cuprinde (cat sa obtinem un aluat bun de intins), aproximativ 200 gr rahat cu diferite arome, 80 gr zahar pudra cu aroma de vanilie.

Mod de preparare Cornulete cu rahat, de post

Intr-un recipient (lighean folosesc eu) se pune borsul in care am dizolvat drojdia, apoi uleiul si in cele din urma se adauga cate putina faina pana obtinem un aluat legat atat cat sa poata fi intins pe placa de lucru (in cazul meu, blatul de bucatarie).

Dupa ce a fost lasat la odihnit 30 min aluatul, se intinde o foaie in forma de cerc, de 1/2 cm grosime din care tai triunghiuri late la baza de 3-4 cm. Pui la baza fiecarui triunghi cate o baghetica de rahat, apoi rulezi.

Cornuletele se pun in tava unsa cu ulei (sau margarina, ca e de post) si tapetata cu faina si se dau la cuptor pentru 20-25 min. Cuptorul trebuie sa fie incalzit in prealabil la 160 grade (treapta 2).

Cand le scoatem din cuptor le tavalim prin zahar pudra, apoi le servim, caldute sau reci (daca va place, alaturi de o cana de ceai).

Pofta buna!

Prajituri de post #20: Clatite de post

Reteta de la gepiza

Clatite de post

Ingrediente Clatite de post

1 cana apa minerala carbogazoasa

1 cana faina

1 lingura zahar

50 ml ulei

1 lingura zahar vanilat

1 praf de sare

Umplutura:

gem de prune sau orice dulceata doriti

Mod preparare Clatite de post

Amestecam apa minerala cu restul ingredientelor pe rand si faina in ploaie.

Incingem tigaia si o ungem cu putin ulei si punem cu polonicul compozitia.

Pofta buna!

Prajituri de post #21: Biscuiti digestivi cu miere si scortisoara (de post)

Reteta de la vio_dreams

Biscuiti digestivi cu miere si scortisoara

Ingrediente Biscuiti digestivi cu miere si scortisoara (de post)

100 gr tarate de ovaz

100 gr faina integrala

150 gr margarina vegetala moale

100 gr miere de albine Dulceata Florilor

1 lingurita scortisoara

1 lingurita praf copt

Mod de preparare Biscuiti digestivi cu miere si scortisoara (de post)

Punem intr-un vas taratele de ovaz, faina, praful de copt si scortisoara. Adaugam margarina moale si mierea.

Framantam bine cu mainile pana obtinem o compozitie omogena. Dam la frigider pentru cel putin jumatate de ora.

Aplatizam bila de aluat cu mana si o asezam pe suprafata de lucru pe care am presarat tarate de ovaz. Presaram si deasupra tarate si intindem foaia cu sucitorul. Decupam biscuitii cu o forma.

Ii desprindem cu grija si ii punem in tava.

Punem biscuitii in cuptorul incalzit in prealabil si ii coacem circa 5-10 minute.

Pofta buna!

Prajituri de post #22: Bomboane raw pentru copii

Bomboane raw pentru copii

Ingrediente Bomboane raw pentru copii

curmale fără sâmburi (cam 150 grame)

stafide,

nuci (6 nuci am folosit eu)

nuca de cocos,

pudră de roşcove (optional)

seminte susan / in

nuca de cocos

Mod de preparare Bomboane raw pentru copii

Am mixat ingredientele in blender si le-am amestecat. Eu nu am adaugat miere, intrucat curmalele sunt deja foarte dulci, iar compozitia s-a legat foarte bine (curmalele fiind foarte fragede). Daca nu aveti curmale atat de moi, incat sa se lege compozitia, puteti stoarce cateva picaturi dintr-o portocala. Pasta astfel obtinuta am modelat-o in forme sferice pe care le-am tavalit prin seminte de susan, nuca de cocos (dupa preferinte).

Pofta buna!

Prajituri de post #23: Biscuiti de post pentru toata familia

Biscuiti de post pentru toata familia

Ingrediente Biscuiti de post pentru toata familia

100 grame margarina

o banana

faina

vanilie, scortioara

nuci macinate

stafide, migdale optional

zahar optional

Mod de preparare Biscuiti de post pentru toata familia

Am amestecat margarina, lasata in prealabil la temperatura camerei sa devina moale, banana si nucile, dupa care am adaugat faina cat cuprinde. Aluatul framantat astfel l-am lasat la rece 20 minute in frigider. Apoi am intins aluatul si am taiat cu forme haioase (imprumutate de la jucariile fetitei mele) :). Am pus biscuitii in tava cu hartie de copt, 10-20 minute la 180 grade, preincalzit, pana ce au capatat o culoare aramie.

Pofta buna!

Prajituri de post #24: Chec de post cu cacao si stafide

Reteta de la Laly

Chec de post cu cacao si stafide

Ingrediente Chec de post cu cacao si stafide

– 3 cani faina (cana normala de ceai)

– 2 cani zahar

– 2 cani apa minerala

– 3/4 cana ulei

– 1 1/2 plic cu praf de copt

– 1 lingura esenta de vanilie sau 2 pliculete cu zahar vanilat

– 2-3 linguri cu cacao

– esenta de rom

– 100 gr stafide

Mod de preparare Chec de post cu cacao si stafide

Intr-un castron amestecam faina, cacaoa cernuta (sa nu ramana cocoloase) si praful de copt. Separat amestecam zaharul, uleiul,esenta de vanilie si esenta de rom si mixam foarte bine. Adaugam apoi apa minerala. Amestecam cele doua compozitii usor. Adaugam si stafidele.

Tapetam tava de chec (sau tavile daca sunt mai mici) cu ulei si tapetam cu faina, apoi turnam compozitia. Dam la cuptor (eu am lasat la foc mic) circa 30-40 de minute sau pana trece testul cu scobitoarea.

Pofta buna!

Prajituri de post #25: Prajitura de post



Reteta de la loreta

Prajitura de post

Ingrediente Prajitura de post

350 g făină,

100 g zahăr,

1 linguriţă sare,

10 g praf de copt,

200 g margarină,

1 borcan gem de prune,

100 g nucă măcinată.

Mod de preparare Prajitura de post

Intr-un castron cernem făina cu praful de copt.

Adăugăm sarea, zahărul şi amestecăm până la omogenizare.

Margarina se taie cubuleţe mici şi se adaugă peste făină, frământăm până obţinem un aluat sfărâmicios.

Două treimi din aluat se pun într-o tavă unsă cu margarină şi se tasează bine.

Se unge aluatul cu gem şi se presară nuca măcinată.

Se presara restul de aluat deasupra şi se dă la cuptor (preîncălzit la 180 grade C) pentru 30-40 minute.

Servim după ce se răceşte.

Pofta buna!

