Primul guvern liberal după perioada interbelică îşi începe activitatea

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Administrațian Trump a notificat ONU, luni, că dorește să se retragă oficial din Acordul pentru climă de la Paris, informează The Washington Post. Este un demers procedural care permite Washingtonului să pună în practică peste un an decizia anunțată deja la începutul...

Mașina ideală de vândut pentru samsari și cea mai dorită de cumpărătorii care caută mașini cu VIN la vedere este BMW, diesel, an 2013, puțin sub 150.000 km, preț în jur de 15.000 euro. Studiul efectuat de platforma InspectorAuto.ro și citat de Mediafax arată că...

În ultimii doi ani au tot ajuns în presă informații despre Dacia electrică. Acum, planul ar fi definitivat chiar și cu o perioadă de lansare. În același timp, Volkswagen a băgat în producție o mașină electrică nouă. Lupta va fi strânsă, dar Dacia are un...

Odată cu alegerea lui Ion Ceban în funcția de primar general al capitalei, președintele Igor Dodon are o mare problemă, pentru că apare în PSRM o figură care este echivalentul lui într-o formă sau alta ca influență și expunere publică. De această părere este fostul...

Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 4-10 NOIEMBRIE 2019, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana. Horoscopul financiar reprezinta unul din interesele majore ale interpretarilor astrologice, alaturi de...

Există riscul unui blocaj și al unei erodări de imagine, după modelul guvernului tehnocrat al lui Dacian Cioloș. În mod normal, actualul parlament ar avea mandat până spre sfârșitul anului viitor. Este însă un an în care vom avea și alegeri locale, astfel că jocul politic face oarecum imprevizibilă soarta primului guvern liberal de după război.

Întrebat cum vor reuși acești miniștri să-și treacă proiectele prin Parlament, în condițiile în care guvernul nu are majoritate, Ludovic Orban a spus: „Prin discuții, prin negocieri, venind cu proiecte bune - îmi imaginez că oricărui parlamentar îi este greu să fie împotriva unor proiecte care sunt benefice și care generează avantaje pentru cetățeni -, prin respect față de Parlament, prin respect față de fiecare parlamentar în parte, așa cum nu au făcut de mult guvernele în România, care au tratat Parlamentul ca pe o instituție-anexă a Guvernului și i-au tratat pe parlamentari ca pe niște slujbași de mâna a doua, tratându-i cu dispreț și călcând în picioare atribuțiile fundamentale ale Parlamentului. Noi vom colabora cu Parlamentul, vom fi în permanent dialog, vom iniția proiectele de lege în dezbatere, împreună și cu parlamentari, și cu societatea civilă, și cu mediul de afaceri, astfel încât să generăm proiecte bune, astfel încât să treacă prin adoptarea de către cât mai mulți parlamentari”, a explicat Ludovic Orban.

„Refuz să fac remanieri”. Cum va guverna Ludovic Orban Guvernul Orban are 16 miniștri, un vicepremier și un prim-ministru. Trei dintre numele care fac parte din echipa Orban au primit aviz negativ în comisiile parlamentare, însă premierul a refuzat să facă alte propuneri. Cele mai mari controverse le ridică titularul de la Dezvoltare, Ion Ștefan, acuzat de evaziune fiscală de edilul din Focșani.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)