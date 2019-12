Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

În cea mai mare parte a lumii, anul care urmează este 2020, totuși în unele colțuri ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII în 1582, astfel că în Japonia abia începe anul doi iar în alte țări, precum Israel,...

Vremea deosebit de rece s-a abătut asupra nordului Indiei, iar în capitala ţării, New Delhi, au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi pentru luna decembrie din ultimii 22 de ani, informează DPA. "Condiţiile severe de frig s-au datorat persistenţei...

Anul 2020 care în conformitate cu calendarul chinezesc este al Șobolanului Alb de Metal promite noroc tuturor celor care își vor realiza visele prin metode oneste. Potrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc...

2. Hînceşti: s. Lăpușna: str. Bahmeta, 50 Let Octeabrea 952 parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

1. Căuşeni: s. Zaim: str. Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Botna, Dosoftei, Fîntîna Albă, Ion Creangă, Marianca de Sus, Mihai Eminescu, Pietre Vechi, Podişului, Podul Alb, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Zaim parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Marianca de Sus parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cîrnățeni, parțial in intervalul de timp între 10:00 – 11:30 pentru conectarea noului consumator

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „Premier Energy Distribution" S.A. anunţă că sâmbătă, 28 decembrie 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos:

